Új taggal bővíti a Jetson családot az Nvidia

Megérkezett az Nvidia fejlesztői platformjának harmadik kiadása, a Jetson TX2. A termék a közvetlen előddel bemutatott irányt viszi tovább, ami (szinte) változatlan alapok mellett frissített rendszerchipet jelent, amivel a platform teljesítménye, ezzel együtt pedig annak hatékonysága is sokat nőtt, az Nvidia szerint a TX1-hez képest akár kétszer hatékonyabb is lehet az újdonság. A legújabb modellt elsősorban komplett gépi tanulásos rendszerekhez szánja a cég, azon belül is az úgynevezett edge-re, ahol a bejövő adatok feldolgozásának egy része helyben történik.

Az apró alaplapra az Nvidia legújabb, Parker kódnevű rendszerchipje került, amely a(z) (önvezető) gépjárművekbe szánt Drive PX2 rendszerről lehet ismerős. Ez CPU magok tekintetében egy érdekes hibrid, a Parker ugyanis egyesíti a két előd, Tegra K1 és X1 irányvonalait, így a processzorban az ARM magok mellett az Nvidia saját fejlesztésű Denver mikroarchitektúrájának gyümölcse is megtalálható, pontosabban annak második iterációja. Az Nvidia továbbra sem részletezte, hogy mely pontokon változtatott a fejlesztés első verziójához képest, a cég mindössze annyit emelt ki, hogy jelentősen növelni tudták a teljesítmény/fogyasztás mutatót.

A két, kettő és négy processzormagot tartalmazó klaszter saját, 2-2 megabájtos másodszintű gyorsítótárat kapott, amelyek egy koherens interkonnekten keresztül kapcsolódnak össze. A két magcsoport emellett egységes energiagazdálkodással is rendelkezik, a Denver 2 és az ARM A57-es magok alacsony terhelés, illetve üresjárat mellett azonos órajelekre skálázhatóak vissza. Ezt használja ki két teljesítményfokozatával a TX2, amelyek közül a Max-Q az energiahatékonyságra gyúr, ebben a fokozatban csak az A57-es csoport aktív, ráadásul azok tagjai is csak 1,2 GHz-en ketyegnek, amivel párhuzamosan a GPU órajele 854 MHz-ben tetőzik, ilyenkor a TX2 TDP-je mindössze 7,5 watt. Az Nvidia szerint ebben a módban a TX2 kétszer hatékonyabb, az előd teljesítményét fele fogyasztás mellett hozza az újdonság.

Max-P módban már mindkét klaszter kihasználható, ekkor a Denver 2-es duó és az A57-es négyes órajele is 2 GHz-ig ugorhat fel azt feltételezve, hogy a két csoport közül csak az egyik aktív. Mindkét blokk egyidejű terhelése esetén a frekvencia 1,4 GHz-ben maximalizálódik, miközben a GPU órajele 1122 MHz-lehet. Ebben az esetben természetesen a számítási teljesítmény mellett a fogyasztás is alaposan megugrik, ami ekkor már 15 wattban tetőzhet. A két fix mód mellett akár teljesen ki is lehet engedni a TDP kézifékét, ekkor mindkét magcsoport órajele elérheti (az A57-eké pedig akár meg is haladhatja) a 2 GHz-et, miközben a GPU frekvenciája egészen 1302 MHz-ig ugorhat fel. Apropó, GPU: Ezen a terén is megújult a Parker, a Maxwell helyére a GPU-kból már jól megismert Pascal architektúra érkezett. A végrehajtók száma most nem változott, továbbra is 256 darab CUDA magból áll a Tegra grafikus egysége.

A végrehajtás sebességén azonban nem csak ezek dobhat nagyot, a tervezők ugyanis jelentősen, több mint duplájára növelték a memória-sávszélességet. Mindezt relatíve egyszerű módszerrel, egy második csatorna hozzáadásával érte el az Nvidia. A TX2 platform így már két 64 bites csatornán egy-egy darab 4 gigabájt kapacitású LPDDR4-3733 memóriát alkalmaz, amivel a sávszélesség eléri az 58,4 GB/s-ot. Szintén ide kapcsolódó, fontos újítás az ECC, azaz a hibajavítás támogatása. A korábbi Tegrákból ez kimaradt, viszont az önvezető személyautókhoz és a gépi tanulásos rendszerekhez hasonló, kvázi tökéletes üzembiztonságot kívánó felhasználási területeken már kötelező a funkció támogatása.

A processzor mellé még 32 gigabájt eMMC háttértár is került, amit egy gigabites Ethernet port, illetve 2x2-es, 802.11ac szabványú Wi-Fi és Bluetooth képes vezeték nélküli hálózati vezérlő egészít ki az apró, 50x87 milliméteres alaplapon. Utóbbi megegyezik a TX1 értékével, ami azt jelenti, hogy a TX2 kompatibilis a közvetlen előddel bemutatott, a fejlesztői csomag részét képző méretesebb áramköri lappal. A kiegészítő számos plusz csatlakozóval egészíti ki a modult, HDMI, USB, M.2, USB és PCIe 2.0 aljzatai mellett több GPIO portot, egy kamerainterfészt és egy ahhoz tartozó 5 megapixeles kamerát is tartalmaz, valamint egy-egy antennacsatlakozót a Wi-Fi és Bluetooth rádiókhoz. Az eszköz egy 3,3 voltos tápról is üzemeltethető.

A teljes Jetson TX2 pakk a második negyedévtől rendelhető, 600 dolláros áron - az oktatási intézmények ennek feléért juthatnak hozzá. A fő hardverelemeket tartalmazó kisméretű modul az elődhöz hasonlóan önmagában is elérhető lesz, 400 dolláros áron, ami 100 dolláros áremelkedést jelent a TX1-hez képest.