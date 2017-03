Filmes szoftvert vett az Amazon

Felvásárolja az Amazon Web Services a tartalomgyártói eszközök fejlesztésére specializálódott Thinkbox Software-t. Az AWS ezzel a számítási felhő alapú szolgáltatásait bővíti egy újabb, produktivitást növelő eszközzel. Az akvizíciók sorozatában ez már a sokadik a felhős cég számára, nemrég vásárolta meg a biztonsági megoldásokat kínáló Harvest.ai-t 20 millió dollárért, a videokonferenciákat megcélzó Bibát (melyre valószínűleg az újonnan elindított Chime alapul), valamint a szintén videós technológiával foglalkozó Elemental Technologiest 296 millió dollárért - foglalja össze a TechCrunch.

A Thinkbox tartalomelőállítási munkákhoz kínál megoldásokat, ezen belül is főleg a videós és a vizuális médiával foglalkozó iparágak számára. A korábbiakban már számos ismert, kisebb és nagyobb filmhez nyújtott segítséget a stábok számára, mint például az Avatar, a Thor, a Zöld Lámpás vagy a Harry Potter, de emellett zenei videók, reklámok, játékok és egyéb webes tartalmak kezelésekor is megjelent.

A cég szolgáltatásai közt található például a renderelés-kezelő Deadline, a képfeldolgozást automatizáló Draft, a "geometria cache" (vagyis az animációból vagy szimulációból származó mozgó geometriák eltárolása) területén alkalmazott XMesh, továbbá a részecskerenderelést, manipulálálást és kezelést segítő Krakatoa (MX, MY, C4D, SR) eszközkészlet. Minden megoldás igényelhető helyben futó és felhős formában egyaránt.

Az akvizícióról csak egy rövid bejegyzésben tájékoztatja a vásárlókat Christopher Bond vezérigazgató a Thinkbox oldalán: "Csatlakozunk az Amazon Web Services családhoz, és a jövőben közösen fogunk izgalmas ajánlatokon dolgozni a vásárlók számára. Jelen pillanatban a korábbi üzletmenet folytatódik. Továbbra is kiszolgáljuk a vásárlóinkat, kiemelten támogatjuk őket attól függetlenül, hogy helyben futó, felhős vagy hibrid megoldást alkalmazzák."

Tehát az ígéret szerint a Thinkbox bekebelezése nem azt jelenti, hogy a cég a továbbiakban a helyben futó megoldásaitól teljesen megválik, bár a bejelentés szövege nem zárja ki, hogy a jövőben ez megtörténhet, de akár az Amazon számára kifejezetten hasznos is lehet a hibrid környezet. Egyik cég sem nyilatkozott a vételárról, vagy a jövőbeni közös munka részleteiről, de az valószínű, hogy az AWS egy új lehetőségként fogja kínálni saját felhős megoldásai között. A korábbi felvásárlásokból is látszik, hogy az Amazon Web Services az egyre jobban terjedő videókészítési hullámot szeretné kihasználni, és minél több eszközzel bebiztosítani piaci pozícióját ezen a területen, hogy akár már a videós anyagok készítéséhez is igénybe vegyék majd a tartalomelőállítók az Amazon szolgáltatásait.