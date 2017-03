Megújul a Hangouts és a vállalati Google Drive

Eddigi legnagyobb változásán esett át a Google Hangouts, amely mostantól kifejezetten a G Suite irodai programcsomag termékei közé tartozik, és a fejlesztések ebbe az irányba fognak tartani a jövőben. A változást a cég azzal indokolja, hogy 2020-ra az előrejelzések szerint a munkaerő fele távolról fog dolgozni, és szükség lesz számukra a közös videochatre, illetve az együttműködést segítő felületre - írja Scott Johnston, a Hangouts termékfelelőse a Google blogbejegyzésében.

Hangouts Meet és Hangouts Chat

A szolgáltatás két elkülönülő alkalmazásra bomlik fel, a hétköznapi felhasználásra szánt Duóhoz és az Allóhoz hasonlóan videós és szöveges üzeneteket előtérbe helyező szolgáltatásra. A Hangouts Meet fogja képviselni a videós megbeszéléseket, akár konferenciahívások szintjén maximum 30 főig, amelyhez megosztott hivatkozással, e-mailből vagy naptáreseményből is közvetlenül lehet csatlakozni vagy akár a nagyvállalati verzióban behívószámmal. A résztvevők egymáson kívül a teljesképernyős prezentációkat vagy más képernyőmegosztást is láthatnak a beállításnak megfelelően.

A Hangouts Chat a szöveges üzenetváltások felülete lesz, és teljesen új külsőt kap az eddigiekhez képest. Ezentúl chaten fájlokat is meg lehet osztani a G Suite Drive és Docs szolgáltatásaiból, a fotók és a videók pedig közvetlenül a felületen is megtekinthetőek lesznek. Kiterjeszti a Google a Hangouts keresési lehetőségeit is, lehet majd szűrni beszélgetőszobákra, emberekre, fájltípusokra és hivatkozásokra egyaránt - gyakorlatilag a Slack felületét kapja meg a céges Hangouts.

Továbbá chaten a @csoportnév formával csoportüzenetek küldhetőek, a platformra épített @meet chatbot pedig a természetes nyelvi feldolgozás és a gépi tanulás eszközeivel például a videókonferenciák naptári ütemezésében nyújt segítséget. A vállalati elvárásoknak megfelelően széles körű integráció is van, a már említett Docs mellett más cégekkel, például az Asanával, a Paperworksszel és a Zendeskkel van megállapodása a közös munkáról, de chatbotokat és a Google App Script segítségével scripteket más is készíthet majd.

A várható papírforma tehát megtörtént, a Hangouts fókuszt váltott, és ezentúl inkább az irodai felhasználást helyezi a középpontba, míg a mobilos Duo és Allo alkalmazás marad a hétköznapokra. Ezzel a Google egy többéves vívódás végére tett pontot, amelyben a Hangouts valódi funkcióját kereste, hogy inkább a videochat vagy szöveges üzenetek legyenek a középpontban, illetve ki legyen a célcsoport.

Eddig sem volt egyébként kizárt a Hangouts irodai használata, viszont csak azok a cégek választották, amelyek kézenfekvő és ingyenes megoldást kerestek, de a legfeljebb tízfős videóhívás aligha elég a konferenciahívásokhoz, ráadásul minőségben is a versenytársak alatt maradt. A Limes Audio felvásárlásával azonban a hangzás is jobb lett, illetve még a jövőben is várható a javulása. A G Suite-ban egyébként eddig is elérhető volt a Hangouts 25 fős videochat változata, ami ezúttal csak 30 főre bővült, de a változások előremozdíthatják a használatot.

Azt még egyelőre nem lehet látni, hogy a Google mennyire lesz képes felvenni a versenyt a hasonló vagy a már régebben működő vállalati megoldásokkal, de elképzelhető, hogy a kisebb cégek nyitottak lesznek a megoldásra. A G Suite Basic csomag már fehasználónként havi 4 euróért elérhető, a Business változat 8 euróért, míg a nagyvállalati csomag egyedi megállapodás kérdése.

Ehhez képest (az ingyenes verzión túli) Cisco Spark például 12 dolláros felhasználónkénti árról indul, a nagyobb csomagok pedig csak üzletkötőn át elérhetőek, de azok is maximum 25 fős videóhívásig. A Skype vállalati verzió 1,70 eurós havi felhasználónkénti árért áll rendelkezésre, de fontos szempont, hogy a G Suite a chaten és a videóhíváson kívül még sokkal több eszközt tartalmaz (része ugye a teljes irodai programcsomag is). Érdekes még a Slackhez fűződő viszony is, mivel a korábbiakban együttműködött a két szolgáltatás, mostantól viszont inkább konkurál - a csoportos hang- és videóhívás felhasználónként ez esetben havi 8 dollárba kerül.

A Hangouts Meet hamarosan elérhetővé válik a G Suite előfizetői számára, a Hangouts Chat pedig egyelőre azoknak, akik a korai hozzáférést igényelték, de valószínűleg nem kell sokat várni az általános kiterjesztésére. Arról viszont a közleményben egy szó sem esik, hogy mi fog történni az irodai csomagon kívüli Hangouts alkalmazással, amely korábban még előtelepített app volt az androidos mobilokon, és bár nemrégiben a Google kivette a csomagból, de továbbra is több mint egymilliárd mobilon megtalálható.

Tovább fejlődik a céges Google Drive biztonság

Főleg biztonsági szempontból fejleszti a Google a vállalati felhasználásra szánt Drive szolgáltatást is. Egyrészt a jogosultságosztást csoportszinten megoldó Team Drives kapott új funkciókat, amellyel könnyebben hozzáadhatóak és eltávolíthatóak lesznek csoporttagok a megtekintésre vagy a szerkesztésre jogosultak közül, illetve az adminisztrátor azt is beállíthatja, hogy kinek jár szerkesztési, hozzászólási, rendezési vagy törlési jogosultság - mindez mostantól elérhető az üzleti, az oktatási és a nagyvállalati csomagból egyaránt.

Új funkciókkal jelenik meg a Google Vault is, amellyel a rendszergazdák több lehetőséget kapnak a munkavállalói Drive és a Team Drives felügyeletére, visszatartási szabályainak beállítására egyaránt. Különböző szabályok vonatkozhatnak a céges iratokra az iratkezelési szabályzat alapján, például mennyit ideig kell megtartani vagy melyik időszakban milyen bizalmassági szinten kell kezelni. Ezeknek a kezelése összetett és időigényes feladat, amit a Google úgy próbál segíteni, hogy előre beállítható a fájloknál az "életciklus" vagyis hogy mikor milyen bizalmassági szinten kell kezelni. Ez a funkció is a az üzleti, az oktatási és a nagyvállalati csomagból érhető el mostantól.

A nemrégiben felvásárolt AppBridge a felhőbe történő migrálást segíti, akár helyben futó, felhős vagy hibrid környezetből érkeznek a dokumentumok. A rendszer figyelembe veszi a dokumentumhoz tartozó jogosultsági beállításokat is, de erről a cég a későbbiekben fog több információt közzétenni. Miután a migrálás megtörtént, a Drive File Stream funkcióval tarthatóak folyamatosan aktuálisan a gépen lévő dokumentumok, így a felhőben lévő fájlok megnyithatóak közvetlenül a felhasználó céges laptopjáról, illetve kereshetőek és szerkeszthetőek is. A Google ígérete szerint az új alkalmazásban kevesebb ideig tart a szinkronizálás mint a korábbiakban, de erről egyelőre csak a korai hozzáférési programban résztvevők győződhetnek meg.

Végül pedig a Quick Access (a Gmail Smart Reply és a Google Sheets Explore funkciókban is jelenlévő) gépi intelligenciával próbálja feltérképezni, hogy például mikor történnek a fontos tárgyalások, a felhasználók jellemzően kivel osztják meg a dokumentumokat, a nap melyik időszakában nyitnak meg bizonyos fájlokat - ezeknek megállapítása után felajánlja a lehetséges teendőket a felhasználónak, az alapján, amit a múltban tett a fájlokkal. Egyelőre ez a funkció iOS és Android eszközökön segíti a Team Drives használóit, de hamarosan webre is érkezik a megoldás.

Ezek a biztonsági újítások nem az elsők mostanában, és mutatják, hogy a Google igyekszik vonzóbbá tenni a felhős szolgáltatásait a biztonságra érzékeny nagyvállalatok felé.