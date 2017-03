Megkönnyítené a React Native fejlesztést a Facebook

Új, keresztplatformos React Native fejlesztőeszközt jelentett be a Facebook, amely a közösségi oldal szerint nagyban megkönnyíti a platformmal dolgozó fejlesztők dolgát. A Create React Native App (CRNA) névre hallgató kezdeményezés a Facebook és a korábban Exponent néven futó Expo közös munkájának eredménye.

Utóbbi cég terméke egy olyan React Native-re építő megoldást kínál, amellyel a webfejlesztők iOS-en és Androidon is használható, natív appokat készíthetnek, amelyeket a nyílt forrású, szabadon használható szoftver JavaScriptből fordít. A frissen bejelentett CRNA lényegében a Facebooktól már ismert Create React App és az Expo app egyvelege.

A vállalat tapasztalatai szerint sok fejlesztőnek meggyűlik a baja a React Native jelenlegi build-függőségeivel, főként Android platformon. A Create React Native Appal az alkalmazások létrehozásához nincs szükség az Android Studio használatára, vagy iOS-es app esetében Macre vagy Xcode-ra, a szoftever tetszés szerint Windows vagy Linux alól is elkészíthető. Mindezt az Expo appnak hála, amely JavaScriptben íródott CRNA projekteket tölt be és futtat, natív kód fordítása nélkül. A fejlesztők bármely szabványos React Native API-t is bevethetik, az Expo SDK-val egyetemben.

Az Expo appban számos fontos mobilos API megtalálható, beleértve a kamerát, videót, névjegyzéket, sőt még az olyan népszerű librarykat is, mint a Facebook autentikáció vagy épp az Airbnb React Native térképei. Persze előfordulhat, hogy egy-egy projekthez Java, Objective-C vagy Swift függőségek tartoznak, amelyeket le kell fordítani - hasonló esetekben a fejlesztőknek maguknak kell a megfelelő build konfigurációt biztosítani.

Az új megoldás célja, hogy azzal a fejlesztők a webappokat megközelítő egyszerűséggel készíthessenek mobilalkalmazásokat is. A Create React Native App a fejlesztők szerint már elég stabil és megbízható az általános használathoz, a cég továbbá folyamatosan várja a visszajelzéseket a termékekkel kapcsolatban. Az érdeklődőknek mindenképp érdemes felkeresni a projekt GitHub oldalát.