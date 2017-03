Elhagyta a bétát a Plex Cloud

Hivatalosan is elindul a Plex médiaszerver-alkalmazás felhős verziója, amelynek használatával nincs szükség a továbbiakban dedikált otthoni szerverre vagy NAS-ra, így egy újabb lépést tett a cég a "házi-Netflix" cím felé. A Plex Cloud béta indulásáról tavaly szeptemberben adott hírt a cég, mikor bejelentette, hogy a cloudos bővítést az Amazonnal együtt tervezi.

Azonban az Amazon szolgáltatásával több technikai probléma is adódott, amelyet a Plex nem részletezett. A fórumon olvasható információk szerint az lehetett a gond, hogy a Plex Media eszközök nem szinkronizáltak egy idő után az AWS-sel. Egyes felhasználók szerint az Amazon korlátozta a Plex hozzáférését a felhőhöz, mivel túl nagy mennyiségben kezdtek filmeket és zenéket feltölteni az előfizetők a bétában működő évi 60 dolláros csomagért cserébe.

Tavaly decemberben jelentette be a cég, hogy áttér Amazonról a Google Drive, a Dropbox és a OneDrive támogatásra. A módszer ebben az esetben is ugyanaz, azaz regisztráció után a Plex Cloudon keresztül a felhőbe töltött filmek streamelhetőek PC-n, okostelefonon, konzolon, okostévén vagy más dedikált eszközökön keresztül. A feltöltési limit azon múlik, hogy a választott szolgáltatásban a felhasználó mekkora tárhellyel rendelkezik. A kalóztartalmak problémája viszont ebben az esetben is fennáll, vagyis a felhasználónak akadhat gondja abból, ha a felhőbe illegálisan megszerzett filmeket tölt fel vagy birtokol, és ez a szolgáltató tudomására jut.

Mostantól viszont a felhasználók már nem bétában regisztrálhatnak a Plex Cloudra, hanem elrajtolt végre a stabil verzió. Ahogy a cég a közleményben jelzi, a tesztidőszak során felmerültek más transzkódolási és a régiók közti kommunikációs problémák, amelyet a felhős csapat elméletileg megoldott a frissítésekkel.

A Plex Cloud szolgáltatás együtt jár a Plex Pass előfizetéssel, amelyhez havi 5 dollárért vagy évi 40 dollárért lehet hozzájutni. Ebben persze nincs benne a tartalom, arról a felhasználónak magának kell gondoskodnia. A felhős streamelés mellett a csomag része még például a HDTV DVR, a mobilos offline szinkronizáció vagy a zenelejátszó. A Plexnek van ingyenes verziója is, amely korlátozott funkcionalitással bír, például a Cloud funkció sem jár vele. Ezzel szemben például az Amazon Prime féléven át 3 euróért, majd utána 6 euróért fizethető elő, a Netflix pedig havi 8 euróba kerül - viszont a Plex és a két videostream szolgáltatás eltérő funkciókkal rendelkezik, akár egymás mellett is elképzelhető az előfizetésük.