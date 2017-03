BeeSmarter appfejlesztő- és dizájnerverseny várja a jelentkezőket

Idén ötödik alkalommal rendezi meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a MOME és a Magyar Villamosmérnök- és Informatikus- hallgatók Egyesülete a BeeSmarter mobil programozó és app dizájner csapatversenyt. A 24 órás megmérettetésre külön-külön várják a szervezők a középiskolás és az egyetemista alkalmazásfejlesztők, valamint a dizájnerek jelentkezését még április 7-ig. A csapatok három főből állnak, de az ebből a célból létrehozott fórumon mindenki találhat magának társat, ha nincs meg a megfelelő létszám.

Jelentkezés után elődöntő következik április 7-9 között, ahol a programozói verseny résztvevőinek egy megadott specifikáció szerint kell egy alkalmazást készíteniük, majd a verseny ideje alatt folyamatosan fejleszteniük - eközben a felülettervező csapatok is kapnak feladatokat. Az elődöntőből a szervezők kiválasztják a továbbjutókat, akiknek április 22-ig kell határozniuk a részvételről. A döntőre április 29. és május 1. között fog sor kerülni a PPKE ITK épületében, ahol egy alkalmazás prototípusát kell elkészíteni 24 óra alatt a helyszínen. Eközben lehet használni digitális jegyzeteket vagy könyveket, illetve "titkosítatlan adatforgalommal elérhető online tartalmakhoz" is elérést biztosítanak a szervezők, de a külvilág felé kommunikálni semmilyen formában nem lehet.

A versenyen együtt dolgoznak az alkalmazásfejlesztők és a dizájnerek, de hogy a programozáson kívül az életből vett mintán keresztül másban is tapasztalatot szerezzenek, a csapatoknak licitálni kell a felülettervezők "felbéreléséhez". Kreditekért cserébe lehet hozzájutni továbbá a tesztelőrendszerhez és egyes szenzorokhoz is. Továbbá megeshet, hogy a szervezők szándékosan visszatartanak néhány szenzort, mivel valós környezetben is előfordulhat, hogy a projekteknek osztozni kell az eszközökön.

Tavaly például a drónok köré épült a verseny, amelynek nyertes csapata a háromdimenziós útvonalat tervező alkalmazást készített számukra. A második helyezett pedig olyan appot fejlesztett, amellyel a programozás alapjait tudják a fiatalok elsajátítani. A honlapon korábbi feladatok kiírásairól is lehet tájékozódni a felkészüléshez. A végeredményről és a nyertesekről külön-külön, szakértőkből álló programozó és dizájner zsűri dönt. A szervezők célja, hogy a tapasztalatszerzés mellett a versenyzők a végén lássák az elkészült alkalmazás piaci értékét.