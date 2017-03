Kijött az utolsó hatos RHEL

Elkészült a héten az Red Hat Enterprise Linux 6.9-es kiadása - adta hírül a fejlesztőcsapat. Az új verzió legfontosabb újdonsága, hogy új hardverek támogatását hozza meg a 6-os család számára. Ez lehetővé teszi, hogy a 7-es kiadást még be nem vezető cégek új generációs szervereket állítsanak csatasorba, csak emiatt nem kell egyelőre főverziót váltaniuk.

A fejlesztések másik oldala a disztribúció biztonságát érinti, a RHEL 6.9 fontos frissítéseket kapott a TLS 1.2 szabványhoz illetve szélesebb támogatást nyújt a PCI-DSS szabványokhoz is, így az online fizetési platformok futtatására is alkalmasabb. Egészen pontosan a mellékelt GnuTLS komponens is megkapta a TLS 1.2 támogatását, ezzel az összes, RHEL-lel kiadott biztonsági könyvtár támogatja a szabványt. Ezzel együtt a problémás kriptográfiai megoldásokat, mint az MD5, SHA0, RC4 és a 1024-nél rövidebb DH a fejlesztők törölték, így még véletlenül sem áll ezekre a rendszer. Ezzel egyidőben az "export-kompatibilis" titkosítócsomagok támogatását is törölték a fejlesztők.

A RHEL 7 felé is vörös szőnyeget terít a 6.9-es kiadás, a lemezképnek alapból része az az eszközkészlet, amellyel a rendszeren futó alkalmazások viszonylag egyszerűen konténerezhetőek, amelyek így, kompakt, minden függőséget tartalmazó csomaggal együtt könnyen migrálhatóak akár RHEL 7-re, akár a Red Hat más platformjaira, mint a Red Hat Enteprise Linux Atomic Host vagy a Red Hat OpenShift Container Platform.

A 6.9 egyúttal a lassan hat éves RHEL 6 sorozat legutolsó eleme, a támogatási ciklus ugyanis május 10-zel a harmadik fázisba lép. Ez azt jelenti, hogy a szoftverből új alverzió nem érkezik, de kritikus biztonsági frissítéseket és bizonyos kritikus (nem biztonsági) hibajavításokat is kiad még a Red Hat. Ahogy a második fázisban, úgy a harmadikban sem érkeznek már új funkciók a szoftverhez, de rendszeresen készül olyan rendszerkép, amely a javításokat összefogva tartalmazza. Ez a fázis egyébként 2020-ig tart, ezt követően már csak egyéni támogatási szerződés keretében biztosít javításokat a Red Hat.

A migrációt egyébként a már említett konténergyártó megoldás mellett a szokásos Red Hat Upgrade Tool is segíti, ezzel szintén RHEL 7-re lehet átállítani a szervereket vagy virtuális gépeket. A megoldás egyébként ingyenes, hiszen a RHEL 6-hoz tartozó előfizetés alapból tartalmazz a RHEL 7-re való váltást is.

A változások teljes listájáért érdemes a (hosszú) kiadási jegyzetet fellapozni.