Láthatatlanná válik a reCAPTCHA

Tovább egyszerűsíti reCAPTCHA szolgáltatását a Google: az online robotok kiszűrésére szolgáló megoldás teljesen láthatatlanná válik a felhasználók számára, így egyetlen kattintásra sem lesz szükségük, hogy az adott weboldal megbizonyosodjon róla, valóban élő személy érkezett a felületére. Ezzel a különböző online szolgáltatások egészen gördülékeny, megszakításmentes felhasználói élményt kínálhatnak, az automatizáltan kattintgató vagy egyéb rosszindulatú botok elleni védelem feláldozása nélkül.

A Google a megoldással továbbra is "csúcskategóriás" spam és zaklatás elleni védelmet ígér a weboldalak üzemeltetőinek az egyszerű használat mellett. Sajnos a cég a láthatatlan reCAPTCHA működését nem részletezi, mindössze annyit tudni, hogy az "gépi tanulás és fejlett kockázatelemzés" segítségével szűri ki a fenyegetéseket - a vállalat szűkszavúsága persze érhető, a cég vélhetően igyekszik a lehető legkevesebb információt elérhetővé tenni a botok fejlesztőinek az új védelmi vonalak kapcsán.

Az mindenesetre biztos, hogy a keresőóriás mára elképesztő mennyiségű tapasztalatot gyűjtött a kártékony robotok kiszűrésében. A cég 2009-ben vásárolta fel a reCAPTCHA-t, amely mára a világ legnépszerűbb CAPTCHA szolgáltatásává nőtte ki magát, azon a felhasználók naponta több százmillió alkalommal haladnak át. Az ismert betűszó egyébként a "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart", rövidítése, azaz "teljesen automatizált, nyilvános Turing teszt, számítógépek és emberek megkülönböztetésére".

A Google persze korántsem csak a weboldalak védelmére tette elérhetővé az ingyenes szolgáltatást, abban a gépek kiszűrésére szánt feladatok nagyrészt olyan problémák, amelyeket a Google saját rendszerei nem tudtak megoldani, ezért a cég az online böngésző felhasználókat állítja hozzá csatasorba. A jól ismert eltorzított szövegek például gyakran azokból a könyvekből kerültek ki, amelyeknél Google ambiciózus könyvdigitalizáló kezdeményezése során a cég optikai karakterfelismerő rendszerei egy-egy szónál problémába ütköztek. Ezeket a szavakat a cég a reCAPTCHA-n keresztül a lényegében felhasználóknak továbbítja olvasásra, rendszereit pedig a kapott eredményekkel tanítgatja - de hasonló stratégiát követ a képfelismerő algoritmusok tréningezésére is.

A láthatatlan reCAPTCHA-t a weboldalak már most igénybe vehetik, annál nincs szükség az ismert "nem vagyok robot" doboz bepipálására, ugyanezt a funkciót a fejlesztők a weboldal egy létező gombjához vagy egy JavaScript API híváshoz köthetik. A frissen indult szolgáltatással az oldal alapértelmezetten csak kiemelten gyanús forgalom esetében dob fel valamilyen megoldandó CAPTCHA-t, a rendszer érzékenységét ugyanakkor a fejlesztők igény szerint szabályozhatják.