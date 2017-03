Kipróbáltuk: GreenGo

Az okostelefonok elterjedését követően sokan megpróbálták már azokat a közlekedés hatékonyabbá - de legalábbis kényelmesebbé - tételéhez bevetni. A projektek az appal megtoldott Bubitól, a BKK Futáron át egészen a hazánkból viharos körülmények között távozó Uberig vezetnek, tavaly pedig egy újabb szereplő döntött úgy, hogy szerencsét próbál a területen, egy hazánkban eddig nem látott kezdeményezéssel. A GreenGo a tőlünk nyugatabbra már bizonyított elektromosautó-bérlést költözteti mobilalkalmazásba.

A rendszer tavaly novemberben élesedett a közösségi közlekedés zászlaja alatt, azóta a felhasználók a hozzá tartozó iOS-es vagy androidos alkalmazásból már a nap 24 órájában bérelhetnek autót - és akármilyen hihetetlenül hangzik, már a Windows Phone app is úton van. A szolgáltatás flottája Volkswagen e-Upokból áll, a teljesen elektromos hajtású autók ideálisak a városi használatra, egy teljes feltöltésből még a téli hidegben is ki tudnak hozni nagyjából 100 kilométeres hatótávot. A GreenGót mi is elvittük egy körre, a tapasztalatok alapján pedig a koncepció városban kifejezetten kényelmes megoldást jelent.

Egy online és egy személyes regisztráció

A szolgáltatás használatához először online regisztráció szükséges, annak befejezéséhez azonban már személyesen is fel kell keresnünk a cég irodáját. Miután ugyanis a GreenGo esetében a felhasználó saját használatra bérel autót, nem elég néhány személyes információt és a fizetéshez a bankkártyaadatokat megadni, mint mondjuk az Uber esetében, a legalább egy éves jogosítványt személyesen is be kell mutatni a GreenGo főhadiszállásán, továbbá a szolgáltatás használatára vonatkozó szerződés aláírása is itt történik. A kezdeti lépések eggyel nehézkesebbé teszi az onboarding folyamatot, mint amit általában egy mobilappra építő szolgáltatásnál megszokhattunk, ugyanakkor miután autóbérlésről van szó, sajnos nem lehet azokat megkerülni.

Ha a regisztrációval megvagyunk, már indíthatjuk is a GreenGo appot, amelyen térképen láthatjuk az elérhető, üresen parkoló autók pozícióját, illetve az egyes járművekre vonatkozó információkat. A térképen az autókat jelölő ikonok jelzik az adott kocsi hozzávetőleges töltöttségét, arra rábökve pedig az autó akkujának pontos százalékos állapota és a jármű kilométerben megadott hatótávolsága is láthatóvá válik. Ugyanitt jelenik meg az autó rendszáma és mosolygós vagy épp szomorú fejjel jelzett külső vagy belső állapota, illetve a pontos cím, ahol az utolsó bérlő a járművet leparkolta - ide egy bökéssel útvonalat is tervezhetünk, ehhez az app a Google Maps alkalmazásba dob át.

Ha kiszemeltük a legközelebbi, megfelelő töltöttségű járgányt, az appban a lakat ikonra bökve foglalhatjuk le, odaérve hozzá pedig az autó szélvédőjén elhelyezett kijelzőn megjelenő kódot kell az alkalmazásban megadni, ezt követően autó automatikusan kinyitja az ajtókat. Az autót átvéve az appban adhatunk visszajelzést róla, hogy milyen állapotban vettük át. A slusszkulcsot a kesztyűtartóban találjuk, a jármű elindítása azonban, mint azt személyesen is megtapasztaltuk, egy lépéssel többől áll, mint arra a húsz éves családi autóból átülve számítanánk.

RTFM

A HWSW csapatának jó 15 percig tartott, míg sikerült kigördülni a Volkswagen e-Uppal a parkolóhelyről. A slusszkulcsot elfordítva ugyanis a jármű még nem kész az indulásra, a következő lépésben a regisztrációkor megadott PIN kódunkat is be kell ütni a kézifék alatti billentyűzeten. Eddig mi is eljutottunk, az autó csipogással követeli a szükséges számsort, miután azonban ezt követően is hiába nyomtuk a pedált, rövid ideig nem tudtunk mit kezdeni a helyzettel.

Végül azonban a büszkeséget legyőzte a türelmetlenség, így felkerestük a GreenGo app Kérdések-válaszok szekcióját, amelyből gyorsan kiderült, hogy a kulcsot először félig kell elfordítani, majd a kód megadása után teljesen, csak ezután indulhatunk meg az autóval. Külön dicséretet érdemel, hogy épp mikor végre befejeztük a szerencsétlenkedést, kaptuk is a telefonhívást a GreenGo ügyfélszolgálatától, amelynek operátora látván, hogy a jármű nem nagyon akar elindulni, felajánlotta a segítségét - sőt még arra is figyelmeztetett, hogy az előző bérlő nem csukta le jól a csomagtérajtót.

Az e-Upot vezetni, különösen ha az ember a húszéves családi dízeltraktorból ül át az elektromos járgányba, egészen különleges élmény, motorhang természetesen egyáltalán nincs, a kis autó elképesztően fürgén suhan a város utcáin. Az autóval egyébként épp emiatt a gyalogosokra kiemelten érdemes odafigyelni, hallani ugyanis szinte egyáltalán nem lehet ha az e-Up közeledik, legfeljebb a gumik sercegését a betonon.

A GreenGo jelenleg Budapest belső kerületeiben egy 27 négyzetkilométeres szolgáltatási területen üzemel. Ez persze nem jelenti azt, hogy az autókkal ne hagyhatnánk el ezt a régiót, a bérlést leállítani ugyanakkor csak ebben a zónában tudjuk - amelyet a GreenGo app térképén zölddel jelöl. A járművek a bérleti szerződés értelmében Pest megyén belül használhatók, ehhez autópályamatrica is van az autókon. Amennyiben a szolgáltatási területen kívül állítjuk le az autót a bérlés folytatódik, a rendszer azt parkolásként könyveli el - utóbbi egyébként, lévén hogy zöld rendszámos elektromos autókról van szó, a cég számára az egész városban ingyenes, leszámítva persze a magánterületeket, például a plázák parkolóházait. A bérlést a zöld zónában fejezhetjük be, az autót itt tetszőleges helyen leparkolhatjuk, majd az appban lezárhatjuk az adott menetet. Az autókat a felhasználók nem használhatják korlátlan ideig, egy-egy járművet legfeljebb 72 órára lehet kibérelni.

Hálás műfaj az elektromos autó

Az autók menet közben folyamatosan jelzik, hogy az akku töltöttsége még mekkora hatótávot tesz lehetővé, ezt érdemes szemmel tartani, 10 kilométert ugyanis mindenképp hagyni kell a járművekben a bérlés befejeztével, hogy a GreenGo munkatársai el tudják vinni egy töltőhöz az autót. A cég egyébként jelenleg a városszerte elérhető elektromos töltőállomásokat használja. Az elektromos autókra vonatkozó kedvezmények értelemszerűen nagy könnyebbséget jelentenek a GreenGo számára, nem csak a zöld rendszám parkolásra vonatkozó előnyei miatt, de azért is, mert így az "üzemanyagot" azaz a töltést is ingyenesen oldhatja meg. Az elektromos járművek elterjedésével persze várhatóan visszaszorulnak majd az azok népszerűsítésére szolgáló kedvezmények, ami a parkolást és a töltést is érintheti - ha ez bekövetkezik, az a GreenGo áraira is hatással lesz, a következő egy-két évben azonban ettől még nem kell tartani.

A cég a felhasználók értékelése alapján folyamatosan nyomon követi az autók külső-belső állapotát, amelyről ha negatív értékelést kap, a következő adandó alkalommal lemosatja, illetve a jármű belsejét is kitisztíttatja. Ezt egyébként ha nem érkezik idő előtti koszolódásra utaló visszajelzés, a cég havi rendszerességgel végzi el.

Együtt a fővárossal

A szolgáltatást a vállalat a fővárosi közösségi közlekedés szerves részévé tenné, kvázi áthidalásként a tömegközlekedés és a saját autó között. Ehhez szoros együttműködést tervez a fővárossal. A vállalat jövőképe szerint a GreenGót mélyen integrálják majd más, budapesti közlekedési szolgáltatásokkal, mint a Bubi vagy a tömegközlekedés, ennek eredménye, ahogy azt Michaletzky Bálint, GreenGo alapítója a HWSW-nek elmondta, hogy ideális esetben egy útvonaltervező app a későbbiekben felajánlhat olyan útvonalopciókat, amelyekben az út egy részét a felhasználó metróval, teszi meg, majd GreenGóba száll, végül pedig Bubival teker a célállomáshoz - a bérelt járműveket pedig az app egy kattintással automatikusan lefoglalja.

A terjeszkedéssel és a lehetséges együttműködésekkel kapcsolatos egyeztetések már folynak a fővárossal. A GreenGo autóflottája az induláskor az utakra gördült 45 darabról már 70-re hízott, a cég pedig később legalább háromszáz járműre bővítené azt. A bővülés a szolgáltatási területet illetően is tervben van, azt az eddigi 27-ről 70 négyzetkilométerre hizlalná fel a vállalat. Az autók számának növelése azonban nem csak a szolgáltatás népszerűségén múlik, ahhoz megfelelő töltőinfrastruktúrára is szükség van, amelyről belátható időn belül megoldható a méretes flotta üzemképesen tartása. A vállalat hosszútávú tervei között épp ezért saját töltőállomás létrehozása is szerepel.

De miből élünk?

Ami a GreenGo árazását illeti, a szolgáltatás az Alap díjcsomagban havi 990 forintért vehető igénybe, a csak természetes személyeknek elérhető Minimál csomagban viszont egyáltalán nincs havidíj. Az autók bérlése percdíjas, az Alap pakkban 65, Minimál ügyfeleknek pedig 80 forint percenként, a parkolás, ha nem állítjuk le a bérlést ugyanígy 15 és 20 forint egy percre. Egy órára vetítve az Alap csomag tehát 3900 forintot jelent, ami (feltételezve hogy az utunk a szolgáltatási körzetben kezdődik és ér véget), bőven versenyképes lehet a taxizással.

Dugóba beragadni mégsem a GreenGo nem a legalkalmasabb platform, ugyanakkor arra kiváló, hogy az autózás előnyeit gyorsan és kényelmesen elérhetővé tegye az autó birtoklása és a vele járó macera nélkül - ha pedig több személyes utazóközönséget is sikerül összeverbuválni, a költség is szétdobható.

A szolgáltatás használata rendkívül gyors és kényelmes, az app mindent egyértelművé tesz, legalábbis ha a felhasználó veszi a fáradtságot, hogy végigfussa az alapvető kérdésekre vonatkozó szekciót, mint saját példánkból is megtanultuk. A proaktív telefonos ügyfélszolgálat pedig külön, még egyszer megérdemel egy dicséretet. Ha valaki nem akar Bubin izzadni, netán több csomagot vagy ismerőst kell A-ból B-be eljuttatnia mindenképp érdemes tenni egy próbakört a GreenGóval.