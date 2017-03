Mennyit keres az informatikus? Íme a 2017-es számok!

Kiadta a toborzással foglalkozó Hays magyarországi leányvállalata az idei Salary Guide útmutatót, amely a 2016-os év alapján tisztázza 13 szakterületen a saját adatbázisuk szerint jellemző béreket. A kiadvány 2010 óta minden évben megjelenik, és a szektorokon belül kiemelt munkakörökre lebontva tartalmazza a minimum-maximum, továbbá "tipikus" bruttó, forint alapú havi fizetéseket a teljes munkaidős állásokra vonatkoztatva. A felmérés részét képezik az informatikus fizetések, amelynek tavaly közölt adatait is ismertettük, és idén is bemutatjuk a megjelentetett, illetve a Hays által ajánlott bérsávokat.

Kérdésünkre a toborzócég szakértői hozzátették, hogy mivel a Hays a saját adatbázisát használja a Salary Guide-ban, ezért a fizetések az ügyfélkörük jellemző béreit tükrözik - azaz elsősorban a Budapesten működő, nemzetközi háttérrel is rendelkező multinacionális nagyvállalatok fizetéseit. Emellett azonban a cég dolgozik néhány vidéki informatikai vállalattal (például Székesfehérváron és Debrecenben), valamint több kis- és középvállalattal is, tehát az adatok nem kizárólag (de nagyrészt) a Budapesten működő nagyvállalatok fizetéseit jellemzi - természetesen közalkalmazottak nem szerepelnek benne.

Ahogy Rónai Dániel, a Hays Hungary IT üzletágának vezetője a kiadvány bemutatóján is megjegyezte, a magyarországi informatikai fejlesztések nagy része a fővárosban koncentrálódik. A jelöltek pedig nem rugalmasak ezen a téren, a budapesti fejlesztők szinte soha nem költöznének vidéki nagyvárosba, viszont az is ritka a szakértők tapasztalata szerint, hogy a vidéki programozók Budapestre költözzenek - ez alól kivételt esetleg a juniorok jelentenek mindkét esetben.

Lassuló bérnövekedés

Általánosságban a bérek emelkedését jellemezte, hogy a folyamat a tavalyi év második felében lelassult, mivel az összegek megálltak egy olyan szinten, ahonnan már nem tudnak jelentősen növekedni. A vállalatok szempontjából ez azért is jelent pozitív változást, mivel alkalmazkodni tudnak a jelenlegi helyzethez.

Továbbra is jellemző, hogy "a piacot a jelöltek dominálják" vagyis több a nyitott munkahely mint amennyi jelöltet a piac vagy a felsőoktatás biztosít, ezért csak a passzív álláskeresőket tudják a fejvadászok megfogni. Ez az a réteg, amely jelenleg is főállásban dolgozik valahol, de nem jelentkezik aktívan álláshirdetésekre, viszont nyitott a megkeresésekre, és az új kihívásokra.

Emiatt a fejlesztők vannak inkább alkupozícióban a fizetések tárgyalásakor a cégekkel szemben. Korábban ezért is nőttek a bérek ugrásszerűen a piacon, mivel sok vállalat belement az árversenybe, megpróbálta kivásárolni vagy ilyen módon megtartani a legjobb fejlesztőket. A Hays tapasztalata, hogy az informatikusok bérigényeit nem szabad a cégnek figyelmen kívül hagyni, mivel ha az ajánlat a kértnél 20 százalékkal alacsonyabb fizetésről szól, akkor a jelöltek 70 százaléka visszautasítja azt.

Fontos tényező a kiválasztási folyamat jellege is, mivel ha az lassú és körülményes, akkor a jelentkezők úgy látják, hogy nem kellenek eléggé a cégnek. Negatívan hat, ha nem tudják, hol tartanak a folyamatban és nem kapnak visszajelzést. Ezen segít az átláthatóság, illetve ahol a kiválasztás lezajlik két hét alatt, ott az esetek nagy részében sikeres szokott lenni. Mindez a munkáltató megítélése szempontjából is fontos, mivel a tapasztalatoknak könnyen híre megy a piacon.

Az összegek növelése azonban csak rövidtávú, több más módon is lehet a munkavállalókat motiválni. Nagyon fontos tényező a technikai háttér és a projektek típusa, ha új és modern területen tudnak a fejlesztők dolgozni, továbbfejlődni, mint például a felhős szolgáltatások, big data és a "cutting edge" technológiák. Ezenkívül a megfelelő munkahelyi légkör is fontos tényező.

Fejlesztői bérek

A junior szoftverfejlesztők minimum havi bruttó 360 000 forinttól indulhatnak a pályán, de akár a 480 000 forintot is megkereshetik, jellemzően azonban 430 000-t szoktak kapni a munkaadótól. Ahogy a Hays IT specialistái a HWSW kérdésére elmondták, a junior bérek inkább a megelőző évben nőttek ugrásszerűen, és elérték a lehetséges magaslatot a mostani piaci körülmények között. Többször előfordult azonban a gyakorlatban, hogy a pályakezdők rögtön senior pozícióba kerültek, mivel külföldi tapasztalattal vagy PhD fokozattal rendelkeztek. Ebben az esetben nem feltétlenül a tanulmányok számítanak (specifikus szektoroknál jellemzőbb, például autóipari és pénzügyi informatika), hanem az ambiciózus és tehetséges személyiségek, akik folyamatosan szeretnék továbbfejleszteni magukat. Figyelembe veszik a cégek emellett a korábbi startup próbálkozásokat vagy az otthoni projekteket, mint például a robotprogramozás vagy valamilyen rendszer felhúzása. Ezekben az esetekben is a pályakezdőkben rejlő potenciált fizetik meg - előre - a munkaadók.

A tapasztalattal rendelkező szoftverfejlesztők bére többet emelkedett a juniorokhoz képest az egy évvel ezelőtti adatokhoz viszonyítva, minimum havi bruttó 550 000 és maximum 750 000 forintot kereshetnek meg. A legtöbbször előforduló bér pedig a toborzók tapasztalata szerint a 700 000 forint. Az átlagbér és a fizetések maximuma emelkedett inkább a senior és a vezetőfejlesztők esetében, így már a seniorok jellemző havi fizetése is közelebb került a milliós határhoz, míg a maximuma 1 100 000 forint. A vezetőfejlesztők viszont tipikusan az 1 200 000-t is megkapják, de a fizetésük bruttó 1 450 000 forinttal éri el a maximumot - ezzel természetesen ők kereshetnek legjobban az informatikai területen. Bár a Salary Guide kiadvány nem bontja le a munkaköröket programozási nyelvek szerint, azt megjegyzi, hogy továbbra is a Java és a .NET a legkeresettebb.

Szerveroldali fejlesztő munkakörben nem látható nagy változás, a fizetések 550 000 és 950 000 forint között mozognak cégtől és feladattól függően. Viszont a frontendesek és a mobilfejlesztők iránt megnövekedett kereslet tapasztalható, ami a béreken is meglátszik. A hagyományos frontend megoldások helyett "a magyar piacon modernnek számító JavaScript technológia" és a JavaScript framework, például AngularJS fejlesztők keresettek, akiknek havi 600 000 forintról indul a bértárgyalásuk, de akár már az 1100 000 forintot is megkaphatják. A mobilfejlesztők még ennél is többet, ugyanis a fizetésük 650 000-ről indul és elérheti az 1200 000 forintot. A Hays IT toborzásért felelős vezetője hozzátette az adatokhoz, hogy korábban volt egy szakasz, mikor olyan hátteret vártak a fejlesztőktől, amivel nem rendelkeztek, de mostanra sikerült a jelölteknek felzárkózni, például sok Java fejlesztő elindult androidos irányba.

Tesztelői bérek

Régebb óta tartó, de egyre inkább előtérbe kerülő változás tapasztalható a tesztelőknél, ahol a manuális, funkcionális tesztelést kezdi felváltani a tesztautomatizálás, amely akár 20-30 százalékkal növeli a fejlesztői csapat produktivitását. Ebből kifolyólag a Hays megfogalmazása szerint a manuális tesztelés “kihaló félben lévő szakma”. A bérek is első sorban a tesztautomatizálásra vonatkoznak, és a legtöbb szinten emelkedést mutatnak az előző évi adatokhoz képest.

A junior tesztelők továbbra is bruttó havi 330 000 forinttól indulnak, viszont pár éves tapasztalat után minimum félmilliós fizetést vihetnek haza. A senior tesztelők pedig megkereshetik a 850 000-900 000 forintot. Az egymilliós határt viszont egyedül a tesztelési csoportvezetők maximális bére lépheti át, de ez az a munkakör, ahol a legnagyobb az eltérés a minimum (850 000 forintos) és a maximum (1 100 000 forintos) bér között.

Infrastruktúra mérnökök bérei

Nem tapasztalható jelentős változás a rendszermérnökök, a hálózatmérnökök, a DevOps mérnökök és az IT biztonsági mérnökök munkáját magába foglaló infrastruktúra mérnöki területen. A juniorok bére bruttó 400 000-ről indul, a legtehetségesebb pályakezdők elérhetik a havi félmilliót. A tapasztalattal rendelkezők pedig már erről a szintről indulnak és akár 700 000-t megkereshetnek, míg a seniorok 900 000 forintot is, bár a tipikus bér 800 000 forintnál áll meg.

A hálózatmérnököknél még tovább nőtt az olló az egyes szintek között, a juniorok még mindig 350 000-450 000 kereshetnek, viszont a közepes tapasztalattal rendelkezőknél már 550 000 a jellemző havi fizetés. A senioroknál pedig meglepően nagy ütemű növekedés tapasztalható, a minimum bér 700 000 forintra nőtt, a maximum pedig átlépi a milliós határt az 1 100 000 forinttal, de természetesen a jellemző fizetős a kettő között helyezkedik el és közelebb áll a minimum fizetéshez a 850 000 forint. A DevOps és a biztonsági mérnökök bére még mindig magasan van, de nem növekedett az utóbbi időben, nagyjából 800 000 az alap és a seniorok akár 1 200 000-t vagy a legtapasztaltabb biztonsági mérnökök 1 300 000-t is megkaphatnak.

Egyéb informatikai bérek

Külön szerepelnek a béreket bemutató kötetben az informatikai területen a fejlesztőkkel együtt dolgozó üzleti elemzők, technikai projekt menedzserek, adatkutatók és SAP tanácsadók. Ezen a területen sem tapasztalható különösebb változás az előző évhez viszonyítva. A junior elemzők keresik a legkevesebbet, legalább 350 000 de legfeljebb 450 000 forintot. A seniorok viszont már 750 000-től kezdhetik a munkát és maximum 1 100 000-t kérhetnek, ami elég nagy mozgásteret ad a bértárgyalásoknak a jelölt felkészültségétől függően.

Továbbra is az SAP tanácsadók és a projektmenedzserek kereshetik a legtöbbet a nem kifejezetten fejlesztői állások közül, legfeljebb 1 300 000 forintot. A Hays toborzási szakértői hozzátették, hogy az agilis metodológia térnyerése tovább emelkedett. Ezzel összhangban erősebben megjelent az igény a scrum master és a product owner pozíciókra. Továbbá mivel az agilis átállás még folyamatban van, ezért az agile coachok szerepe is felértékelődött, és ezen a területen várható még változás a jövőben.

Érdekes kérdés még az adatkutatói terület, mivel egyedül itt nőttek a bérek valamelyest, így már a seniorok az 1 200 000 forintot is megkereshetik. Azonban ahogy a Salary Guide megjegyzi: "A piac még nem eléggé fejlett ahhoz, hogy jelentős hatást gyakoroljon az adatbányászat területére, mivel az ezen a területen tevékenykedő jelöltek nagy része külföldre költözött, a sokkal színesebb tanulási lehetőségek reményében."

Metodológia

Az adatok a Hays saját hazai tapasztalatait tükrözik, a cég toborzói és munkaközvetítői tevékenysége alapján összegyűjtött információn, vagyis piaci fizetéseken, így konkrét tényeken alapulnak. A cég magyar leányvállalata 10 éve működik 12 specializációval (köztük az informatikával), viszonylag széles lefedettséget nyújt, mind multinacionális, mind kis- és középvállalati ügyfelek körében aktív, így ugyan egyetlen cég gyűjtéséről van szó, viszonylag pontos képet mutat a hazai IT munkaerőpiac állapotáról.

A cég 2010 óta jelenteti meg a Salary Guide kiadványt minden évben, régiónként külön-külön, amelyek a rendszeresen frissített saját adatbázisuk adatait tükrözik. A fizetésként megjelölt havi bruttó összegek meghatározásához a toborzók figyelembe veszik a munkaadói oldal által meghatározott aggregált bérsávokat a minimum és a maximum értékek alapján, valamint a munkavállalói oldal bérigényeit is aggregálják. Ez a két nézőpont határozza meg a sávokat, amelyek közt azért sincs nagy eltérés, mivel a Hays felkészíti a jelölteket a valós fizetési igényekkel és a cégeket is felkészíti a piaci helyzettel kapcsolatban.

A minimum és a maximum érték között feltüntetett "átlagfizetés" vagy tipikus összeg a toborzócég tapasztalata szerint "legtöbbször előforduló" (módusz) bruttó bért jelenti. A sávok nagy eltérést mutathatnak a különböző régiók és az iparágak szerint. A tanulmány tehát nem kérdőíves kutatás és nem iparági felmérés adatait tükrözi, emiatt nem reprezentatív.