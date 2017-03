Közösségi videónézéssel kísérletezik a Google

Új videós iOS alkalmazás jelent meg Uptime néven a Google Area 120 inkubátorától. A szolgáltatásban a közösségé a központi szerep, a videókat az ismerősök megoszthatják egymással, valós időben együtt nézhetik, és közben hozzászólásokat fűzhetnek hozzá. Az alkalmazás olyan, mintha egyesítené a Facebook Live, a Periscope és a YouTube videókat, illetve a közösségi videónézés és megosztás tulajdonságait - írja az Ars Technica. A Google számára ez azért is fontos, mivel a videók egyre növekedő népszerűségével szeretné megtartani saját vezető szerepét a YouTube mellett is, főleg, hogy a Facebook is egyre inkább a videós lehetőségek irányába tekint.

Az Uptime-ba természetesen Google fiókkal lehet belépni, csatlakozás után a szolgáltatásban láthatóvá válnak a felhasználó ismerősei, akiknek tevékenységeit követheti, és innentől kezdve valós időben láthatja, hogy éppen milyen tartalmat néznek a YouTube-on. Bármely videóhoz lehet csatlakozni, és pontosan ellenőrizni, hogy a másik éppen hol tart a lejátszásban. Eközben az ismerőssel szöveges üzenetek vagy a reakciókat kifejező emojik válthatóak, amelyek a videó későbbi megtekintői számára is láthatóak maradnak. Az alkalmazás tulajdonképpen nem korlátozza, hogy az ismerősök csak egymás tevékenységeit és hozzászólásait láthassák, de mindez csak az Uptime-ra vonatkozik, attól még a YouTube-on ilyen formában nem követhetőek egymás videónézési szokásai.

Pár hónappal ezelőtt a YouTube is bevezette az élő közvetítések hozzászólásaihoz kapcsolódó Super Chat funkciót, amely főleg a népszerű profilok működtetőinek kedvez az új bevételszerzési lehetőségek miatt. Az Uptime azonban teljesen más célokkal, egyelőre inkább egy videós kísérletként jött létre, de üzleti modellje sem látható, hogy a terméket milyen formában monetizálnák a későbbiekben a fejlesztői - elképzelhető ebben az esetben is a fizetős matrica, szűrő vagy emotikon.

A termék fejlesztője az Area 120, a Google-nek az a belső inkubátor csoportja, amely a fejlesztőknek a munkaidejük 20 százalékát engedélyezi saját projekttel tölteni, és ezzel együtt ösztönzi őket a saját cég alapítására - természetesen az anyavállalattal szoros együttműködésben. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy a Google mekkora erőforrást fog szánni az alkalmazás továbbfejlesztésére - például hiányzik a saját videó feltöltésének a lehetősége, csak egymás YouTube-tevékenysége követhető és csak a Google címlistán keresztül. Továbbá csak az iOS verzió elérhető, és azt sem lehet tudni, hogy androidos verzió készül-e egyáltalán a megoldáshoz. A szolgáltatást jelenleg nem használják túl sokan, és nem feltétlenül számíthat hosszú élettartamra, de elképzelhető, hogy a YouTube fejlesztői a jövőben beépítenek majd a videós közösségi oldalba néhányat a népszerűbb Uptime-funkciók közül.