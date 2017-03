Moduláris fejlesztői lapkákkal gyorsítaná a barkácsolást az Atomo

Ha otthon barkácsolt elektronikai projektekről van szó, a legtöbbeknek először a Raspberry Pi vagy az Arduino lapkák jutnak eszébe, a két platform ráadásul gyakran kéz a kézben felel egy-egy automatikusan nyíló ajtóért vagy telefonról vezérelt redőnyért. Bár a két eszköz egyre nagyobb közönség felé nyitja meg a kézműves elektronika kapuit, akik így mélyebb szakértelem nélkül, egyszerűen vághatnak bele különböző projektekbe, ha valaki összetettebb elképzeléssel áll elő, gyorsan belefuthat olyan problémákba, mint a hamar felélt I/O portok vagy épp a nehezen átlátható kábelfészkek.

Erre problémára kínálna megoldást a hongkongi székhelyű Atomo System, amely átlátható, egyszerűen megépíthető ökoszisztémát kínál az elektronikai projektekhez, amellyel reményei szerint értékes idő faragható le a prototípuskészítésből, az ötletekből pedig így előbb lehet kész termék.

Az Atomo egy négy fő komponensből álló rendszer, amelynek egységei a vezérlő, a csatlakozólapka, az I/O lapok és a tápellást biztosító lapka. Mindegyik modulból elérhető többféle variáns is, az adott projekt igényeinek megfelelően: a komponenseket összekötő, csatlakozókkal felszerelt alaplap például kettő vagy akár nyolc kiegészítőmodul befogadására képes verzióban is elérhető, ahogy a tápellátásért felelős lapkából is több kiadás készül, amelyek a szerényebb, 13 watt teljesítményű eszközöktől egészen a 2000 wattos monstrumokig minden igénnyel megbirkóznak.

Természetesen a teljes pakk Raspberry Pi kompatibilis, a csatlakozólapkán egy a málna PC I/O csatlakozóihoz kialakított foglalat is található, ezzel az Atomo kvázi úgy használható, mint az eszközhöz megismert HAT kiegészítők. Első blikkre úgy tűnhet, hogy az Atomo az Arduino kontrollerek babérjaira tör, ám ez nem - teljesen - igaz, a hongkongi csapat ugyanis eszközét egy adapter segítségével az Arduinókkal is használhatóvá teszi, a népszerű eszközök így az Atomo saját kiegészítőihez hasonlóan, kártyaként dokkolhatók a csatlakozókkal szerelt alaplapba.

Az Atomo jelenleg Indiegogón gyűjt támogatókat, egészen szép tempóban. A csapat 5000 dolláros finanszírozási célt tűzött ki maga elé, amelyből eddig valamivel több mint kétezret gyűjtött össze, úgy, hogy a kampány lezárultáig még egy hónapjuk van hátra. A korai támogatók 19 dollárért juthatnak hozzá egy ARM Cortex m4-gyel szerelt, 2 I/O lapkát támogató kontrollermodulhoz, 50 dollár ellenében pedig már egy akár nyolc I/O modullal is megbirkózó verziót is kaphatnak, amelyhez Ethernet, illetve USB kiegészítőmodul is jár. A tervek szerint a támogatók idén júniusban kaphatják először kézbe a megrendelt eszközöket. A további opciókért érdemes felkeresni a csapat Indiegogo oldalát.