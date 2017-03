Android O - már fejlesztői előzetesben

Megkapta első fejlesztői előzetesét (developer preview) az Android következő főverziója, az egyelőre névtelen (és számtalan) "Android O". Az érett operációs rendszer első pillantásra nem kapott drámai fejlesztéseket, de néhány nagyon fontos területen közelebb került az iOS-hez. Ráadásul ez még nem a vége, a következő hetekben, hónapokban újabb androidos funkciókat leplez majd le a Google, így a teljes képpel érdemes legalább a májusi fejlesztői konferenciát, a Google I/O-t megvárni. Azért most is érkeztek újdonságok, lássuk ezeket!

Csatornázott értesítések

Szinte minden Android főverzió alaposan hozzányúl az értesítésekhez, nem véletlenül, ez továbbra sem egy megoldott-kicsiszolt eleme a rendszernek (ahogy egyébként az Apple is szenved ezzel a területtel). Az Android O most értesítési csatornákat hoz, amelyek lehetővé teszik a fejlesztő számára, hogy az egyes értesítéseket ne kelljen egyenként testre szabnia, előre létrehozhat egységesen viselkedő csatornákat, amelyekbe beküldheti az értesítéseket. Minden csatorna rendelkezik prioritási fokozattal, villanthatja az eszköz értesítés-LED-jét, indíthat rezgést. A felhasználóknak pedig azért jó ez, mert a rendszer az egy csatornához tartozó értesítéseket fokozatosan összefűzi, így egy app nem tudja teleszemetelni ezt a felületet.

Szintén a felhasználók számára lesz érdekes, hogy az alkalmazások ikonjai adaptívak lehetnek majd, így tudnak idomulni az androidos gyártói indítóképernyőihez - elterjedt ugyanis, hogy a gyári launcherek különböző kivágásokat tesznek az appok alá, kör alakú, négyzetes vagy változatos lekerekítéssel. A fejlesztők több formájú ikont mellékelhetnek az alkalmazáshoz, ezek közül pedig a launcher választhatja ki a számára legmegfelelőbbet.

Korlátozott háttér

A legfontosabb újdonság talán, hogy tovább közeledik az iOS-hez az, ahogyan az Android a háttérben futó alkalmazásokat kezeli. Az O-val ugyanis tovább szigorodik, hogy mit tehetnek az alkalmazások. A változást az akkus üzemidő és az előtérben lévő, aktív appok teljesítménye indokolja a Google szerint, a szigorodással mindkettő javulhat. Az új korlátozások egy része csak az Android O-hoz tartozó API level (várhatóan a 26-os) megcélzása esetén érvényes - vagyis csak akkor aktív, ha a fejlesztő kimondottan deklarálja a kompatibilitást.

Kevés memóriával szerelt, belépő szintű modelleknél komoly probléma, hogy az alkalmazások feliratkoznak bizonyos rendszerállapot-eseményekre, ennek fogadása pedig apponként számottevő erőforrást (jellemzően CPU-időt és memóriát) fogyaszt. Így amikor Wi-Fi-re áll fel a telefon, akkor minden, erre az eventre feliratkozó app kap egy értesítést, ami sok app esetén másodpercekre használhatatlanná teszi az eszközt, ahogy az appok feldolgozzák az eseményt és például végrehajtják a státuszfrissítést. Ezt a helyzetet már a Nougat is kezelni igyekezett, az O viszont tovább megy: az ilyen implicit broadcast (amelyek általánosak, nem egyes appokat céloznak) rendszerüzenetekre az alkalmazások már nem tudnak feliratkozni, fogadni csak explicit, kimondottan az appnak szóló hívásokat tudnak.

Nem ilyen viszont a lokációra vonatkozó szigorítás, amelyet az Android O-t futtató eszközök minden alkalmazás esetén érvényesítenek. Ez erősen korlátozza, hogy milyen gyakran kérdezhetik le a háttérben lévő alkalmazások a pozíciós adatokat. Ez a most elérhető fejlesztői kiadásban néhány alkalom óránként, a pontos értéket a következő hetekben-hónapokban a visszajelzések alapján finomhangolja majd a Google.

A korlátozás nyomán a Google azt reméli, hogy a fejlesztők az akkubarátabb megoldásokra szoknak át a pozíciós lekérdezések kapcsán. Így a geofencinget használó appoknál például az erre dedikált spórolós API használatát javasolja. Végső esetben lesz a fejlesztőnek sűrű lekérdezést végezni, ehhez azonban az alkalmazásnak előtérbe kell kerülnie - ehhez a definíció szerint elegendő az is, hogy a státuszcsíkon megjelenítse az ikonját, így a felhasználó tisztában van vele, hogy az app őt most valós időben (vagy közel valós időben) követi és azonosítani tudja a gyors merülés okát.

Multimédiás felzárkózás

Az iOS-hez képest némi lemaradással érkezik a picture-in-picture funkció, amellyel tovább következő a videós adás más appok használata esetén. Így például az élő tévét kis ablakban nézhetjük tovább, miközben taxit hívunk vagy bejövő hívást kapunk (a Google példái). Ehhez a fejlesztők új API-kat kapnak, így definiálhatják a videós ablakocska képarányát és egyedi vezérlőket adhatnak hozzá.

Hatalmas ugrást hoz viszont a vezetéknélküli audió, az Android O ugyanis hivatalosan támogatja a Sony által fejlesztett LDAC kodeket. Ez Bluetooth csatlakozáson keresztül képes nagy felbontású, kiváló minőségű hangot átvinni - természetesen csak akkor, ha a küldő és a fogadó hardver is támogatja azt. Ez igazi áttörésnek ígérkezik a vezetéknélküli fülhallgatók, fejhallgatók és hangrendszerek világában, az LDAC ugyanis képes veszteségmentesen átvinni CD minőségű hangot, 990 kilobites bitrátával - ezzel az androidos ökoszisztémában is létrejöhet az Apple-féle W1 hasonló kaliberű alternatívája.

Szintén a hangos alrendszerhez kötődik (és az Apple-hez való felzárkózásként értelmezhető), hogy végre minőségi audio API-k is a rendszer részét képezik majd. Az AAudio keretrendszer egy új natív API, amely (ismételten: végre) "magas teljesítményű, alacsony késleltetésű" hangot biztosít, ez az, amire a különböző tabletes és telefonos keverőalkalmazásoknak például szükségük lenne.

Egy érdekes új alkalmazás-kategóriát is behoz az Android O. Ezek a személyes adatokat elraktározó alkalmazások, amelyek a jelszókezelő mintájára képesek megjegyezni és igény szerint automatikusan űrlapokba tölteni a felhasználó saját személyes adatait. Ettől a Google például a vásárlási folyamatok felgyorsítását reméli, ehhez pedig egy új API-szettet is biztosít a fejlesztőknek. A felhasználó szempontjából ezek az alkalmazások a virtuális billentyűzetekhez lesznek hasonlatosak, amelyeket szintén szabadon tölthetnek le és telepíthetnek az eszközökre.

Fejlesztőknek. Csak fejlesztőknek.



Fejlesztőknek nagyon fontos újdonság, hogy tovább fejlődik az Android programozási nyelve, amely immár a Java 8 több új funkcióját implementálja, például a new.java.time-ot. Ezzel párhuzamosan az appokat futtató Android Runtime is "gyorsabb, mint valaha", bizonyos értékekben rádupláz a 7.x-es kiadásra.

Az Android O fejlesztői előzetese szokás szerint elérhető a Google-féle Nexus telefonokra (5X, 6P, Nexus Player) illetve a Pixel telefonokra és a Pixel C tabletre - manuális frissítés formájában. A rendszerhez tartozó új emulátor is letölthető, ahogy a frissített Android SDK is. Szintén a szokásosnak megfelelően a hivatalos rajtig folyamatosan érkeznek majd az újabb fejlesztői előzetesek, ezek sorát majd a béta verzió zárja.