Kipróbáltuk: Huawei P10

2017-ben sem maradt új generáció nélkül a Huawei P szériája, idén már a P10-nél tartunk, amely nem csak új funkciókat és az inkrementális hardverfrissítést hozza az elődökhöz képest, de a gyártó a formaterven is több helyen faragott - a legfeltűnőbb változás, hogy a hátlapról az előlapra került az ujjlenyomat-olvasó.

Ami a dizájnt illeti, ne kerülgessük a forró kását, a készülék az előre helyezett ujjlenyomat-olvasóval erősen iPhone-os lett, főleg mivel az újrapozicionált szenzorhoz jobban lekerekített sarkok is párosulnak - de a hosszúkás érzékelő a Samsungtól megismert, azóta több más gyártó, többek között a OnePlus és a HTC által is átvett formavilágot is erősen idézi. A cég szerint egyébként a kerekebb, kevésbé agresszív vonalvezetéssel a női közönség számára tennék vonzóbbá a telefont, de az eszköz eddig nem látott zöld színű kiadása is a hölgyeket hivatott nagyobb számban a Huawei felhasználók közé csábítani.

A P10 felépítése egyébként, ahogy azt az utóbbi években a Huawei csúcsmodelljeitől már megszokhattuk, erőfeszítés nélkül illeszkedik a prémium szegmensbe, az alumíniumházat egyetlen fémdarabból marták, az oldalak sem képeznek különálló komponenst, az előlap pedig egyetlen sima üveglap, amelyet csak a tetején elhelyezkedő hangszórónyílás, illetve a készülék aljához közeledve az ujjlenyomat-olvasó gödre tör meg. Utóbbinál semmilyen kivágást vagy fizikai gombot nem találunk, a szenzor az üveg alatt helyezkedik el, az üveglapot egyszerűen megsüllyesztette a gyártó, hogy az ujjlenyomat olvasó könnyen kitapintható legyen.

A P széria jellegzetessége, a hátoldal tetején elhelyezkedő üvegcsík, amely mögött a hátlapi kamerapáros is megtalálható, innen sem hiányzik, noha annak felső sarkai jóval kerekdedebbek mint a P9-nél, igazodva az ugyancsak erősen lekerekített sarkokhoz. A készülék külsőre tehát egyértelműen tetszetős, felépítése abszolút minőségi, egyedinek azonban (az előlapot nézve legalábbis) nem mondható. Az áthelyezett ujjlenyomat-olvasó önmagában megér egy vitát, a gyártótól eddig megszokott hátlapi szenzor hívei (köztük mi is) felhördültek a P10-ről megjelent első képek láttán, a vállalat azonban új funkciókkal igyekszik kompenzálni a módosításért - de ezekről majd később.

Csúszásveszély

A készülék 5,1 hüvelykes kijelzőjével ma már szinte kicsinek számít, nem véletlen hogy a cég az elmúlt évek trendjeinek megfelelően kiadott egy nagyobb, 5,5 hüvelykes P10 Plus verziót is belőle. A kis méret azonban esetünkben nem garantál könnyű egykezes használatot, legalábbis a fekete változat esetében: a sima, anodizált felület és a lekerekített sarkok kombinációja egészen csúszós készülékházat eredményez, amely nem csak a kisebb méretű zsebekkel állhat hadilábon, de ha az ember nem figyel a tökéletes fogásra, az eszköz az ágyban fekve is előszeretettel vándorol át a tulajdonos kezéből a szemgödrébe. Néhány nap alatt persze elsajátíthatók a P10 legbiztonságosabb fogási technikái, illetve azt is érdemes megjegyezni, hogy egyes színeknél, például a fentebb említett zöld kiadásnál a telefon hátulja kissé érdes textúrát kap, ami könnyen segíthet a fenti problémákon.

De kanyarodjunk vissza a kijelzőhöz, a Full HD IPS panel hibátlan képet ad, ekkora képátlónál kifogástalan pixelsűrűséggel és a fényerővel sem volt semmilyen probléma, még kifejezetten napos időben is kiválóan lehet olvasni-játszani a telefonon. Mindennapi használatra tehát a kijelző több mint elegendő, ha azonban komolyabb szándékaink vannak az okostelefonos VR appok terén, akkor a Full HD panel már kevés lesz (ahogy arra már korábban többször kitértünk) a VR szemüvegek lencséi mögött ez a felbontás még jól látható szúnyoghálót húz a kép fölé. Ugyanakkor ha nincsenek hasonló ambícióink, nem lesz panasz a P10 paneljére.

A telefonban a Huawei legfrissebb Kirin csúcslapkája döccenés nélkül birkózik meg lényegében bármilyen feladattal, az olyan erőforrásigényes játékok, mint az Asphalt 8 is zökkenőmentesen használhatók, illetve a JavaScript-nehéz webes felületeknél sem ütközik problémába az telefon. A sebességadatokból pedig következtethetjük, hogy nem csak most, hanem akár pár év múlva, 2020 táján sem a telefon sebességével lesz probléma. Ha már a játékoknál tartunk, illetve általában a telefont fektetve tartva fogyasztott tartalmaknál, mint például a teljes képernyős videók, érdemes megjegyezni, hogy a P10 is belefut abba a bakiba, amelybe az alsó élen elhelyezett hangszórókkal rendelkező telefonok általában: az ember akaratlanul is befogja tenyerével a hangszórónyílásokat, így eltompítva a média hangját. Ilyen esetben a fülhallgató segíthet.

Érdekes és hasznos szoftvertrükkök

A P10 Android 7.0-t futtat, amelyre a gyártó szokásához híven felhúzta saját EMUI felületének legújabb, 5.1-es verzióját. A készüléken e teszt megjelenésekor a 2017. február 1-én kiadott biztonsági frissítés található, ami egy hónapos lemaradást jelent az elérhető legújabb patch-hez képest. A Huawei érdeklődésünkre pontos információt vagy ígéretet még nem mondott annak kapcsán, hogy az eszköz milyen gyakorisággal kapja majd meg a javításokat, a cég szerint ugyanakkor hamarosan ezzel kapcsolatban bejelentés várható.

A UI-hoz visszatérve, az hagyományosan az iOS-től merít, külsejében és funkcióiban is, mint az alapértelmezetten alkalmazásfiók nélküli, az appokat vízszintesen lapozható oldalakra rendező interfész vagy épp a főképernyőn lefelé húzva előhívható gyorskeresés menü - a gyártó azonban mára egyre inkább távolodik az Apple által kijelölt úttól. Az új EMUI-ban például már elérhető az alkalmazásfiók bekapcsolásának lehetősége, így ehhez nem kell feltétlenül harmadik féltől származó launcherre váltani, illetve a dizájn is egyre letisztultabbá, egyszerűbbé válik.

A kezelőfelület érdekes újítása, hogy azon kikapcsolható a virtuális navigációs sáv, amelynek teljes funkcionalitása az ujjlenyomat-olvasóra költöztethető át. Ebben az esetben egy rövid bökéssel léphetünk vissza az adott app felületén, a hosszabb lenyomás pedig a home gombnak felel meg - utóbbi használatakor a telefon rövid rezgéssel is jelez. A multitasking nézetet a szenzoron valamelyik oldalra simítva érhetjük el - bár ez utóbbi gesztust a teszt során a rendszer többször "vissza" parancsként értelmezte. Alapvetően azonban érdemes kipróbálni ezt a kezelési módszert, hiszen a navigációs sáv eltüntetésével több helyünk lehet a kijelzőn, az ujjlenyomat-olvasó bökdösése-simogatása ráadásul gyorsan megszokható.

Maradjon köztünk

Említést érdemel még a Private Space funkció, amely a Speciális Beállítások Felhasználók füle alól érhető el. Utóbbival alternatív, titkos profilokat állíthatunk be a készüléken, amelyekhez csak az azokhoz rendelt ujjlenyomat gazdája férhet hozzá. A profilokhoz saját beállítások, háttérkép, telepített appok és dokumentumok tartozhatnak, amelyek elérhetetlenek a készülék fő profiljáról, legalábbis a megfelelő ujjlenyomat vagy PIN hiányában. A Private Space-ek beállítása után elég az azokhoz rendelt ujjal feloldani a készüléket, telefon automatikusan a megadott fiókot nyitja meg. A rendszer emellett bizonyos alkalmazásoknál, mint a Facebook vagy a Whatsapp, azok duplázását is támogatja, így egyszerre két profillal is bejelentkezhetünk az appokba. Ez különösen a telefonszámhoz kötött alkalmazásoknál jön jól, ha két SIM-mel használjuk a készüléket - mert hogy a P10 két SIM-nek is otthont adhat.

A fenti, kifejezetten hasznos szoftveres megoldások mellett sajnos azért bloatware is jutott a telefonra, azon előre telepítve találjuk a Facebook mellett az Instagramot, a Booking.com appját és a Todoist feladatlista-kezelőt, de a gyártó saját appjaiból is bőven találunk a készüléken. Ilyen a magyar felületen egyszerűen csak Egészség néven szereplő Huawei Health, amely a más gyártóktól is ismert egészség és fitneszkövető funkciókat hozza, a HiCare, amellyel ügyfélszolgálati segítséget kérhetünk vagy akár a szervizközponttal is felvehetjük a kapcsolatot, továbbá a témaválasztó, a RAM kipucolását, az akku állapotjelzését, víruskeresést és néhány (jobbára teljesen felesleges) egyéb funkciót ellátó Telefonkezelő, valamint a cég saját zene-, videó-, jegyzet- és üzenetappja. Mindezek mellett az Eszközök mappában a szokásos alapvető szoftverpaletta is megtalálható, a zseblámpától, a számológépen és iránytűn át az olyan kincsekig mint az első kamerát használó Tükör app.

Egyre ütősebb a hátlapi szempár

Ha pedig már a kameránál tartunk, az ahhoz tartozó alkalmazást is alaposan telepakolta extra funkciókkal a gyártó. A hátlapi kamera, pontosabban kamerapáros tulajdonságait lehetőség van manuálisan szabályozni, a fókusztól, a fehéregyensúlyon át a záridőig. Az appban továbbá találunk egy sor effektet, monokróm és HDR üzemmódot, panorámamódot, azzal lehetőség van fényfestésre, illetve time-lapse készítésére is. A gyártó emellett külön hangsúlyt fektetett a portré üzemmódra, itt a képen szereplő személyt a telefon szoftveresen is kiemeli, a háttér erőteljes elmosásával.

A P10 hátlapi kamerapárosa, amely mellől most sem maradhatott ki a nagybetűs Leica logó, remekül teljesít a nagy szabadságot adó szoftver alatt, különösen a közeli képek esetében, látszik, hogy sokat fejlődött a kétkamerás konstrukció, mióta azt a cég a P9-cel bevezette. A szempár éjjel is szép képeket készít, ekkor különösen jól jön az előző generációból kihagyott, a P10-ben azonban már szerencsére megtalálható optikai képstabilizáció. Az előlapi kamera felbontása nem változott tavaly óta, annál a háttérelmosós portréfunkciók szintén kifejezetten jól működnek, és persze a szokásos "szépítő" effektek is megmaradtak, amely a szelfiken hivatott elrejteni a bőrhibákat, ráncokat.

Az eszközben egy a készülékház mérsékelt térfogatához képest egészen tekintélyes, 3200 mAh kapacitású akku található, amelynek hála az okostelefon mérsékelt használat mellett akár másfél-két napig is bírhatja szuflával, egy munkanapot pedig még komolyan meghajtva is gond nélkül kibír. A telefon alján természetesen USB-C aljzatot találunk.

A Huawei P10 hazánkban 200 ezer forint környékén kerül a boltokba, aki pedig április 4-ig leadja előrendelését, egy egészen komoly, 10000 mAh kapacitású külső akkut, USB-C kábelt, autóst töltőt, USB-C-microUSB átalakítót, illetve egy tripoddá nyitható szelfibotot tartalmazó ajándékpakkot is kap a készülék mellé. 200 ezer forint persze még a plusz zsákmánnyal együtt is nagyon sok pénz, ha azonban idei csúcshardvert akarunk vásárolni - megbízható forrásból - egyelőre nem nagyon találni ennél olcsóbb opciót.