Leomlott a hazai szerverpiac egyik tornya

A tavalyi utolsó negyedévben is méreteset zakózott a hazai szerverpiac, igaz ez egyetlen, mind ez idáig igencsak népszerű típus mélyrepülésének tudható be. A Magyarországon hagyományosan erős torony kiszolgálók eladásai ugyanis 51 százalékos csökkenést mutattak az év utolsó negyedében, ami a teljes piacot is lehúzta, a leszállított kiszolgálók darabszáma ezért 23 százalékkal csökkent Q4-ben. A piac többi szegmensét jelentő igazi adatközponti vasak jobban szerepeltek. Bár a blade szerverek eladása stagnált (a 434 darab értékesített termék négy darabbal kevesebb a korábbinál), a szabványos rack kiszolgálók eladásai kellemes, 23 százalékos emelkedést produkáltak.

Utóbbiakból számszerűen 1844 darab kelt el, ami 346 darabbal múlta felül a 2015 végi adatot. A negatív összesített végeredményért felelős torony kiszolgálókból 1423 darabbal fogyott kevesebb, aminek a telített piac mellett az lehet az oka, hogy a jellemzően a belépő szintű (általában irodai NAS-ként használt) konfigurációk elfogytak a polcokról, a gyártók ugyanis előszeretettel használják fel piacszerzésre a legolcsóbb kiszolgálókat, amelyek emiatt csak ideig-óráig vannak a kínálatban, hogy feltornásszák az értékesített darabszámokat. A gyártói top 5-öt (betűrendben) a Dell-Fujitsu-HPE-Huawei-Lenovo fogat alkotja (részletesebb bontást a piackutató fizetős ügyfelei érhetnek el).

Tálas Ferenc, az IDC Hungary kutató-elemzője a HWSW kérdésére elmondta, hogy az utolsó negyedév erősödést mutatott, a lendület pedig a még jelenleg is tartó első negyedévben is megmaradni látszik, így a nagyjából egy hét múlva záruló év eleje pozitív mutatókat hozhat. A szakember hozzátette, hogy jelen állás szerint a 2017-es év is hasonló tendenciát mutathat majd, ugyanakkor hosszútávon már valószínűbb a csökkenés. Az IDC kutató-elemzője a bevételről is szót ejtett, Tálas szerint idén több nagy vas talál majd gazdára idehaza, miközben a DRAM és NAND chipek áremelkedések is begyűrűznek, ami összességében egy jól látható növekedést generálhat majd.

Hullámvölgyben Európa

Az IDC a magyarországi adatokkal egy időben az egész EMEA (Európa, Közel-Kelet, Afrika) régióra is közölte a számokat. Eszerint a piac 12,9 százalékkal zsugorodott bevételt tekintve, a 3,92 milliárd dolláros összbevétel 3,42 milliárdra esett vissza. A legnagyobb vesztes az IBM, a Nagy Kék szerveres eladásokból befolyt bevétele 33,7 százalékot zuhant, de a Lenovo sem lehet boldog a 18,9 százalékos zsugorodással, amely céget a HPE követi a nem túl előkelő listán, 11,9 százalékos visszaeséssel. Egyedül a Cisco produkált (alig látható) növekedést, a vállalat 2,8 százalékot javított, ami összességében még mindig egy szerény, 209 millió dolláros bevételt hozott.