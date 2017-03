Polcokon a Dell méregdrága, 8K felbontású monitora

Megvásárolható a Dell professzionális felhasználásra szánt 8K monitora, az UltraSharp UP3218K. Az iparág első, (tömeg)piacra szánt 8K monitora a specifikációk alapján hozza a kötelezőt, a készülékházba jó minőségű IPS panel került, amely a magas felbontás mellett színhelyes is. A monitorok között (is) egyelőre ritka felbontásért ugyanakkor most is komolyan zsebbe kell nyúlni, a Dell ugyanis nem kevesebb mint 5000 dollárt kér termékéért. A csillagászati kezdőár várhatóan meredek zuhanásba kezd majd, ahogy a konkurensek előrukkolnak hasonló megoldásaikkal.

A hivatalos specifikációk szerint a kijelzőpanel 31,5 hüvelykes, ami 80 centiméteres képátlót jelent. 8K felbontás mellett meglehetősen magas, 280 PPI-s pixelsűrűséget eredményez, bár az érték csak a monitorok mezőnyében számít kiemelkedőnek. (Az okostelefonok kijelzői jellemzően ennél lényegesen nagyobb értékkel rendelkeznek, például egy 5,5 hüvelykes Full HD felbontású panel 401 PPI-s sűrűséget kínál.) A panel gyártója egyelőre ismeretlen, a főbb mutatókat azonban elárulta a Dell, a maximális fényerő 400 cd/m²-es, a kontrasztarány 1300:1, a maximális frissítési ráta pedig a sztenderdnek megfelelően 60 hertz.

A 8K felbontáshoz megfelelő kijelzőcsatoló is szükséges, bár a Dell két DisplayPort 1.4-et szerelt monitorára, ez bizonyos esetekben nem biztos, hogy alternatíva, a DP legújabb verziója ugyanis veszteséges tömörítést alkalmaz, ami bár a szabványt alkotók szerint az emberi szem számára nem látható részleteket "vág ki" a képfolyamból, ez a professzionális felhasználással nem feltétlenül egyeztethető össze. Ilyen esetekben a felhasználó a DisplayPort korábbi, 1.3-as verziója mellett is dönthet, dupla kábeles összeköttetéssel tömörítés nélkül vihető át a 8K felbontású képfolyam, az eszköz a párhuzamosan érkező streameket egyetlen képpé fűzi össze.

A professzionális felhasználás egyik alapkövetelménye a színhelyesség, aminek megfelelően az UP3218K 100 százalékos sRGB, Rec.709, és AdobeRGB, valamint 98 százalékos DCI-P3 színtér lefedettséget biztosít, ami tökéletesen alkalmassá teszi fotó- és videoszerkesztésre a monitort. A készüléket az UltraSharp szériának megfelelően a Dell (elő)kalibrálja, azonban a folyamatot nem árt megismételni a telepítés után.

Négyszer 4K

Bár a nettó 5000 dolláros ár elsőre csillagászatinak hangzik, munkaeszközként szemlélve már nem olyan horribilis az összeg, mérnökök, dizájnerek, vagy fotózással, videózással foglalkozó szakemberek valószínűleg keveset hezitálnak majd a vásárláson. A 8K kijelző egy 33,2 megapixeles fotó összes képpontját megjelenítheti, de akár négy darab 4K felbontású videó is elférhet a 7680x4320 pixelen. Felhasználási területekből tehát nincs hiány, ugyanakkor egy átlagos felhasználó számára valószínűleg még sokáig nem lesz alternatíva a 8K monitor, a konzumer operációs rendszerek és szoftverek bizonyos esetekben még a 4K-t sem kezelik megfelelően, a skálázás sokszor távol áll a tökéletesről. A másik probléma a magas árcédula, bár ez várhatóan meredek zuhanásba kezd, amire jó példa a 4K monitorok megjelenése, ezek ugyanis 3-4 éve hasonló magasságban, 4000 dollár környékén indultak, amely összeg mára nagyjából negyedére csökkent.