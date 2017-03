Switch: hibrid konzolban látja a jövőt a Nintendo

Egyetlen termékkel veszi célba a nappalikat és a felhasználók út közben felszabaduló perceit a Nintendo. A vállalat régóta várt Switch konzolja múlt héten került a boltokba - érdemes vetni rá egy pillantást, mivel próbál ismét fogást találni a piacon a vállalat. Az már a Switch első felvillantása óta egyértelmű, hogy a konzol rugalmassága nincs áldozatok nélkül, a kérdés csak az, vajon a felhasználók hol húzzák meg az elfogadható kompromisszum határvonalát. Akárhogy is, az egészen biztos, hogy a Nintendo az elmúlt évek legegyedibb játékgépével állt elő, jó látni, hogy akad még kockázatvállalási hajlandóság az iparágban.

A Switch lelke egy 6,2 hüvelykes érintőkijelzővel szerelt tablet, 1280x720 pixel felbontással, ami 237 PPI-s pixelsűrűséget eredményez. Ez az érték a mai csúcstelefonoknál akár ennek duplája is lehet, így nem érdemes a telefonon megszokott pengeéles képre számítani - más kézikonzolokat ugyanakkor egyértelműen maga mögé utasít. Ezzel együtt ha valaki okostelefonos játékról váltana dedikált konzolra, érezhető visszalépést tapasztalhat a képminőségben.

Az eszközhöz két oldalt csatlakoznak a Joy-Con kontrollerek, amelyek leválasztva külön-külön is használhatók. Ha valaki a klasszikus konfigurációt preferálja, az eszközhöz a gyártó egy markolattal felszerelt vázat is mellékel, a két Joy-Cont ehhez csatlakoztatva kvázi hagyományos elrendezésre válthatunk. A pakkban mindezek mellett természetesen ott a dokkoló is, amelybe a tabletet belecsúsztatva a játék a tévé kijelzőjén folytatható. Az első tapasztalatok szerint az átmenet zökkenőmentes, az eszközt dokkolva ugyanonnan folytatható a játék, ahol hordozható üzemmódban abbahagytuk. Ez egyébként az eszközt napközben előkapkodva is igaz, a játék bármikor elkezdhető-abbahagyható, alvó üzemmódból néhány másodperc alatt életre kel a tablet.

Tévére kötve fontos különbség, hogy Full HD felbontású kijelzőkön a Switch is 1920x1080-ra vált a tartalmak megjelenítéséhez, az Ars Technica tesztje szerint ugyanakkor itt már érezhetően jobban küzd az eszköz, mint hordozható üzemmódban, 720p felbontás mellett. A konzolt egyébként egy Nvidia Tegra X1-re építő SoC hajtja, a vas tehát a hordozható konzolok mezőnyében kifejezetten erősnek mondható - más a helyzet viszont a nappalikba szánt játékgépek utolsó generációjával, azok jelentősen izmosabbak, mint a mobilprocesszorral szerelt Switch.

Ez azért komoly érvágás, mert a játékosok jelentős részénél a Switch így mindenképp a másodlagos konzol szerepébe szorul, hiszen nem sok esély van rá, hogy az Xbox One-hoz vagy PS4-hez hasonló riválisokra, netán azok felturbózott változataira készült játékokat a fejlesztők a mobilos hardverre portolnák. Ennek megfelelően ha valaki nem akar lemaradni az olyan címekről mint a Mass Effect vagy a Destiny, a Switch mellett kénytelen lesz valamelyik konkurens eszközből is tartani egyet a tévészekrényben.

A leválasztható Joy-Con kontrollerek által mutatott irányvonal ugyanakkor kifejezetten érdekes. Az eszközökben a Wiiből megismert vezérlőkhöz hasonlóan található gyorsulásmérő és giroszkóp, így a mozgatós-integetős vezérlés lehetősége is adott, ha azt az adott cím támogatja. A különálló kontrollerekkel továbbá a felhasználó kényelmesebben elhelyezkedhet játék közben - persze ez egyéni ízlés kérdése. A Joy-Conok leválasztásához nincs szükség feltétlenül tévére, a Switch hátoldalán egy kihajtható támasz is helyet kapott, így bárhol letehető, a kontrollerekkel pedig távolról vezérelhető. Az érintőkijelzőnek egyelőre nem sok szerepe van az eszközzel való interakcióban, legfeljebb a menük navigálásához jöhet jól.

A Joy-Conok mindezek mellett jóval kisebbek mint a rivális kontrollerek, ez főleg a hordozhatóságnál pozitívum - emiatt viszont gombjaik is számottevően kisebbre sikerültek, ami viszont megnehezítheti a használatot. Különösen igaz ez a kontrollerek végén lévő ravaszokra, a két gombot ha nem figyel az ember akarva-akaratlan egyszerre is lenyomhatja. Jó pont viszont, hogy a vezérlők Windows, macOS és Android rendszerekkel is kompatibilisek. A Switch egy feltöltéssel nagyjából három óra folyamatos játékot tesz lehetővé, a kontrollerek pedig 20 óráig használhatók az eszközről leválasztva.

Egyelőre nehéz lenne megmondani, hogy az eszköz új fejeztet nyit a hordozható, netán hibrid konzolok történetében, vagy egyszerű zsákutca lesz a Nintendo számára. A vállalat ugyanakkor nem könnyíti meg a saját dolgát, a Switch megjelenésekor ugyanis meglehetősen vékony játékpaletta érthető el a vásárlók számára. A legnagyobb cím, amely a konzolt a vállán körbehordozni hivatott, a Zelda: Breath of the Wild. Ez kifejezetten ígéretesnek tűnik az első videók alapján, a vállalat ugyanakkor azt Wii U-ra is elérhetővé teszi, a későbbi DLC-kkel egyetemben, így kérdés, hogy mennyire motiválja majd a játékosokat az új modell megvásárlására. Ezen kívül még tizenegy játék lesz elérhető az eszközre, azok között ugyanakkor nincs olyan exkluzív tartalom, amely tömegével vonzaná a vásárlókat a boltokba, a konzol sorsa tehát jelenleg az új Zelda címen múlik.

Az első héten mindenesetre itthon is komoly érdeklődés övezi az eszközt, értesüléseink szerint az Extreme Digitalnál az összes előrendelt készülék elfogyott, illetve a Media Markt weboldala szerint sincs már raktáron a készülékből. Előbbi kereskedő esetében százas előrendelt-eladott nagyságrendről beszélhetünk, új készletekre a vásárlók 1-2 hónap múlva számíthatunk, egy darabig tehát biztosan hiánycikk lesz a készülék. Az eszköz hazánkban bruttó 110 ezer forint környéki áron kapható. Az Egyesült Királyságban az első héten 80 ezer darab talált gazdára, összehasonlításképpen a PlayStation 4 ugyancsak a megjelenés utáni első héten 250 ezer, az Xbox One pedig 150 ezer eladást produkált.