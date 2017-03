"Konyhakész" értékesítési eszközt adna a bankoknak a W.UP

Bankoknak engedne mélyebb bepillantást ügyfeleik életébe a W.UP frissen bejelentett, SALES.UP néven rajtolt ügyfél-kommunikációs megoldása. A termékkel a pénzintézetek az egyes felhasználókról, részletes információkhoz juthatnak, amelyek alapján jól időzített, személyre szabott ajánlatokat készíthetnek nekik.

A megoldás a hagyományos banki adatokat, mint a tranzakció- és ügyféladatok számos más területről összegyűjtött információkkal egészíti ki, mint például a közösségi média adatok, az ügyfél viselkedésmintázata, demográfiai információk, geolokáció, sőt akár az aktuális időjárás. A beszerzett viselkedésminták alapján a rendszer egy sor, a bank számára releváns élethelyzetre következtetni tud, például ha az ügyfél kiemelten hűséges egy-egy márkához, megszerezte első munkahelyét, új lakásba költözött vagy épp gyereket vár.

Első körben a termék begyűjti a felhasználók által generált, fentebb említett adatokat, amelyeket további, harmadik felektől származó adatállományokkal is kiegészít, illetve valós időben elemez. Az így kapott információkat előre definiált kategóriákba, "insightokba" rendezi, amelyeket egy online boltban tesz elérhetővé az érdeklődő intézetek számára. Utóbbiak a bank igényei szerint paraméterezhetők és konfigurálhatók. Végül a relevánsnak ítélt insightok segítségével a banki marketingesei kapcsolatba léphetnek az ügyfelekkel. Ehhez a SALES.UP ráadásul saját marketingautomatizációs eszközt is kínál, amely az éppen jelentkező élethelyzeteknek megfelelően dob fel ajánlatokat, akár a vásárló okostelefonján. A saját kampánymenedzser alkalmazás mellett a rendszer a létező marketingautomatizáló megoldásokkal való integrációt is támogatja.

A W.UP új terméke lényegében azokat az időpillanatokat mutatja meg a bankoknak, amelyekben jó eséllyel sikeresen léphetnek kapcsolatba ügyfeleikkel, akiknek az adott helyzethez valamilyen releváns és személyre szóló ajánlatot tudnak adni. Ilyen lehet, ha az adott ügyfél költései alapján a rendszer megállapítja, hogy az az elmúlt időszakban gyakran vásárolt bútorokat, a felhasználó okostelefonjáról gyűjtött helyadatokból pedig azt is látja, hogy melyik áruházban járt vagy tartózkodik éppen. Mindezt a közösségi oldalakról szerzett további adatokkal összevetve a SALES.UP nagy pontossággal meg tudja állapítani, hogy az ügyfél például épp lakásfelújítást végez, ehhez pedig nagy értékű vásárlásra készül - a bank pedig ennek tudatában akár jól időzített, hitelekre vonatkozó ajánlatot is tehet a felhasználónak, ami az ügyfélélményre is pozitív hatással lehet.

A vállalat adatai szerint a bankok ötödénél a teljes eladások kevesebb mint egy százaléka zajlott digitális csatornákon keresztül 2015-ben, de még a területen legjobban teljesítő pénzintézetek is csak 7,5-10 százalékos értéket tudott elérni. Ez a cég szerint többek között annak tudható be, hogy a bankoknak nem állnak rendelkezésére megfelelő képességek és erőforrások vásárlók viselkedésének elemzésére - ezt a hézagot töltené ki a SALES.UP. A termékhez tartozó online felületen jelenleg korlátozott számú insight érhető el, ezek listája azonban folyamatosan bővül.