Megújul a TweetDeck és részben fizetőssé válik

Tovább keresi a Twitter annak a módját, hogyan monetizálhatná a szolgáltatást, mivel ahogy a legutóbbi pénzügyi negyedéves jelentésből is látszott, nem áll túl jól a vállalat helyzete. Egy felhasználóknak, köztük márkáknak és hírügynökségeknek kiküldött kérdőívben lehetséges prémium megoldásként említi az analitikát, a hírértesítéseket és a TweetDeckben az üzenetek írását megkönnyítő funkciókat. A felsoroltakból a cég választásra kéri a kitöltőket, hogy inkább melyik lehetőségért fizetnének, és várhatóan a válaszoknak megfelelően indítja majd el a fejlesztéseket.

A módosítások kifejezetten a TweetDecket fogják érinteni, amelyet még 2011-ben vásárolt fel a Twitter 40 millió dollárért, és főleg a több beszélgetésfolyam illetve nézet (keresések, említések, stb.) párhuzamos követhetősége miatt vált kedveltté a vállalati felhasználók körében. A kereskedők láthatják egymás mellett például a márka említését, a hírfolyamot és az ügyfelek privát kérdéseit; az újságírók pedig könnyebben követhetik a felületen a különböző hírfolyamokat, például keresőszavak vagy népszerű címkék alapján. A tervek szerint az alkalmazás teljesen megújult felületet kap, és ebbe integrálódnak majd az új megoldások, amelyek elsősorban a céges, illetve professzionális felhasználókat célozzák.

A jelenleg is elérhető szolgáltatás továbbra is ingyenes marad a The Verge értesülései szerint, csak a plusz funkciókért kell majd fizetni. A kérdőívben olvasható információk alapján a prémium szolgáltatás díja havi 20 dollárba fog kerülni, és magába foglalja majd többek közt a személyre szabott hírértesítéseket, könyvjelzőket, tennivalólistákat, megosztást más közösségi platformokon, trendelemzéseket, több Twitter-fiók kezelését egy felületről, a profil kezelését több különböző eszközről, és további ügyfélköri célzást segítő és analitikai funkciókat is.

A fejlesztés azonban még nem kezdődött el, mivel a tervezők a kérdőív eredményei alapján fogják összeállítani az ütemezést, hogy mely funkciók kapjanak nagyobb hangsúlyt a megújult termékben. "Azért készítettük ezt a kérdőívet, hogy megvizsgáljuk az érdeklődést a Tweetdeck új, fejlettebb verziója iránt. Rendszeresen végzünk felméréseket annak érdekében, hogy visszajelzést kapjunk az emberek Twitter felhasználói élményéről, jobb termékfejlesztési döntéseket tudjunk hozni, és kutatjuk annak a módját, hogyan lehetne a TweetDeck még értékesebb a szakértők számára." - nyilatkozta a Twitter szóvivője a The Verge-nek.

Ezzel a prémium előfizetési lehetőséggel a Twitter egy új bevételi forráshoz jutna hozzá, az eddig döntően hirdetésekből származó összegek mellett. A teljes szolgáltatás fizetőssé tétele nem bizonyult volna megfelelő megoldásnak, ahogy például az App.net fizetős Twitter-klón bezárása is mutatta. A hirdetések még nagyobb arányú jelenléte a felületen vagy ezek árának növelése pedig visszásabb hatást keltett volna, mint egy új szolgáltatás, ami eleve fizetősen indul. Már csak az lesz a kérdés, hogy van-e elég fizetni is hajlandó vállalati felhasználó ahhoz, hogy kitermelje a TweetDeck teljes átalakításának árát, és a későbbiekben bevételt is jelentsen a cégnek.