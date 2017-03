Messenger Day: ismét a Snapchattől merít a Facebook

Nem lassít a fáradhatatlan Snapchat-klónozással a Facebook, a közösségi oldal ezúttal a nemrég tőzsdére vonult szolgáltatás Stories funkcióját emelte át saját chatalkalmazásába, Messenger Day néven. Az új opcióval a Messenger appból lőtt fényképek nem csak üzenetben küldhetők el a kiválasztott címzetteknek, de 24 órán keresztül láthatóvá tehetők az ismerősök vagy azok egy csoportja számára. A megoldás tesztüzemben eddig is kipróbálható volt, mostantól azonban a Facebook globálisan is elérhetővé teszi.

A Day vagy "Napom" felülete Messengert megnyitva annak felső sávjából érhető el, a magyar appban a "Megosztás a napomban" gombra bökve. Emellett egyes beszélgetéseken belül, az elküldött fényképeken is megjelenik egy plusz jeles ikon, ezeket egy gombnyomással hozzáadhatjuk a 24 órás fotófolyamhoz. A Messenger appban készített fotók kidekorálására természetesen számos lehetőség van, a kamerás felület felső sarkában lévő ikonokra bökve különböző buborékokba rendezett szövegekkel, kézzel firkált rajzokkal vagy a chatappból korábban megismert ábrák-figurák valamelyikével is megtoldhatjuk az adott képet. A Snapchat-kopírozás persze nem lenne teljes az arcfelismerésre építő effektusok nélkül, ebből is találni néhányat a Messengerben, noha ezek egyelőre jóval kezdetlegesebbek, mint a szellemlogós rivális esetében.

Ha a fotókra elég effektet és firkálmányt halmoztunk, a felület jobb alsó sarkában lévő küldés gombbal továbbíthatjuk azt a szerencsés ismerősöknek vagy tehetjük közzé a napunkhoz sorolt fényképek között, ahol 24 óráig tekinthetők meg, majd automatikusan törlődnek. A napi fotófolyamot nem kell feltétlenül minden ismerőssel megosztani, az app felületén beállítható, hogy azt pontosan kik lássák - ehhez megadhatunk egy saját listát vagy épp a teljes ismerőslajstromból blokkolhatunk egyes személyeket. A közzétett fényképek a 24 óra lejárta előtt is bármikor igény szerint törölhetők.

A Messenger Dayt a korlátozott próbaüzem során a Facebook egyes felhasználóknak már elérhetővé tette, az első ilyen tesztek tavaly ősszel kezdődtek. A globális rajttal a vállalat kőkemény offenzívát indít a különösen a fiatalok körében rendkívül népszerű Snapchat ellen - továbbá a közösségi óriás reményei szerint új bevételi forrást is jelent majd a cégnek. Ha ugyanis a funkció megfelelő népszerűségre tesz szert, a Facebook tervei szerint hirdetéseket is beszúr majd az ismerősök képei közé.