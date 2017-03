Félrevezet a kérdésekre adott Google-válasz

Teljesen az ellentétét állítja a Google bizonyos tényeknek, mikor a kifejezések előfordulása a szövegben túl nagy súlyt kap, vagy éppen az információforrás nem megbízható. Ez az úgynevezett "Featured Snippets" funkció vagy magyarul jellegzetes kivonatnak hívhatjuk, amely a keresőmezőben feltett kérdésekre kiemelt keretben, rövid kifejezésekkel válaszol a kapcsolódó népszerű cikkek tartama alapján. A kereső azt sugallja, hogy a kérdésekre "kanonikus választ" ad ("One True Answer"), de valójában ezek semmilyen tudományos megfontoláson vagy tényen nem alapulnak, hanem csak a Google algoritmusán. Magyar nyelven nem működik ez a funkció, de angolul akár itthonról is könnyen kipróbálható, ahogy a kereső teljesen téves adatokat kínál.

Eredetileg az álhírek problémája a Facebookkal kapcsolatban merült fel, amely azóta fokozott intézkedéseket tett ennek megoldására. A napokban terjesztette ki az álhír-jelölési funkciót, és a "vitatott" bejegyzéseket nemzetközi független tényszerűség-ellenőrző bizottság vizsgálja. Az így megjelölt cikkeket a közösségi óriás algoritmusa eleve hátrébb sorolja a hírfolyamban, és más szempontokat is figyelembe vesz emellett.

A probléma viszont a Google-ben is jelen van, de ezzel egyelőre kevésbé foglalkoztak a hírek, pedig a kereső a lehető legtöbb oldalt igyekszik indexálni a weben, köztük a hamis és félrevezető híreket terjesztő oldalakat is. Ez már önmagában is problémát jelent, de fokozottan megjelenik akkor, mikor a felhasználók kérdéseket tesznek fel a keresőnek, és elhiszik az erre adott egyszerű, rövid választ.

Az álhírek ökoszisztémája Jonathan Albright, az Elon University kutatójának megállapítása szerint, amelyben 300 álhír oldalt és 1,3 millió hiperlinket vizsgált (Forrás: Guardian)

A SearchEngineLand több ilyen kérdést is kiemel, amelyre a kereső elképesztően rossz választ ad - akár a forrás a hibás, akár a tartalomból kiemelt kifejezés. Például álhír-oldalakról idéz arra a kérdésre, hogy tervez-e puccsot Obama, kik voltak a KKK-tag amerikai elnökök, vagy vallási választ ad arra, hogy mi történt a dinoszauruszokkal, továbbá hasonló történik akkor is, mikor a Google Home asszisztensét arról kérdezik, hogy miért ördögiek a nők.

Szemléletesen bemutatja a problémát Tom Scocca, a Gizmodo újságírója a hagymák karamellizálásával kapcsolatos kérdésben. Évekkel ezelőtt arról írt részletes bejegyzést, hogy a receptek hazudnak a karamellizálás időtartamával kapcsolatban, és míg azok 5-10 percre teszik ennek idejét, valójában az 45 percig tart. A Google-nek jelenleg feltett "mennyi ideig tart a hagyma karamellizálása" kérdésre pont a hivatkozott cikk alapján az a válasza, hogy "nagyjából 5 perc". A tartalomból ugyanis rosszul emeli ki a kivonatot, és nem veszi figyelembe a következő szót, vagyis hogy "5 percnél tovább" vagy úgy általában, hogy a cikk ennek pont az ellentétéről szól.

"A keresőben a Featured Snippets automatikusan és algoritmikusan ad választ az adott keresőkifejezésre, és a tartalmak más oldalakról származnak. Sajnos vannak olyan példák, mikor helytelen vagy félrevezető tartalommal rendelkező oldalakra hivatkozunk. Mikor értesülünk arról, hogy egy Featured Snippets megsérti a szabályzatunkat, azonnal megfontoljuk az eltávolítását, amit jelen esetben is megtettünk." - nyilatkozta a Google szóvivője a Recode kérdésére az Obama puccsával kapcsolatos kérdésben. Ez azonban csak egy példa volt a sok közül, amellyel a keresőnek a jelenleginél sokkal hatékonyabban kellene foglalkoznia. A hárítás hasonlít ahhoz, amellyel korábban Zuckerberg is védekezett az álhírek terjedése kapcsán.

A kivonatot a Google esetében is hibásnak lehet jelölni, a keretes tartalom alatt megjelenő visszajelző hivatkozással, vagy a tulajdonos ki tudja kapcsolni a weboldalán szereplő kivonatokat. Azt azonban nem lehet beállítani, hogy egy oldalt ne vizsgáljon a Google funkciója. Annak ellenére, hogy a Facebook az elmúlt hónapokban folyamatosan változásokat eszközöl az álhírek miatt, a Google lépéseiről egyelőre nem lehet tudni, milyen módon változtat az algoritmusán, hogy abban is kevesebb félrevezető információ szerepeljen.