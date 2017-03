Nyáron búcsúzik a Google Talk

Újabb retro Google szolgáltatás húzza le a rolót, a keresőóriás ezúttal az egykor komoly népszerűségnek örvendő Google Talkot nyugdíjazza. A korai csevegőszolgáltatást valószínűleg nem sokaknak kell bemutatni, azt a cég 2005-ben hozta létre, a Talk a Gmail felhasználóinak biztosított egy egyszerű chatelési felületet.

A GTalk megszűnése nem jön meglepetésként, az ahhoz tartozó androidos alkalmazást a Play Store-ból például már évekkel ezelőtt kivezette a vállalat, a szolgáltatás helyét továbbá 2013-ban a Gmail felületén is a Hangouts vette át, amelyet megjelenése óta a Google fő csevegőplatformjának tekint, a vállalati felhasználókat is utóbbival célozza. Bár a Hangouts egy sor előnyt kínál az előző generációs Gtalkhoz képest, mint a csoportos videohívások vagy épp a más Google termékekkel való mély integráció, az előd körül máig fennmaradt egy kemény felhasználói mag. Ők a következő hetekben a Gmail felületén kapnak rövidesen egy értesítést a GTalk megszűnéséről, illetve egy meghívót, amellyel Hangoutsra válthatnak.

Június 26-tól ugyanakkor a cég minden GTalk felhasználót automatikusan átvisz a Hangouts felületére (kivéve ha ez valamilyen szerződési kitételbe ütközik). A harmadik féltől származó XMPP klinesek a kétszemélyes chateknél Hangoutsszal tovább működnek majd. A Google alkalmazásboltjából száműzött GTalk app még telepített példányai a vállalat szerint már a napokban működésképtelenné válnak, a felhasználóknak a cég természtesen itt is a Hangoutsra váltást ajánlja. A keresőóriás a szolgáltatás kivezetése kapcsán érintett G Suite rendszergazdákat már korábban, emailben értesítette a változásokról.

A GTalk elbúcsúztatásával a Google végre ritkít az elmúlt években igencsak elburjánzott csevegőappjainak sorain. A cég ugyanis, miután a Hangoutsot minden elképzelhető funkcióval felfegyverezte a szöveges chattől a csoportos videokonferenciákig, tavaly két kísérleti appot, a titkosított chatet is kínáló, AI-jal megspékelt Allót, illetve a végletekig leegyszerűsített videochat-alkalmazást, a Duót is leleplezte. Noha az Allóban már a képeket is kontextusukban felismerő mesterséges intelligencia is adhat válaszokat helyettünk, a cég a palettán egészen idáig a mára kifejezetten retro GTalkot is megtartotta - június végével azonban egy fokkal tisztább le a vállalat egyelőre meglehetősen kusza csevegőapp-kínálata. Legalábbis ezt hihetnénk.

A fentiekkel párhuzamosan ugyanis a Hangoutsot is megnyírja a cég, abból egész pontosan az SMS-funkcionalitást távolítja el. A lépés megint jól illusztrálja a Google üzenetküldő-berkeiben uralkodó káoszt: a cég a vállalati felhasználók igényeire hivatkozva távolítja el a mobilszolgáltatói SMS-ek kezelését az appból, és ismét egy új appot kínál helyette, a kifejezetten SMS-ezésre szánt Android Messagest. A Google csevegőalkalmazás-felhozatala tehát marad az eddig megszokott kaotikus vonalon, a következő hetekben a Hangouts alkalmazást használók értesítést kapnak majd a változásokról.