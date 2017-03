Már NVMe SSD-kkel is elboldogul az új Hard Disk Sentinel

Immár ötödik főverzióját tapossa a magyar fejlesztésű Hard Disk Sentinel diagnosztikai szoftver, amely neve ellenére jó ideje már a különféle flash-alapú adattárolókkal (pl. SSD) is elboldogul. A Windows operációs rendszerekhez írt népszerű alkalmazás most számos funkcióval bővült, amelyek közül a legfontosabb az NVMe SSD-k állapotának helyes felismerése. Bár már a 4.71-es verzió is helyesen diagnosztizált néhány népszerűbb (Intel és Samsung) modellt, a legfrissebb verzióval számos újabb, azóta megjelent NVMe SSD kezelésével gazdagodott a szoftver. A kifejezetten flash-alapú háttértárakhoz fejlesztett, saját parancskészlettel rendelkező felület a konzumer szegmensben is egyre népszerűbb, már jóformán az összes gyártó kínál ilyen modern, PCIe buszos meghajtót, így időszerű volt a lehetőség kiterjesztése.

E mellett már az ipari SD kártyákat is felismeri a szoftver, valamint az apró, flash-alapú SATADOM (Serial ATA Disk on Module) egységek, és szalagos meghajtók (LTO tape drive) sem jelentenek többé fekete foltot a HD Sentinel számára. Ugyancsak változás, hogy az új lemez-tesztelési és javítási folyamat könnyebben felismeri és gyorsabban javítja az esetleges gyenge szektorokat, ráadásul a tesztelés párhuzamosan több meghajtón is futtatható. Apró, de hasznos fejlesztés, hogy a grafikus felület már 4K(+) felbontások mellett is jól használható, az 5-ös verzió ugyanis elhozta az ehhez szükséges skálázhatóságot.

A főbb újítások és változtatások mellett még néhány tucat apróbb módosítást is hozott a friss főverzió, amelyek között új hardverek támogatása és hibajavítás egyaránt akad, ezek teljes listáját szokás szerint a kiadási jegyzékben taglalják a készítők. A szoftver továbbra is három verzióban kerül piacra, a magánszemélyek számára készített alap (standard) kiadás mellett a kis- és középvállalatoknak szánt Professional, illetve a nagyvállalatoknak fejlesztett Enterprise is a kínálat része. Az otthoni felhasználók számára jó hír, hogy a legkisebb verzió licencét Facebook oldalán rendszeresen ajánlja ingyenesen a cég.