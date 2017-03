Lélektani küszöb felett a számhordozás

Szolgáltatóváltás esetén egyre több előfizető él a számhordozás lehetőségével, a folyamat népszerűsége pedig idén februárban lépett át egy fontos lélektani határt, legalábbis a mobilos előfizetések szegmenségen. A szektor szabályozásáért felelős, a számhordozási eljárást koordináló Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közleménye szerint idén februárig összesen egymillió darab mobilszámot hordoztak az előfizetők - ezzel a hordozott számok mennyisége megközelíti a teljes előfizetői bázis tíz százalékát.

13 a szerencsés szám

Ahhoz azonban, hogy ennyi mobilszámot egyik szolgáltatótól a másikhoz hordozzanak az ügyfelek, meglehetősen hosszú időre volt szükség. Hazánkban az ország EU-s csatlakozásának napjától, 2004. május 1-től van lehetőség a mobilszámok hordozására, azaz éves szinten átlagosan mintegy 76 ezer, havonta pedig kb. 6300 mobilszám "cserélt" szolgáltatót Magyarországon. A folyamat még mindig elsősorban a vállalati és kormányzati ügyfelek esetén népszerű, ugyanakkor a lakosság körében is egyre többen választják a számuk megtartását, amikor egyik szolgáltatótól a másikhoz szerződnek.



Ennek egyik oka, hogy a számhordozási eljárást nem egészen öt évvel ezelőtt EU-s jogharmonizáció részeként lényegesen egyszerűbbé tette a szabályozó szerv, így a korábbi, több adminisztrációt és hosszabb átfutást igénylő számhordozási eljárás lényegesen leegyszerűsödött, illetve rövidebbé is vált. Így a szolgáltatóknak mostanra kötelességük a számhordozási szándék bejelentését követő két-három munkanapon belül lezárni a folyamatot, ha az ügyfelet sikerült megfelelően azonosítani, és nincs további akadálya a hordozásnak (ilyen lehet például a lejárt számlatartozás).

A számhordozás népszerűségéhez hozzájárulhatott az is, hogy az operátorok ma már adott esetben kampányt és különböző marketingakciókat is építenek a számhordozásra, így például a hordozott szám tulajdonosának különböző időszaki kedvezményeket kínálnak. Ez a korábbi években szinte teljesen elképzelhetetlen volt, a számhordozás népszerűsítésére többnyire kétélű fegyverként tekintettek a mobilszolgáltatók, amelyet jobb nem hangsúlyozni, mert vissza is üthet.

Két éve nyeregben a Vodafone

Bár a hatóság a hordozások irányáról nem tesz közzé statisztikákat, a szolgáltatók pontosan tisztában vannak ezzel a számmal, a statisztikai kimutatásokban csak "net ports"-ként ismert számadatok nagyjából pontos képet festenek arról, hogy az átszerződések melyik szolgáltatót hogyan érintik.

Egy lapunk által megismert, két évre visszanyúló net ports statisztikát elemezve kijelenthető, hogy a számhordozás első számú nyertese az elmúlt két évben a Vodafone Magyarország volt, mely a 24 hónapos időszakban minden hónapban ügyfelet szerzett a versenytársaitól, a Telenor Magyarországtól és a Magyar Telekomtól. Ezzel szemben a Telenornál és a Telekomnál az adott időszakban mindössze kétszer illetve háromszor volt pozitív szám a nettó hordozott számok összege.