Itt a Visual Studio 2017

Elkészült és immár letölthető a Microsoft népszerű fejlesztői környezetének legújabb kiadása, a Visual Studio 2017. A 2015-ös verzió után bő másfél évvel érkező friss Visual Studio több jelentős újdonságot is hoz, ezekből válogattunk.

Teljesítmény

A VS2017 egyik legfontosabb fejlesztési iránya a felhasználói (fejlesztői) élmény és a teljesítmény javítása volt. Ez rögtön az első körben, a telepítésnél észlelhető, az új csomag ugyanis vadonatúj telepítőt kapott, a minimális telepítés pedig mindössze néhány száz megabájtot tesz ki. Az alapcsomag bővíthető tovább specializált, előre összeállított, a függőségeket egyben tartalmazó pakkokkal, például UWP-s alkalmazásokhoz, Node.js-hez, vagy épp Unity-alapú fejlesztéshez. A telepítő rengeteget gyorsult, maga a telepítési folyamat percek alatt lezongorázható.

Maga a Visual Studio is sok optimalizációt kapott, így például az új projektek megnyitása sokkal gyorsabbá vált, és az IDE is gyorsabban áll fel indítás után, futás közben pedig kevesebb memóriát használ, miközben reszponzív(abb) marad terhelés alatt is. A közösség kérésére immár a fejlesztési projektekhez nem kötelező a projekt vagy solution formátum, megnyitható egy mappa vagy egyetlen fájl is, és nem csak C#, hanem C++ vagy épp Ruby is támogatott ebben a formában.

A produktivitást segítő újdonságokról hosszú blogbejegyzést írt a Microsoft, eszerint például kibővült a refaktorálási parancsok listája, így a C# kód könnyebben az új, 7-es szabványhoz igazítható. A csapaton belüli egységes kódolási stílust stíluselemzővel lehet kikényszeríteni. Szűrőket kapott az IntelliSense, így gyorsabban kikereshető a kívánt részlet.

Mobil

A Visual Studio stratégiai szoftver a Microsoft számára, az IDE fontos eszköz ahhoz, hogy a cég a fejlesztőket gyengéden vagy kicsit határozottabban terelje a kívánt irányba. Nincs ez másképp a VS2017-tel sem, a Microsoft a mobilos fejlesztésnél a Xamarin-integrációt nyomta meg nagyon. Újdonság a Forms Previewer, amellyel élőben, a kód mellett rögtön követhető, hogy hogyan néz ki az éppen programozott felület. A mobilos backendek integrációja is automatizált - már amennyiben a fejlesztő az Azure Mobile Apps platformra bízza a tárolást és beléptetést.

A Xamarin Forms Previewer akcióban.

Cloud és konténer

Ha már a felhőnél tartunk: ez a másik nagyon fontos, kiemelt fejlesztői platformja a VS2017-nek, az IDE támogatja a .NET Core 1.0 és 1.1 alkalmazások fejlesztését is, felhős, szerveroldali és kliensoldali alkalmazások esetében egyaránt, Windows, macOS és Linux célpontokra is. A konténeres technológiák is megjelentek, immár automatizáltan hozhatóak létre vele fejlesztői környezetek. De kimenetként, konténeres alkalmazások fejlesztésére is jó a VS2017, támogatott a Windows és Linux is, a konténer létrehozása egyetlen kattintással elvégezhető.

Devops

Sok devops illetve CI/CD funkcióval volt adós a Visual Studio, ezekből törleszt most nagyot a 2017-es kiadás. Sokat javult például a Git-támogatás, valószínűleg nem függetlenül attól, hogy a Microsoft belső rendszereiben is bevezette ezt a platformot - ennek köszönhetően rengeteg Git-funkció elérhető a VS elhagyása nélkül is. Jelentős változás, hogy a VS immár a szabványos git.exe-t használja, nem pedig a GitHub-féle libgit2-t, így rengeteg, eddig hiányzó funkció vált elérhetővé (például az SSH).

Újdonságként a Visual Studio egyes verzióiban megjelentek a Redgate fejlesztői eszközei, amelyek az SQL Server felé történő fejlesztés könnyíthető meg látványosan, a migrációtól a refaktorálásig.

Kiadások

A Visual Studio 2017 is több különböző kiadásban érkezik. Az alap, ingyenes kiadás a Visual Studio Community Edition, ez tartalmazza a fejlesztéshez feltétlenül szükséges elemeket. Fontos megkötés, hogy ezt vállalkozások csak 5 főig használhatják, a megcélzott közönség inkább az egyéni fejlesztőkből, oktatásból, akadémiai kutatókból áll. A licenc megengedi a szabad szoftveres fejlesztést is. Jó hír, hogy ebben a kiadásban is megtalálható a Windows Simulator és a Visual Studio Emulator for Android is, az IDE oldalán pedig a refaktorálás, a JavaScript és jQuery-támogatás, és persze a Xamarin-fejlesztés alapjait is támogatja - ami viszont teljesen hiányzik az a TFS (Team Foundation Server) képességek).

A Professional kiadás pont ebben hozza a legnagyobb különbséget, vagyis támogatja a TFS változatos képességeit, és immár 5 főnél nagyobb fejlesztőcsapatok is legálisan használhatják. Erre a licencre van egyébként szükség a Visual Studio for Mac használatához is - ebből ugyanis nem készül ingyenes kiadás (legalábbis egyelőre).

Az Enterprise kiadás ehhez képest elsősorban a tesztelési eszköztárában nyújt többet, ez tartalmazza az IntelliTest alrendszert, az automatizált UI-tesztelést és manuális tesztelést és számos más ehhez kötődő képességet is. Érdekes módon az enterprise licenc, vagyis a nagyméretű vállalatoknál való használat nem az Enteprise kiadás egyedi jellemzője, nagyvállalatok jogosultak használni a Professional kiadást is. A tesztelésen túl is vannak egyedi képességei az Enterprise-nak, csak ehhez jár például az IntelliTrace, vagy a Xamarin fejlett eszközei, mint a Live Inspection , a Profiler és a Test Recorder.

A három fő verzió mellett van egy specializált, tesztelésre kihegyezett Visual Studio Test Professional kiadás is, amely kimondottan a tesztlaborok számára készült és tartalmazza az Enterprise kiadás teszteléssel kapcsolatos teljes funkciókínálatát - egyebet viszont nem.

A Visual Studio Professional "dobozos" verziója 500 dollárba kerül, ez örökös felhasználási jogot biztosít, de kiegészítő előfizetésekkel (MSDN, TFS) előfizetéses konstrukcióban is megvásárolható. Az Enteprise esetében önálló csomag nem vásárolható, csak kiegészítő szolgáltatásokkal együtt érhető el a szoftver, az alapár 6000 dollár.