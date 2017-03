Lecsap a Kaggle-re a Google

Felvásárolja a Google a legnagyobb múltú adatbányászverseny-platformot, a Kaggle-t, a TechCrunch értesülései szerint. Noha hivatalos megerősítés az akvizícióról egyelőre nem érkezett, így egyelőre annak összege sem ismert, a Kaggle vezérigazgatója, Anthony Goldbloom a portál telefonos megkeresésekor nem tagadta a felvásárlást.

A platform mintegy hétéves múltra tekint vissza, ezzel - adatbányász léptékben legalábbis - már kifejezetten patinásnak mondható, 2010-es indulásakor lényegében egyeduralkodó volt a területen. A platformon szponzorok írhatnak ki versenyeket különböző témákban, akik jellemzően valamilyen prediktív analízist igénylő feladatot tűznek ki az indulók számára. Ezekben valami a szponzor számára már ismert értéket kell a versenyzőknek a lehető legnagyobb pontossággal megjósolniuk, ilyen volt például 2013-ban a Deloitte által támogatott verseny, amelyben az ügyfelek lemorzsolódását kellett előrejelezni egy biztosító adathalmazán. A Kaggle felületén kiírt, nyílt erőpróbákra bárki jelentkezhet, a legjobbak számára azonban meghívásos versenyek is léteznek, itt a korábban már bizonyított indulók kisebb számban mérhetik össze tudásukat, jellemzően vaskosabb pénznyereményért cserébe.

A platformot 2010-ben a jelenlegi vezérigazgató Anthony Goldbloom és Ben Hamner alapította, az gyorsan az adatbányász-versenyek alapkövévé vált. Mára persze ez a terület is felhígult, új platformok jelentek meg, a küzdelmeket szponzoráló nagyvállalatok ráadásul egyre többször saját hatáskörben írják ki azokat, külső felületek bevonása nélkül. Az egyre növekvő konkurencia dacára a Kaggle meg tudta őrizni vezető szerepét a piacon - és ami még fontosabb, hatalmas adatkutató-elérését is, ugyanis csaknem félmillió szakértőt tudhat szárnyai alatt. A Kaggle-lel szervezett versenyek egyébként különösen a kis, feltörekvő csapatok számára jelentenek jó kitörési lehetőséget: ha egy-egy komolyabb megmérettetésen előkelő helyet érnek el, a szakmában gyorsan reflektorfénybe kerülhetnek.

A Kaggle egyébként több saját eszközt is fejlesztett a versenyek lebonyolításához, felületet biztosít például az adatbányászok munkájának és eredményeinek közzétételére, amelyen az érdeklődők a megoldások alatt dolgozó kódot és librarykat is elérhetik. A Google persze valószínűleg nem technológiája miatt dönthetett a Kaggle felvásárlása mellett, sokkal inkább a platform köré gyűlt, jókora adatkutató-tömeg közvetlen elérése érdekében. A keresőóriás a közelmúltban maga is kiírt versenyeket a rendszer felületén, hosszú távon azonban vélhetően úgy látta, hatékonyabb teljesen bekebelezni a platformot. A vállalat így első kézből követheti az adatbányász-sztárok felemelkedését és adott esetben csaphat is le azokra, illetve közeli kapcsolatot ápolhat a területen kiépült közösséggel.

Az akvizíció kapcsán megkerestük a DMLAB csapatát is, akik több Kaggle-versenyen előkelő helyezést értek el az elmúlt években (a fenti Deloitte-futamon például harmadik helyet kaptak), a magyar cég szerint nem lenne meglepő, ha a Google a későbbiekben a platform fókuszát a deep learning és az AI felé mozgatnák, hogy ezekről a területekről is leszüretelhessék a legtehetségesebbeket. A Kaggle alapvető működésén és nevén ugyanakkor a cég egyelőre úgy fest, nem változtat.