Tovább pumpálja a héliumot a Seagate

Megérkezett a Seagate héliummal töltött merevlemezeinek második generációja a vállalati adatközpontokba szánt Enterprise Capacity v7 széria személyében. A sorozat 20 százalékkal növeli az előd v6 kapacitását, amihez a gyártó a lemezek sűrűségét és számát egyaránt növelte, így érve el a diszkenkénti 12 terabájtos tárkapacitást. A kiszolgálókhoz tervezett modellek most is kétféle csatolóval kerülnek forgalomba, SATA 6 Gbps mellett SAS 12 Gbps felülettel is megvásárolható lesz a Seagate legújabb szériája, a sorozat szektormérettől és titkosítástól függően összesen tizenkét különböző modellszám alatt jelenik meg.

A második generáció nagyjából 5 százalékkal, 1,5 terabájtra növeli a meghajtó belsejében található lemezek kapacitását, amelyekből ráadásul már eggyel több került a fémházba, a percenkénti 7200-as fordulatszámon forgó komponensek száma így nyolcra emelkedett, amelyekhez fejenként egy pár, azaz összesen tizenhat darab író-olvasó fej társul. Mindezt a héliummal töltött, hermetikusan zárt tér teszi lehetővé, a nemesgáz ugyanis a levegőnél alacsonyabb légellenállást kínál, így a kisebb belső súrlódás miatt a forgatómotorra alacsonyabb terhelés hárul. Ezzel a lemezek számának maximalizálása, valamint a tárkapacitás növelése mellett nagyjából 20-25 százalékkal mérsékelhető a fogyasztás, ami egy több száz vagy több ezer meghajtót tartalmazó adatközpontos rack esetében akár 400-500 wattos csökkenést is jelenthet.

A megbízható működésről és a konfigurálhatóságról több fejlesztés gondoskodik. A lemezeket forgató motor a ház felső részéhez is rögzítve van, ami csökkenti a rezonanciát, növelve a meghajtó a megbízhatóságát. A működési paraméterek monitorozásához hőmérsékletet, páratartalmat, illetve a hélium nyomását mérő szenzort is beépített a gyártó. Ehhez társul a PowerChoice technológia, amivel az üresjárati fogyasztását lehet szabályozni. A rendszergazda eldöntheti, hogy ilyen esetben teljesen lekapcsoljon-e a motor, vagy csupán a fordulatszám csökkenjen. Utóbbi előnye, hogy bár ebből az állapotból gyorsabban magához tér a merevlemez, cserébe néhány wattot felvesz a lemezeket forgató motor takarékos meghajtásához. A PowerBalance hasonló célt szolgál, ezzel a fogyasztás és az IOPS között lehet egyensúlyozni attól függően, hogy az adott felhasználási területhez épp melyik a fontosabb mutató.

A Seagate fejlesztését dicséri, hogy az eggyel több lemez ellenére sem változott lényegében a fogyasztás, az üresjárati érték a SATA csatolós modell esetében 0,5 wattal nőtt, a terhelés alatti érték pedig közel azonos maradt. Utóbbit nehéz összevetni az előző szériával, ugyanis a v7 sorozatra már egy 50-50 százaléknyi írást és olvasást tartalmazó értéket adott meg a cég, ami a SATA modellek esetében 7,8 wattot, a SAS csatolóval szerelt típusoknál pedig 9,3 wattot jelent. Ehhez az előd értékével szinte pontosan egyező, legfeljebb másodpercenkénti 261 megabájtos olvasási és írási tempó társul, köszönhető a PMR-nek (perpendicular magnetic recording), azaz a merőleges szektorrendezési technológiának köszönhető, mely az átlapolást alkalmazó SMR-rel ellentétben nem köt kompromisszumot (írásnál) az átviteli sebességet illetően.

A 256 megabájtos pufferrel szerelt 12 terabájtos meghajtók csatolótól függően hat-hat kiszerelésben érhetőek majd el, a szektorméret (4K vagy 512e) és az opcionális titkosítás (SED vagy SED-FIPS) kombinálásával. Az Enterprise Capacity v7 sorozatra évi 550 terabájt írást alapul véve 5 év garanciát vállal majd a Seagate az egyelőre ismeretlen árazású termékekre.