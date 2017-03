Ismét piacra dobhatja a Note 7-et a Samsung

Visszatérhetnek a piacra a Samsung viharos körülmények között visszahívott Galaxy Note 7 okostelefonjai. A vállalatra a begyűjtött készülékek újrahasznosítása kapcsán az utóbbi hetekben környezetvédelmi szervezetek igyekeztek nyomást gyakorolni a Greenpeace-szel az élen, a barcelonai Mobile World Congressen egy demonstráló a cég sajtóeseményén egy transzparenst a színpadra is felvitt. A vállalat most közleményben igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a készülékeket környezetbarát módon dolgozza fel és hasznosítja újra, illetve egy részüket tervei szerint újra elérhetővé is teszi.

A gyártó ennek érdekében három irányelvhez tartja magát: elsőként - és a legtöbbek számára valószínűleg ez a pont a legérdekesebb - ahol csak lehet, mérlegeli majd a készülékek felújítottként (refurbished) való forgalmazását netán bérbeadását. A második pont szerint minden, más területen hasznosítható komponenst leszerelnek a telefonokról és ismét felhasználnak - ezeket a feladatokat erre specializálódott cégek végzik majd, a kinyert termékeket pedig beleértve többek között a kameramodulokat és félvezetőket, a Samsung mintamodellek gyártásához veti majd be. A cég harmadik ígérete, hogy az olyan feladatokat, mint a különböző nemesfémek kinyerése az eszközökből csak környezetbarát módszerekkel dolgozó partnerekkel végezteti majd. Végül, de nem utolsó sorban, a vállalat az EU kutatás-fejlesztési kezdeményezéseihez is csatlakozik, amelyek új, környezetbarát feldolgozási módszerek létrehozását célozzák.

A felújított Note 7-ek piacra dobása a vállalat szerint elsősorban a szabályozó hatóságokkal és a szolgáltatókkal való egyeztetésektől függ, a cég továbbá a különböző régiók lokális érdeklődését is figyelembe veszi. Hogy az okostelefonok melyik piacokon bukkannak fel ismét és pontosan mikor, a fenti konzultációk lezárultával derül ki, ennek várható időpontja egyelőre nem ismert. Arra mindenesetre jók az esélyek, hogy a felújított, megfelelően visszanyesett árcédulával érkező és nem utolsó sorban robbanásbiztos Note 7 modellek sok piacon igen kedvező fogadtatásra találnának.

A TechCrunch által emlegetett pletykák szerint egyébként a visszatérő modellek kisebb kapacitású akkut kapnának, elkerülendő az első szériák halálos ítéletét jelentő túlzsúfoltságot a készülékházban (a Note 7-ek akkumulátoraival persze nem ez volt az egyetlen probléma). Közben a telefon még a vadonban élő példányainak hamarosan üt az órája, a The Next Web szerint a cég egy szoftverfrissítéssel rövidesen teljesen lehetetlenné teszi a készülékek töltését. A Samsung nyár óta az eladott Note 7-ek 96 százalékát gyűjtötte be.