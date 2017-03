Új firmware-rel nyesi vissza 3D nyomtatóinak étvágyát a MakerBot

Szoftverfrissítéssel spórolna időt és alapanyagot a 3D nyomtató tulajdonosoknak a MakerBot. A vállalat nyomtatóihoz kiadott legutóbbi firmware-frissítése egy új nyomtatási üzemmódot hoz a készülékekhez, amellyel azok képesek automatikusan optimalizálni a tálcára kerülő termék üreges részeinek kitöltését, hogy az a lehető legkisebb anyagfelhasználás mellett lehetséges legerősebb belső megtámasztást biztosítsa a munkadaraboknak.

Az új funkció MinFill néven válik elérhetővé, azzal pedig a vállalat szerint átlagosan 30 százalékkal gyorsabban készülhetnek el a termékek, ugyancsak 30 százalékkal kevesebb felhasznált alapanyagból. Szélsőséges formáknál, mikor aránylag nagy belső tereket kell feltölteni, az előrelépés ennél jóval nagyobb is lehet, gömböknél például a cég tekintélyes 80 százalékos gyorsulásról beszél.

A jelentősen felgyorsított nyomtatási üzemmód persze nem feltétlenül kínál olyan masszív végeredményt mint a nagyobb mennyiségű anyaggal dolgozó kitöltési módszerek, így elsősorban olyan munkáknál ajánlott a használata, amelyeknél a felület minősége és a nyomtatás sebessége élvez prioritást, a termék továbbá várhatóan nem lesz jelentős fizikai igénybevételnek kitéve. A diszkrétebb anyagmennyiséget a MakerBot algoritmusa ugyanakkor a munkadarabban az abból elérhető legerősebb tartószerkezetbe rendezi.

A 3D nyomtatók a tárgyak belsejét jellemzően valamilyen mintázattal töltik fel, (például a méhkasra emlékeztető hatszögletű sejtekre épülő vagy négyzetrács alapú kitöltéssel) amelynek sűrűsége a legtöbb tervezőszoftverben százalékos értékben előre meghatározható. Enélkül a belső tartószerkezet nélkül a legtöbb tárgy nem is nyomtatható ki (legalábbis a szokásos X-Y-Z tengelyek mentén dolgozó asztali nyomtatókkal) hiszen egy kocka felső zárólapját például az eszköz már a levegőbe nyomtatná. A különböző 3D tervezőszoftverekkel beállított automatikus kitöltés jellemzően változatlanul nyúlik végig a munkadarab teljes kitöltendő belső terében - így azokon a helyeken is, ahol egyébként nem lenne rá feltétlenül szükség vagy épp jelentősen kisebb felhasznált anyaggal is hasonló minőség lenne elérhető.

A MinFill algoritmusa elemzi a modelleket és azokra a területekre helyez kitöltést, ahol valóban szükség van rájuk, utóbbiakon is a lehető leghatékonyabb és leggazdaságosabb mintázattal. Mindezt persze anélkül, hogy a termék külső, látható mintázatát és felületét megváltoztatná. A MakerBot szerint ez az első hasonló megoldás a piacon, amely felhasználói interakció nélkül képes a kitöltési optimalizációkat elvégezni.

A cég szerint az új funkcióval a felhasználók jelentősen felgyorsíthatják egy-egy termék különböző iterációinak modellezését és az arra vonatkozó tanulmányok elkészítését, továbbá egy-egy készülék az oktatásban is gyorsabban, több osztályt tud kiszolgálni - ennek megfelelően az újítás elsősorban a professzionális felhasználóknak szól. A MiniFillt tartalmazú új firmware a Makerbot Replicator+, az ötödik generációs Replicator, illteve a Replicator Z18 3D nyomtatókra érhető el.