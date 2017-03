Qualcomm 205: LTE-t minden telefonba

A szolgáltatók elemi érdeke fokozatosan átterelni az előfizetőket a modernebb és hatékonyabb LTE-re. Ezt eddig a technológia relatív drágasága akadályozta, a Qualcomm új hardverplatformjával azonban ez az utolsó akadály is eltűnhet, így fokozatosan kivezethetik a mobilszolgátlatók a 3G-nek fenntartott spektrumot.

Snapdragon 205 - LTE-t a legolcsóbb telefonokba is

Az új Snapdragon lapka kimondottan a fenti cél kiszolgálására készült, vagyis a létező legegyszerűbb, legolcsóbb chip, amely képes LTE-alapú mobilos kommunikációra. Ennek fényében nem meglepő, hogy a lényeg az integrált rádiós modem, ez a Qualcomm X5-ös márkája alatt futó egység, LTE Cat4-es rádiós kommunikációra képes (150/50 le/fel irányú átviteli sebességgel), de emellett támogatja a HSPA+ és VoLTE szabványokat is.

Az alapokat tudja - van például mobilfizetés-támogatás

A modem mellett szinte lényegtelen a tulajdonképpeni alkalmazásprocesszor - így gondolja a Qualcomm is, a 28 nanométeren készülő chipre egy erősen elavult kétmagos Cortex-A7 egység került, 1,1 GHz-es maximális órajellel. Ez egy androidos telefonhoz már kevés lesz, de a belépő szintű (nem-okos) telefonok egyedi, Linux-alapú rendszerét valószínűleg kényelmesen meg tudja majd hajtani. Jól illusztrálja ezt a minimalizmust, hogy a lapkáról kimaradt a Qualcomm Hexagon DSP-modulja, amely a hang-, video- és képfeldolgozás feladatait gyorsítja. A grafikus egység is alapszintű, a meghajtott kijelző maximális felbontása mindössze 640 x 480 lehet - ez a chip tényleg a legeslegolcsóbb, néhány ezer forintos telefonokat célozza.

Kivezetni a 3G-t

Az LTE bevezetését a legolcsóbb telefonokban nem a felhasználói igények vezérlik, ez inkább a mobilszolgáltatók érdeke. A 3G-s és az LTE szabvány ugyanis nem kompatibilis, a licencelt frekvenciatartományt így a szolgáltatónak fel kell osztania a két szabvány között (és persze bizonyos frekvenciát félre kell tennie az alap GSM hálózat számára is). Az LTE azonban lényegesen hatékonyabban bánik az erőforrásokkal, vagyis azonos spektrummal jóval több felhasználó szolgálható ki, magasabb egyéni és aggregált sebesség mellett. Ahhoz pedig, hogy a 3G-s sávok fokozatosan átállíthatóak legyenek LTE-re, szükség van arra is, hogy az előfizetők kezébe a szolgáltatók LTE-képes telefonokat tudjanak nyomni - minden árszegmensben.

Jellemző, hogy a hazai mobilszolgáltatók is azzal számolnak, hogy a jelenlegi 3G-s adatforgalmat fokozatosan átterhelik majd a nagyobb kapacitást nyújtó, rugalmasabb LTE-re, 5-7 éves távlatban pedig elképzelhető a 3G-s hálózat teljes lekapcsolása is (a hagyományos GSM 2G kivezetése ugyanakkor még tervekben sem szerepel). Hogy ez hogyan működik majd a gyakorlatban, arra példa a Telenor 2015-ös lépése is. Akkor a cég a GSM-blokkok átrendezését eszközölte, ezzel azonban néhány, 2000 körül gyártott telefon már nem volt kompatibilis. Ahhoz, hogy mégis le lehessen zongorázni a váltást, a Telenor saját hatáskörben ingyen cserélte a rendszerrel nem kompatibilis telefonokat, mintegy tízezret.