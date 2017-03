Már iOS-en is megveti a lábát az Alexa

Közvetlen kihívót kap a Siri, méghozzá az Amazon virtuális asszisztense, az Alexa személyében. A vállalat az iOS-es Amazon appban teszi elérhetővé saját hangvezérelt asszisztensét, amely nem csak a vásárlásban, de az Echo és hasonló készülékekben "lakó" variánsaihoz hasonlóan egy sor egyéb feladatban is segít a felhasználóknak, a zenevezérléstől az okosotthon-kiegészítők kezelésén át az online keresésig.

Az online áruház asszisztense láthatóan továbbra sem veszít lendületéből és kíméletlenül folytatja a piac elfoglalását, amelyet konkurensei egyelőre úgy tűnik, tétlenül néznek. A Google Assistant megoldása komótosan, látszólag minden sietség nélkül gyűjtögeti maga köré a rendszert támogató gyártópartnereket, az Apple Siri-je pedig nagy nehezen az asztali gépekre is utat talált, az Alexa már hetedhét határon túl jár, háztartási robotokból, házilag barkácsolt okosotthon-központokból, okoshűtőkből és autókból is fülel a felhasználókra. Az iOS-es rajttal az Amazon még agresszívabb stratégiára vált, közvetlenül a Siri mellé költözteti be szoftverét.

Noha figyelemre méltó támadásról van szó, azt ne feledjük, hogy továbbra is a Siri játszik hazai pályán, iPhone-on az Apple asszisztense jelentős kényelmi előnyt élvez - és ha a cupertinói cégen múlik ez valószínűleg mindig így is marad. A Sirit továbbra is lehetőség van aktiválni pusztán a "Hey Siri" hangparanccsal akár lezárt telefon mellett is, míg az Alexa bekapcsolásához meg kell nyitni az Amazon alkalmazást, majd a keresősáv melletti mikrofon ikonra bökni. Ezután azonban ugyanúgy használhatjuk az asszisztenst mint ha otthon a nappaliban figyelő Echóhoz beszélnénk, a keresések mellett ugyanazokat a parancsokat oszthatjuk ki neki, amelyeket más eszközöknél megszoktunk.

Ennek megfelelően lehetőség van az online áruház tartalmának böngészésére, egyéb online keresésekre, illetve az okosotthon-eszközök vezérlésére is - ez utóbbi lehet az a terület ami sokakat a plusz bökdösés dacára a Siri helyett inkább az Alexához csábít. Az Amazon megoldása ugyanis a különbözbő okosotthon-kiegészítők jóval szélesebb palettáját támogatja, mint a Siri az Apple HomeKiten keresztül, így nem csak azok az iPhone felhasználók dönthetnek inkább az Alexa mellett a mindennapi feladatokhoz, akik otthon már egyébként is rendelkeznek valamilyen Echo variánssal, de azok is, akik csak most kezdik otthonaik felokosítását, és a lehető legátfogóbb, leghatékonyabb platformot keresik.

A frissen bejelentett újítás persze nem keverendő össze a már jó ideje elérhető Alexa Appal, amely az asszisztens és az otthoni okoshardverek összehangolására és beállítására szolgál. Az asszisztens teljes értékű iOS-es használatához és beállításához egyébként utóbbi appra is szükség van, ami kissé rozoga megoldás az online óriás részéről, nem lenne meglepő, ha a cég a közeljövőben összevonná a két alkalmazást. Az Alexát a vállalat az Amazon appban több lépcsőben teszi elérhetővé a felhasználók számára, a jövő hét folyamán azonban várhatóan mindenkihez eljut az új funkció.

A fejlesztők sem maradnak motiváció nélkül

De az Amazon fejlesztői oldalról is kőkeményen folytatja offenzíváját a piacon, a cég a napokban bejelentette, - túlnyomórészt - ingyenessé teszi az Alexát célzó fejlesztők számára, hogy az AWS (Amazon Web Services) segítéségével készítsenek, illetve tegyenek elérhetővé az asszisztenshez gyártott "skilleket" azaz hangvezérléssel működő appokat. Erre korlátozottabb formában egyébként eddig is volt lehetőség, az AWS ingyenes verziójával a fejlesztők egymillió AWS Lambda lekérést akár 750 óra Amazon EC2 számítási időt vehettek igénybe díjtalanul havonta, ezt a keretet túllépve azonban már a fizetős kategóriába csúsztak át.

A vállalat mostantól azoknak a fejlesztőknek, akik már legalább egy Alexa skillt publikáltak, 100 dollár ajándék AWS kupont ad, illetve további havi 100 dollár keretet a szolgáltatásban, ezzel gyakorlatilag ingyenesen biztosítva a legtöbb Alexa skill elkészítéséhez és hostolásához szükséges erőforrásokat. A cég tehát több oldalról is rákapcsolt virtuális asszisztensének népszerűsítésére, a konkurenciának pedig egyre nehezebb lesz behozni a napról napra növekvő lemaradást.