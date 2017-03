Tiltólistán a Facebook-adatokra építő megfigyelőeszközök

Nem használhatják a fejlesztők megfigyelési célból a Facebook és az Instagram platformját a közösségi óriás mostantól életbe lépő szabálymódosítása értelmében. A cég egy Facebook bejegyzésben közölte az indokait, amely szerint "sokkal világosabban" a fejlesztők tudtára szeretné adni, hogy a facebookos adatok nem használhatóak megfigyelésre.

A problémát az okozza, hogy a közösségi oldalon rögzített bejegyzések, fényképek és a közzététel helyszínei jól beazonosíthatóvá teszik a felhasználók tartózkodási helyét, amely könnyen felhasználható a bűnözők felderítésére, de akár egy tüntetés résztvevőinek azonosítására és felkeresésére is. A Facebook, az Instagram és ehhez hasonló oldalak eleve tálcán nyújtják az adatokat, de ezeknek szűrt és rendezett formában továbbítása még inkább megkönnyítik a bűnüldöző szervek vagy bármely más szerv számára a megfigyelést. Mindez bizonyos csoportok szerint a szólásszabadságot korlátozza, vagy tévesen hozhat összefüggésbe személyeket a közös tartózkodási helyük alapján.

Ez a tevékenység eddig sem volt tulajdonképpen engedélyezett, de nem is tiltotta ilyen határozottan az oldal szabályzata, a mostani társadalmi és politikai környezet azonban szükségessé tette az intézkedéseket a Facebook szerint. A közzétett bejegyzésben az is olvasható, hogy a korábbi hónapokban már előfordult, hogy a Facebooknak fel kellett lépnie megfigyelő eszközök fejlesztői ellen.

A Geofeedia felülete

Feltételezhetően a cég az American Civil Liberties Union (ACLU) által felfedett történetre céloz, amely szerint a Facebookról, az Instagramról és a Twitterről gyűjtött adatokat a Geofeedia, majd ezeket bűnüldöző szervek és biztonsági cégek számára is továbbította - többek közt így azonosították be egy baltimore-i tüntetés résztvevőit. Már akkor is intézkedéseket tett mindkét cég a Geofeedia adatelérésének megszigorítása miatt, és kötelezte, hogy ezt követően csak a nyilvánosan elérhető információkat használhassa - egy rendezvény résztvevőinek beazonosításához egyébként még ez is elég lehet. A mostani szabályzatmódosítás azonban teljes egészében megtiltja a Geofeedia-szerű adatgyűjtő és elemző eszközök működését.

A frissített szöveg teljes egészében a fejlesztőknek szánt Facebook Platform szabályzatának adatvédelemről szóló bekezdésében olvasható. Megfogalmazása szerint: "Védd meg a tőlünk kapott információkat az illetéktelen hozzáférésektől, használattól vagy a közzétételtől. Például ne használd a tőlünk származó adatot olyan eszközökhöz, amelyek megfigyelési célokat szolgálnak." Arról viszont nem szól a szabályzat vagy a bejegyzés, hogy a Facebook milyen eszközökkel fogja monitorozni a fejlesztők tevékenységét, és mi lesz annak a menete vagy szankciója, ha valaki megszegi a szabályzatot.

A Facebook több civil szervezettel közösen hozta létre a módosítást, mint például az emlegetett ACLU, továbbá a Color of Change és a Center for Media Justice. Ahogy a szervezetek is kifejezték egy közleményben, ettől a lépéstől azt remélik, hogy más közösségi oldalak is beállnak a kezdeményezés mögé, és megtiltják, hogy az adataikat a tudomásuk nélkül bűnüldöző szervek vagy más hatóságok felé továbbítsák.