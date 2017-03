Heti egy fizetős mobiljáték ingyenesen a Google Play-ből

Bevezeti a Google heti egy fizetős mobiljáték ingyenes elérését a Play alkalmazásbolton belül, legalábbis az "alkalmazások és játékok" kategórián belül egy újonnan megjelent menüpont ezt ígéri, de a szolgáltatást egyelőre nem kísérte hivatalos bejelentés. Az újdonság ráadásul jelenleg csak az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban elérhető közvetlenül az alkalmazásból. Az ingyenes játékhoz viszont a magyar felhasználók is hozzájuthatnak, ha a "google play free app of the week" kifejezésre keresnek, majd a tárolt oldalról megnyitják az akciós alkalmazást - hívja fel a figyelmet az Index. Ezen a héten például a Card Wars játékhoz lehet hozzájutni 1100 forint helyett ingyenesen.

Ez a fajta akció már jól ismert az Apple és az Amazon modelljében is, amellyel a korábban kiadott játékok letöltésszámát tudják megnövelni. A módszer hasznos lehet a kiadónak, ha például egy új játék miatt szeretné felhívni magára a játékosok figyelmét, vagy pedig az alkalmazáson belüli vásárlások is növekedhetnek a letöltés után. Már korábban is próbálkozott a Google ezzel a népszerűsítési módszerrel, 2015-ben is elindította a rendszert, de nem működött sokáig - írja a The Next Web.

A Google Play fejlesztési szándékai szemmel láthatóak az utóbbi időben, amelyet a cég a hó eleji Google Developer Day-en is ismertetett. A bejelentett újdonságok közül már elérhető a fejlesztők számára az a megoldás, amellyel időszakos árleszállítást állíthatnak be a Developer Console-on keresztül. A cég ennek kapcsán is megjegyezte, hogy az akciók magasan megnövelik a letöltésszámot, amely még a kedvezmény után időszakra is kihat, úgyhogy valószínűleg ezt szolgálja a heti egy ingyenes kiemelés is.

Az alkalmazásbolt amúgy is változtatni akar azon a rendszeren, hogy a legnépszerűbb játékok között a (vélhetően mesterségesen generált) letöltésszámok alapján csak alacsony minőségű játékok jelennek meg, ezért módosított az algoritmusán és szerkesztett listák megjelentetésére is készül. Az ingyenes játék menüpontban megjelenő alkalmazás is egyfajta kiemelést jelent, amelynek kiválasztásába a Google szerkesztői is beleszólnak. Arról viszont egyelőre semmilyen információ nem található, hogy a Play mikor és milyen további országokban szeretné bevezetni a heti egy ingyenes játékot, vagy hogy milyen szempontok alapján történik a kiemelése.