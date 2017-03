Androidra is megérkezett a Super Mario Run

Három hónappal az iOS-es rajt után immár az Android-felhasználók is játszhatnak a Nintendo szupersikeres címével, a Super Mario Runnal. Az egy kézzel játszható platformer teljes androidos port, tehát szinte mindenben egyezik a korábban iOS-re kiadott verzióval - beleértve az árazást is: a letölthető ingyenes verzió tulajdonképp csak demo, a teljes játék 3200 forintba kerül itthon, amelyet in-app vásárlással lehet használni.

A játék a mobilos igények mentén kimondottan egykezes használathoz készült, a képernyőre tapintással lehet ugrani, a tapintás időzítése és hossza befolyásolja teljesítményünket. Sajnos kontrolleres támogatás nincs, így kizárólag az érintőképernyő használata marad, az automatikus és folyamatos előre futás kötelező elem.

A Play Store-ban a játék jelenleg 101 ezer értékelés után 4,1-es pontszámon áll. A leggyakoribb panasz, hogy a játék ingyenes verziója túlságosan limitált, ráadásul túlságosan drága is. A jogosultságok dolgában a Nintendo fejlesztői óvatosak voltak, a játék csak a fájlrendszerhez és a Wi-Fi kapcsolatra vonatkozó információhoz kér hozzáférést - és természetesen az in-app vásárlás lehetőségéhez. Ezen felül más érdemi adatot nem kér, ami dicséretes gyakorlat.

Az androidos verzióval együtt iOS-re megérkezett a játék második verziója is, egy extra ingyenes pályával (1-4), újabb játszható karakterekkel, illetve az egyik minijáték, a Toad Rally is kapott némi változatosságot, és picit változott a szintek nehézségi fokozata is.

Android vs iOS

Érdekes lesz látni, hogy a késleltetett androidos rajt mennyit hoz majd a Nintendo konyjáhára. Az Apple platformján a játék rendkívül jól teljesített, néhány nap alatt 40 milliós letöltést ért el, ezt követően azonban látványosan kifulladt, három hónap alatt, január végére sem sikerült megduplázni, akkor 78 milliónál állt a számláló. Ez idő alatt 53 millió dollárt hozott a játék - ez valamivel több, mint 5 százalékos konverziós rátának felel meg. Ez nagyon alacsony, a cég eredetileg kétszámjegyű rátát remélt.

Az összehasonlítást megkönnyíti, hogy az androidos rajthoz nem módosított a japán cég az üzleti modellen, a teljes játék itt is 10 dollárba kerül (ez lett Magyarországon 3200 forint). Az eddigi előzmények alapján az androidos felhasználók hagyományosan kevesebbet költenek a mobilplatformon, így a várakozások szerint a konverziós ráta lényegesen alacsonyabb lesz.