Küszöbön a FintechShow, ígéretes hazai fintech startupok állnak rajthoz

Rohamosan közeleg az idei legnagyobb hazai fintech konferencia és expó, a FinTechZone rendezésében induló FinTechShow. A rendezvényen a legígéretesebb magyar startupok mellett nemzetközi és magyar előadók is megjelennek a porondon.

A fintech már az egyik legizgalmasabb új tech-iparággá nőtte ki magát, amelyen tömegével jelennek meg az újabb és újabb startupok. Nincs ez máshogy Magyarországon sem, ahol a hűtőből a PSD2 EU-s szabályozás élesedésével kikerülő tortából mind több csapat igyekszik kihasítani a maga szeletét. A területen nem csak lelkes fiatalokból álló kezdeményezések, de bankok és nagyvállalatok is rajthoz álltak.

Igaz a pénzintézetek hagyományosan komótosabb tempót követnek a fejlesztések terén, mára a legtöbben belátták, ha hosszútávon meg akarják tartani ügyfeleiket igazodniuk kell az egyre inkább okostelefon- és élményközpontú új ügyféligényekhez, még ha ez az eddig kőbe vésettnek hitt vállalati kultúra átalakításával is jár. Ennek megfelelően ma már tíz hazai bankból hét keresi az együttműködési lehetőséget a magyar fintech startupokkal - elég az MKB FinTech Akadémiájára és versenyére gondolni - ami a kis csapatoknak is komoly lendületet ad majd.

Ebbe az izgalmas hazai folyamatba és a globális trendekdbe kaphatnak első kézből betekintést a FintechShow látogatói. A rendezvényt a plenáris előadások élén nem más nyitja, mint Devie Mohan fintech guru, aki banki világban bevetett fintech stratégiákról beszél majd, de a banki szegmens és a több hazai szervezet is képviselteti magát a rendezvényen. Az előadások mellett összesen 15 reményteljes magyar fintech startup is bemutatkozik a FintechShow-n, amelyek közül a legígéretesebbnek ítélt csapat a FinTechShow 2017 díjat is hazaviheti.

Az április 11-én megrendezett konferencia konferencia helyszíne az Anker't lesz (1062 Budapest Paulay Ede u. 33.) , az előadásokat indító rajtpisztoly pedig reggel 9-kor dördül el. A rendezvény részletes programjáért érdemes ellátogatni a konferencia hivatalos weboldalára.