Jönnek az álhír-jelölések Facebookra

Tovább folytatja a harcot az álhírnek vélt tartalmak ellen a Facebook, a közösségi oldal a jövőben a megkérdőjelezhető hitelességű hírek alatt piros felkiáltójellel kiemelt, "Disputed by 3rd Party Fact-Checkers", azaz "Külső tényszerűség-ellenőrzők által vitatott" feliratot helyez el. A felhasználók az üzenetre bökve tájékozódhatnak, hogy pontosan mely szervezetek és miért vitatják az adott hír igazságtartalmát. A vállalat emellett a hasonló tartalmak terjesztését is visszafogná: mikor egy felhasználó meg akar osztani egy álhírnek bélyegzett írást, a közösségi oldal egy felugró üzenetben értesíti, hogy kétes tartalomról van szó - innen a felhasználó visszaléphet, vagy a fentiek tudatában folytathatja a megosztást.

A Facebook tavaly decemberben jelentette be, hogy a félrevezető hírek ellenőrzését külső nonprofit hálózatra bízza, egész pontosan a Poynter Intézethez tartozó International Fact-Checking Networkre (IFCN). A hálózatban az olyan kezdeményezések mellett, mint az egyesült államokbeli Snopes.com vagy a PolitiFact.com, szerződő félként több országból is jelen vannak újságírócsoportok, köztük Csehországból, Szerbiából és Lengyelországból is. Az álhírgyomláló projektben résztvevőknek egy a Poynter által létrehozott iránymutatást kell aláírniuk, illetve követniük.

A közösségi oldal a kétes tartalmak jelentését is igyekszik minél egyszerűbbé tenni, azt a felhasználók az egyes posztok jobb felső sarkából előhívható menün keresztül, néhány kattintással (mobilalkalmazás esetén bökéssel) megtehetik. Ha egy adott írás a bejelentések - illetve a cég saját szűrőalgoritmusai - által a kétes kategóriába csúszik, a külső ellenőrzőcsoportok valamelyikéhez kerül, amely aztán eldönti, hogy szükség van-e a "vitatott" jelölésre. Ha valamely cikkről bebizonyosodik, hogy álhíreket tartalmaz, azt a Facebook nem engedi hirdetéssé alakítani, illetve kiemelni. A vállalat emellett a rendszeresen hamis híreket közlő oldalakat feketelistára teszi, azok tartalmait pedig automatikusan megjelöli a hírfolyamokban.

A kezdeményezés a jövőben segíthet kigyomlálni az álhírek egy részét a közösségi oldal felületéről, ahhoz ugyanakkor, hogy valóban hatékony legyen, további fejlesztésekre lesz szükség. A jelenlegi modell mellett ugyanis egy-egy hírnek sok emberhez el kell jutnia, hogy azt kétesként jelöljék meg, mire pedig az álhír a teljes folyamaton végighalad és valamely szervezet rányomja a "vitatott" pecsétet, azt gyanútlan felhasználók tömegei olvashatják el.