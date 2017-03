Google-kihívóra talált a Microsoft BizSpark

Elérhetővé vált magyar technológiai startupok számára is a Google Developers által szervezett Launchpad Accelerator program. A vállalat célja legfőképpen az, hogy a jövőben a startupok a Google felhőjére építsenek, ezért a támogatást a termékekre felhasználható keret egészíti ki. A programba bekerülő cégek hozzáférhetnek ezenkívül a Google mérnökeihez, mentoraihoz és marketing támogatásban is részesülnek, ami egy Google-méretű cégtől igazi előnyt jelenthet. Mindezt 50 ezer dolláros vagyis nagyjából 14,7 millió forintos anyagi támogatás egészíti ki a közlemény szerint, amelyért cserébe a vállalat nem kér részesedést.

Kifejezetten csak azok a startupok jelentkezhetnek a Launchpad Accelerator programba, amelyek "már megtalálták a termékük és a piac közötti kapcsolódási pontot és a következő millió fogyasztójukat keresik" - írja a közlemény. Tehát a Google azokat a cégeket szeretné megtalálni, amelyből később előnyt is szerezhet a támogatással, azáltal, hogy az termékeit fogja használni és így népszerűsíteni. Emellett egyébként a korai fázisban lévő startupoknak szánt Launchpad Start (jelentkezés április 2-ig), illetve a növekvő fázisban lévő cégeknek szánt Campus Residency program (jelentkezés április 11-ig) hazai indulását is most jelentette be a cég, de ezek inkább csak mentorálást, illetve pár hetes vagy hónapos képzést foglalnak magukban, azonban külön terméktámogatásról nincs szó.

A Launchpad Accelerator korábban már több kontinens több országában is elérhető volt, Európában egyelőre csak Csehországból, Lengyelországból és Magyarországról lehet rá jelentkezni. Mindenképp pozitív, hogy mostantól hazánk is része a körnek, mivel ezek szerint a Google látja a potenciált a magyar startupokban. A jelentkezést április 24-ig lehet leadni egy Google formon, majd a programba bekerült startupok számára július 17-én kéthetes ingyenes tréning indul San Franciscóban, ezt követően pedig még félévig tart az együttműködés a Google mérnökeivel, termékmenedzsereivel és a helyi befektetőkkel.

Hasonló kezdeményezése már korábban is volt a cégnek, mikor bejelentette, hogy akár százezer dollárnak megfelelő cloud-használatot biztosít ingyenesen a startupoknak. A cél már akkor is az volt, hogy hosszútávon magához vonzza a kezdő vállalkozásokat, mivel ebben a fázisban még könnyű, de később egyre nehezebb platformot váltani. A mostani program már nem csak a felhőről szól, hanem más egyéb Google szolgáltatásokról és kapcsolódó mentorálásról is.

Ez az elképzelés párhuzamba állítható a Microsoft BizSpark programjával, amelyben már 2008 óta juthatnak támogatáshoz a hazai startupok ingyenes Azure felhőszolgáltatás, Visual Studio Enterprise, valamint MSDN licencek keretében. Többek közt az azóta nagy sikereket elért, biztonságos tárhelyet kínáló Tresorit is a 60 ezer dolláros Azure-támogatással tudott elindulni, és azóta is ezt a platformot használja, tehát a Microsoftnak kifizetődött a kezdeti "befektetés" összegszerűen és marketing szempontjából is. A Google célja minden bizonnyal az, hogy megtalálja a következő magyar "Tresoritot".