Analitikával igyekszik behúzni a kereskedőket a Foursquare

Új analitikai szolgáltatást jelentett be a helyek adatainak összegyűjtéséről és értékeléséről ismert Foursquare, illetve a felhasználók földrajzi helyzetének megadásáról elhíresült Swarm alkalmazás. A Foursquare Analytics egy olyan régóta hiányolt eszköz, amely a kereskedők és a különböző márkák számára nyújt információkat a forgalmi adatokról, azok méretétől függetlenül. Korábban ezeknek az elérésére csak akkor volt lehetősége az üzleteknek vagy a vendéglátó intézményeknek, ha egyedi megállapodást kötöttek az alkalmazást fejlesztő céggel - írja a TechCrunch. A rendszer egyelőre csak az Egyesült Államokban található néhány kereskedelmi lánccal (Taco Bell, TGI Fridays, H&M, Lowe’s, Equinox) működik béta verzióban, melyről a cég vezérigazgatója, Jeff Glueck esettanulmányt is közöl a bejelentéssel összefüggésben.

A Foursquare azzal hirdeti az új funkciót, hogy annak felületén 93 millió nyilvános helyszín elérhető, ahová a felhasználók bejelentkezhetnek, tehát az automatizált algoritmusok helyett valós információt kaphatnak a vásárlók mozgásáról. A felhasználók eddig 9 milliárd alkalommal nyitották meg a Foursquare vagy a Swarm appot, és jelezték tartózkodási helyüket, ezáltal az adatbázis naponta "milliószor" frissül a weboldal által közölt adatok szerint. Ehhez járul hozzá 100 ezer partnercég adata és visszajelzése, mint például a nagyobbak közül az Uber, a Twitter, a Snapchat, az Apple vagy a Pinterest.

Egy tavalyi példa szerint a rendszer előre jelezte, hogy az egészséges és friss mexikói ételeket kínáló Chipotle bevétele 30 százalékkal fog csökkenni a 2015 téli időszak szignifikánsan visszaesett forgalma alapján az előző évhez képest. Ezt a változást a cég következő pénzügyi negyedéves jelentés valóban megerősítette. A rendszer akkor 50 millió felhasználót és 85 millió helyszínt tartott számon, amelyeket összevetett az Egyesült Államok 1900 Chipotle üzletével, és az elemzők ebből látták a negatív változást. A trendek ismeretével még időben változtatni lehetett volna a Foursquare vezérigazgatója szerint, amelynek elemzését a Mediumon közölte részletesen.

A Foursquare Analytics dashboardon keresztül az előfizetők valós időben, anonimizált információkat kaphatnak a saját látogatóik életkoráról és neméről, illetve a visszatérési adataikról nemzeti és városi szinten. Az is látható, hogy a felhasználók honnan érkeznek és jellemzően merre mennek tovább az adott helyszínről. Továbbá a lokációs szolgáltatás megvizsgálja és normalizálja az adatokat az Egyesült Államok lakossági információival összefüggésben. Ezenkívül összehasonlítja az elért eredményeket a kereskedő, illetve márka kategóriájában megtalálható más versenytársakkal is, amely a valódi hozzáadott értéket jelenti az előfizetőknek a más módon is követhető többi mérés kiegészítéseként.

A meglévő és a célközönségbe tartozó vásárlók látogatóinak, ízlésének és márkapreferenciájának közlése mellett a szolgáltatás azt is ígéri, hogy új látogatókat tud bevonzani a régebb óta működő promóciós, hirdetési rendszerén keresztül. Az analitikai felület pedig segít optimizálni vagy javítani a marketingkampányok hatását, például vásárlótípus, demográfia vagy régiók szerint. A szolgáltatás áráról viszont nem található információ a weboldalon, valószínűleg az továbbra is az egyedi megállapodásoktól függ, a megrendelő cég méretétől és egyéni kéréseitől függően, illetve a béta verzió kiterjesztése után lesz majd róla több adat.

Főleg a Google Maps Helyi idegenvezetői funkciójának kiterjesztése és a helyinformációk láthatóságának növelése óta a Foursquare forgalma valószínűleg csökkenésnek indult, ezért szüksége van a cégnek az új piaci pozicionálásra. A vállalkozásokat megcélzó új funkció a bevételek növelése szempontjából jó megoldásnak tűnik, de az alkalmazás használatának arányát önmagában nem fogja növelni, csak ha a kereskedők is látják benne a lehetőséget, és elkezdik ösztönözni a használatát a látogatók körében. A bejelentésből látható, hogy a Foursquare továbbra is látja saját piaci szerepét a helyfüggő szolgáltatások között, és felveszi a versenyt a Google Maps folyamatosan bővülő funkcióival.