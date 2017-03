Jönnek a fizetős-exkluzív albumok Spotify-on

Változtat a zenestreameléssel foglalkozó Spotify a szabályzatán, mely szerint eddig minden zene ingyenes volt a szolgáltatásban, de hamarosan az albumok egy része már csak az előfizetők számára lesz elérhető. A cég jelenleg tárgyalásokat folytat nagy lemezkiadókkal a licencek megújításáról, és ennek keretében megerősítette a The Verge számára, hogy bizonyos újonnan kiadott albumokat már csak a prémium előfizetői csomagban fog elhelyezni. Az egyeztetések akár még hónapokig is eltarthatnak, és egyelőre nem tudni, hogy mely kiadókról vagy albumokról van szó, de a változás ténye már eldőlt.

Korábban a svéd cég többször is problémába ütközött amiatt, hogy az előadók inkább exkluzív szerződéseket kötöttek az Apple Music vagy a Tidal versenytárs szolgáltatókkal, mint hogy a Spotify-on ingyenesen elérhetővé váljanak az albumaik. Így 2016-ban a két cég folytatott egymással versenyt a nagyobb albumok megjelentetéséért, mint például Rihanna, Kanye West vagy Beyoncé - várhatóan idén már a svédek is beleszólnak az egyeztetésekbe. A prémium előfizetőkre építő üzleti modell valószínűleg jövedelmezőbb a cégek és a zenészek számára egyaránt, viszont a Spotify összességében több felhasználót tud felmutatni a konkurenseknél.

A hónap elején jelentette be a zenestreaming szolgáltatás, hogy már ötvenmillió fizetős felhasználónál tart, ami nagyjából félévente tízmilliós növekedési ütemnek felel meg - az Apple Music ehhez képest 20 millió előfizetőnél tart, de ahhoz képest nagynak számít, hogy még csak két évvel ezelőtt indult. A Spotify jelenleg 60 piacon elérhető 30 millió zeneszámmal, a magyaroknak havi 5 eurós áron, de jórészt most csak a reklámmentes és offline lejátszási lehetőség különbözteti meg a fizetős felhasználókat a többiektől, amely nem feltétlenül elég az elköteleződéshez.

A Spotify is kínál más szolgáltatásokat az előadóknak, de az exkluzív megjelentetések helyett eddig inkább a hosszabb marketingkampányokra, és szélesebb körű elterjesztésre épít. Pár hónapja hozta létre a cég az "előadói szolgáltatások részleget" a Bloomberg információi szerint, amely például Katy Parry legutóbbi albumának promócióját segítette a szolgáltatásban megjelenő hirdetésekkel és koncertjegy linkekkel, a regisztrált felhasználóknak szóló hírlevelekkel, és még Los Angeles-ben és Londonban elhelyezett hirdetőtáblákkal is. Mindez az előadókkal és a kiadókkal létesített jó viszony szempontjából is hasznos, de zenestremelés szempontjából is nagyobb forgalmat generál, ha a rajongók egyre többször hallgatják meg a hirdetett albumot.

Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a Spotify a közelgő tőzsdei IPO-ra készül, és emiatt szeretné vonzóbbá tenni a szolgáltatást a befektetők számára. Ennek érdekében igyekszik még több előfizetőt vonzani a felületre a prémium csomag kínálatának bővítésével, ami egyaránt fontos az előadók szempontjából is, akik az exkluzív szerződések megkötésében érdekeltek, így a cég még tovább tudná növelni versenyelőnyét a zenestreaming piacon.