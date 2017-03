App-automatizációs startupot vett az Apple

Érdekes irányba erősíti az iOS platformot az Apple a Workflow felvásárlásával - írja a TechCrunch. A Workflow lényegében egy vizuális script-rendszer, amely képes összekötni a telefonon futó különböző alkalmazásokat és egész automatizált munkafolyamatokat (innen is az app neve) szervezni belőlük. Ezzel olyan másodlagos funkciókat nyerhetnek a telepített appok és az operációs rendszer, amelyeket a fejlesztők kihagytak. A megoldás logikája hasonlít valamennyire az IFTTT-re, azzal a különbséggel, hogy a Workflow nem a felhős API-kat hívogatja, hanem az eszközön telepített alkalmazások között teremt automatizált kommunikációt - igaz, az IFTTT-t is támogatja, mint alkalmazást.

Egy tipikus példarecept: a Photos apptól elkérni a friss fotókat, elmenteni azt a felhasználó Dropbox tárhelyére, elkérni annak URL-jét és a vágólapra helyezni. A script gombnyomással futtatható, eredménye pedig egy beszúrható link az éppen feltöltött fotókra. Egy másik példa a "késni fogok SMS" automatizációja, amely a Naptár apptól kéri el a következő találkozó helyszínét, a Maps-től elkéri a becsült utazási időt, majd SMS-t küld a találkozó résztvevőinek a kinyert adatokkal - mindezt gombnyomásra.

A Workflow kimondottan a haladó felhasználók (power user) számára készült, az egyszerű recepteken túl egészen komplex feladatokra is képes, a változókat képes saját hatáskörben is kezelni, de igény esetén egészen mélyen bele lehet nyúlni ebbe és tetszőleges transzformációkat végezni.

Meglepetés-felvásárlás

A Workflow már jó ideje az Apple radarján lehet, az app még 2015-ben nyerte el az Apple Design Award kitüntetést, amelyet a gyengénlátók és vakok igényeire való különös odafigyeléssel érdemelt ki. Első pillantásra nem is látszik, hogy az Apple pontosan mit kezdene a Workflow-val, mélyebben belegondolva viszont szépen kirajzolódik: a cég szeretné erősíteni az iOS-t a haladó felhasználók számára, ehhez pedig logikus eszköz a rendkívül hatékony Workflow.

"Roppant izgatottak vagyunk, hogy az Apple-höz csatlakozhatunk" - mondta közleményben Ari Weinstein alapító. "Nagyon szorosan dolgoztunk az Apple-lel a legelejétől, a cégünk beindításakor egyetemistaként vettünk részt a WWDC-n, a Workflow fejlesztésén és elindításán át az App Store-os sikerekig. Alig várjuk, hogy a munkát a következő szintre helyezzük az Apple-nél."

Apple Watch is támogatott - gombnyomásra komplex utasítások

Az Apple ugyanis már hosszú ideje igyekszik meggyőzni a vásárlókat, hogy az iOS-es eszközök nem csak tartalomfogyasztásra alkalmasak - ezt a narratívát az iPhone-ok és az iPad, különösen az iPad Prók kapcsán is előtérbe tolja a cég. Ennek viszont némileg ellentmond, hogy az iOS továbbra is egy meglehetősen zárt operációs rendszer, amely a haladó felhasználók számára nagyon kevés lehetőséget kínál (például a fájlrendszer eldugásával). A Workflow pont ezen a zártságon enyhít, és jól illusztrálja, hogy az Apple tényleg elkötelezett lehet a power userek (például fejlesztők vagy médiások) kiszolgálása mellett ezen a platformon is.

Szokatlan, de a felvásárlást követően is elérhető marad a Workflow az alkalmazásboltban, sőt, a fizetős appot azonnali hatállyal ingyenessé tette az Apple. A cég rendszerint a felvásárolt alkalmazásokat és szolgáltatásokat gyorsan eltünteti, hogy azok az iOS részeként térjenek vissza valamivel később - a Workflow azonban egyelőre maradt letölthető app.