Már béta tesztben a differenciál-frissítés

A PC-s Windows 10 előzetesénél is bekapcsolja az Unified Update Platformot (UUP) differenciálfrissítését a Microsoft. Ez erősen időszerűvé vált, a rendszert ugyanis a Creators Update formájában már a stabil Windows 10 is megkapja majd, így épp ideje volt elkezdeni a tesztelését szélesebb körben is.

Az UUP-t még novemberben leplezte le a Microsoft, a legfontosabb újdonságot, a differenciálfrissítést azonban eddig kizárólag a Windows 10 Insider Preview mobilos felhasználói élvezhették. Mostantól azonban ez működik a PC-s Insider Preview esetében is, a friss buildeket már ezen a rendszeren keresztül küldi le a Microsoft a bétatesztelők gépeire. Ezzel megkezdődik a szélesebb körű tesztelés is, alig néhány héttel a Creators Update-tel való hivatalos kiadás előtt.

Differenciálfrissítést a népnek

Az UUP lényege, hogy a Microsoft által kisebb-nagyobb rendszerességgel kiadott Windows-alverziók immár nem igénylik a teljes telepítő lemezkép letöltését. Ehelyett csak egy delta-frissítést kell letölteni, amely tartalmazza egyrészt az új fájlokat, másrészt a "bináris deltákat", vagyis azokat az instrukciókat, amelyekkel a régi fájlokból frissek generálhatóak.

Az eredmény kisebb, gyorsabb letöltés, ami a Windows 10 alverziók esetében gigabájtos megtakarítást is hozhat. A Microsoft saját adatai szerint a letöltés mintegy 35 százalékkal kisebb letöltéseket eredményez egyik Windows 10 alverzióról a másikra.

Az UUP a differenciál-frissítések mellett számtalan kisebb-nagyobb újdonságot is hoz, ezek egy részét már a PC-s Insider Preview is tudja december óta. Az új platform kidolgozásához egyébként a Microsoft belső fejlesztői rendszereinek is meg kellett újulni, a build-folyamatokat, a frissítési csomagok előállítási mechanizmusát is fel kellett készíteni az új rendszerre.

Hamarosan élesben - de csak ősszel használjuk

Az UUP tehát a Creators Update-tel kerül be a stabil Windows 10-be, vagyis ezzel jelenik meg kliensoldalon az UUP működéséhez szükséges kód. Ez azt jelenti, hogy annak jótékony hatását az áprilisi csomaggal még nem élvezhetjük, érdemi változást majd csak a várhatóan ősszel megjelenő következő Windows 10 alverzió kapcsán tapasztalhatunk - a biztonsági frissítések ugyanis nem ezt a rendszert használják.

És ha már szóba került: a hiányzó februári biztonsági frissítésekről továbbra sincs érdemi tájékoztatás, a cég belső hibára hivatkozva tolta el a kritikus javításokat márciusig (a szokásos patch kedden így csak a különálló Adobe Flash javítás érkezett meg).