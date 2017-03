Felhőben (és csak abban) összeborul az SAP és a Google

Új, átfogó szövetséget jelentett be a Google és az SAP a keresőóriás héten zajló felhős konferenciáján. A bejelentés kimondottan a felhős megoldások összehangolására, integrációjára korlátozódik, ott viszont széles körben támaszkodik egymásra a két iparági óriás, egymást jól kiegészítő portfóliójukat rengeteg ponton fogják összekapcsolni.

HANA a GCP-n

A bejelentés leglényegesebb konkrétuma, hogy a Google Cloud Platform megszerezte az SAP HANA minősítést, így ez a felhős rendszer is képes már futtatni az SAP-s szoftvereket, beleértve az üzleti kritikus adatbázisokat és alkalmazásokat. Ez viszonylag magas lécnek számít, az SAP eddig csak az Amazon Web Services, az IBM BlueMix, a Microsoft Azure és a Huawei-féle FusionSphere (OpenStack) IaaS-hoz adott ki ilyen minősítést, ehhez a listához csatlakozott most a Google Cloud Platform. A minősítést megszerző instance egyébként az n1-highmem-32, a Google egyik legnagyobb elérhető virtuális gépe, 32 virtuális CPU-maggal, 208 gigabájt RAM-mal és 64 terabájtnyi igénybe vehető tárolókapacitással.

Ennél is érdekesebb bejelentés, hogy a Google az első felhős szolgáltató, amely az SAP HANA Express Editiont is futtathatja. Ez a fejlesztői (nem production) környezet, ehhez még konzervatívabb szervezetek is szívesen pörgetnek fel felhős infrastruktúrát, így várhatóan népszerű lesz. A következő lépés is látszik már egyébként a Google és az SAP most a teljes SAP Cloud Platform minősítésén dolgozik, így a GCP majd SAP SaaS-t is kínál majd.

Nagyvállalati környezetben szintén releváns, hogy az SAP identitáskezelő rendszerét (IAM) támogatja a Google irodai csomagja, a G Suite és a GCP.

Mélyebben együtt

A két cég a gépi tanulásban is együttműködést jelentett be, a Google szöveg-, kép-, beszédfelismerő technológiái és gépi fordítós rendszere is elérhető lesz SAP-fejlesztők számára. Ezzel várhatóan könnyebben építhetőek majd be ezek a funkciók az üzleti alkalmazásokba is, így például gyorsíthatóak a különböző munkafolyamatok.

Az integrációk köre egészen érdekes, összeköthető például a G Suite-ban a Gmail az SAP CRM-megoldásával (kontaktok kezelése, levelezések összefűzése, lead generálás), vagy a Calendar és a Concur Tripit utazásszervező, a Sheets táblázatkezelő és a SAP BusinessObjects Cloud, de a SAP Digital Boardroom is kezeli a Google Slides-ot.

Mobilok? Hol vannak a mobilok?

Az SAP még tavaly májusban jelentette be az Apple-lel kötött vállalati partnerséget, amelynek keretében a két cég együttműködik az iOS-es eszközök támogatásában nagyvállalati környezetben, sőt, akkor egy exkluzív iOS-es HANA Cloud Platform SDK-t is bejelentett a két szereplő. Meglepő módon ezt most a Google-SAP összeborulás kapcsán nem követi ennek androidos párja, mind a bejelentés szövege, mind az SAP oldala mélyen hallgat a Google mobilos operációs rendszeréről - meg úgy általában a mobilos technológiákról.

A kliensoldal tehát nem szerepel a bejelentésben, az együttműködés így a felhős technológiák integrációjára, minősítésére korlátozódik. Ez a Google számára sem drámai veszteség, saját G Suite csomagja és felhős technológiái is elsőrendű platformként kezelik az iOS-es eszközparkokat.