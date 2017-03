Utoljára szorít kezet a Windows XP-vel és Vistával a Firefox

Hamarosan végleg elengedi a porosodó Windows rendszerek kezét a Firefox: a böngésző frissen kiadott, 52-es verziója az utolsó, amely támogatja a Windows XP-t, illetve Vistát. Miután a szoftverből Extended Support Release (ESR) is érkezik, a koros rendszerekkel dolgozó felhasználók még egy évig kapják majd a böngészőre a biztonsági frissítéseket, ezt követően azonban a Mozilla örök búcsút int azoknak.

Ezt a Microsoft a Windows XP esetében már évekkel ezelőtt, 2014-ben megtette, a támogatásukat vesztett rendszerek sorához pedig rövidesen a Windows Vista is csatlakozik, annak kiterjesztett támogatása bő egy hónap múlva, 2017. április 11-én ér véget. Annak fényében, hogy mennyire elavult rendszerekről van szó, némileg meglepő, hogy a Mozilla a Firefox-szal milyen hosszú ideig kitart azok mellett, a Google például már tavaly áprilisban elvágta a Chrome kötelékeit az XP-vel és Vistával.

A Firefox 52 ugyanakkor az elavult pluginekkel már nem ilyen türelmes, annak fő verziója nem támogatja majd az NPAPI-ra építő plugineket, beleértve a Javát, a Silverlightot és az Acrobatot sem, egyedül a Flash-t tartja majd meg. Ha valakinek nélkülözhetetlenek lennének az NPAPI pluginek, azok az ESR (hosszanfriss) verzióban továbbra is elérhetők maradnak. Ahogy az Ars Technica is kiemeli, ezzel a lépéssel gyakorlatilag nem maradt olyan fősodorbeli, aktívan karbantartott böngésző, amely a Java vagy Silverlight plugineket támogatná. A Chrome egyébként ezen a területen is gyorsabban lépett, a Google szoftveréből már 2015 szeptemberében kigyomlálta az NPAPI-támogatást.

A böngésző legújabb verziója persze nem csak az elavult komponenseket dobálja el, új funkciókkal is bővül, ilyen a WebAssembly vagy röviden Wasm első iterációjának támogatása. A Wasm, azaz a webes bájtkód létrehozásához 2015-ben a Google, a Mozilla és a Microsoft is összefogott, annak célja teljesen kiváltani a JavaScriptet és egy alternatív, magasan optimalizált kódreprezentációt adni, amely a JavaScripthez hasonlóan biztonságosan, a rendszertől teljesen elválasztva futtatható - mivel ez alapvetően webes kódhoz készült, így alapelvárásnak számít. A megoldást a böngészők piacán a Firefox vezeti be először, noha a jelenleg még béta címkés Chrome 57-be is bekerül majd, illetve a Microsoft is dolgozik már az Edge-es megvalósításon.