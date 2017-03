Nvidia-Fujitsu kooperációban érkezik az új japán szuperszámítógép

Deep learninghez készül a legújabb japán szuperszámítógép, az állami kutatóintézet-hálózat RIKEN intézetében épített rendszerrel mesterséges intelligenciához kapcsolódó kutatásokat végeznek majd. A TOP500-as listát alapul véve relatíve szerénynek tűnő, 4 petaflops (félpontosságú) kapacitásával japán legerősebb MI-re specializált rendszere lehet a szuperszámítógép, amihez az Nvidia és a Fujitsu szállítja az alapokat.

Az egyelőre név nélküli szuperszámítógép összesen 24 darab DGX-1-et tartalmaz majd. Az Nvidia 129 000 dolláros listaárú építőkockái 3U magasak, azokba Intel Haswell-E Xeonok kerültek, az E5-2696 v3 CPU-kból két darab található a házban 512 gigabájt DDR4-2133 memóriával társaságában. A háttértár szerepét négy 1,92 terabájtos SSD látja el RAID 0-ban, a hálózati kapcsolatokért pedig két 10 gigabites Ethernet vezérlő felel. Mindezek mellé szerverenként összesen nyolc darab Tesla P100 gyorsítót került, amelyekkel félpontosságú műveleteknél közel 170, egyszeres pontosság esetében pedig 80 TFLOPS feletti tempó érhető el az összesen 28 672 CUDA-egységet felvonultató rendszerrel.

A szuperszámítógép másik felét 32 darab Fujitsu Primergy RX2530 M2 adja. Az 1U magas Primergy modellekben két darab E5-2600 v4 sorozatú Broadwell-E Intel Xeon található legfeljebb 3 terabájt memóriával karöltve. A fájlrendszernek hat darab Primergy RX2540 M2 szerver, illetve az azokhoz kapcsol nyolc Eternus DX200 S3 és egy Eternus DX100 S3 tároló nyújt alapot. Az ezzel összeállt szuperszámítógépet a Fujtisu fogja üzemeltetni, illetve támogatni. A rendszer képességeit több területen igyekszik majd kamatoztatni a kutatóintézet, a mesterséges intelligencia segítségével kidolgozott technológiákat a regeneratív orvoslás mellett elsősorban az idősek egészségügyi ellátásában, illetve a környezeti katasztrófákra adott reakcióknál próbálják majd felhasználni a kutatók.

Eközben a szóban forgó, viszonylag szerény kapacitású rendszer mellett legalább két rekorder kaliberű szuperszámítógépen is dolgozik japán. A 173 millió dollárból épülő egyik ilyen ugyancsak egy japán kutatóintézet, az AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) megrendelésére készül, ez az előzetes információk alapján 130 petaflops tempóra lesz majd képes. Ennél néhány fokkal ambiciózusabbnak tűnik a japánok "Post-K" kódnéven emlegetett projektje, amelynek megvalósítását 2020-ra irányozta elő az ország vezetése. A szuperszámítógépet a Fujitsu építené, a japánok szerint ez lenne az első exascale rendszer, azaz a számítási kapacitás eléri majd az 1000 petaflopsot, ami a jelenlegi listavezető 125 petaflopsos kínai gép teljesítményének nyolcszorosa lenne.