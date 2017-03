A Google-től lopott önvezető technológiát az Otto?

Óriások csapnak össze, pert indít a Google az Uber ellen - pontosabban az Alphabet szárnyai alatt működő Waymo, a fuvarszolgáltató tulajdonában lévő Otto ellen. Ha valaki nem emlékezne a Waymóra, a cég a Google önvezető autók fejlesztését célzó projektjéből jött létre, az Otto pedig az Uber zászlaja alatt sofőr nélküli kamionok létrehozásán dolgozik.

A Waymo vádjai szerint a vállalat a Google házon belül fejlesztett, egyedi LIDAR szenzortechnológiájából emelt számos elemet, ezzel megsértve a keresőóriás bejegyzett szabadalmait. A cég szerint egyedi lézeres rendszerek kombinációjáról van szó, amelyek a teljes mértékben önvezető járműveknek szolgáltatnak kritikus információkat. A technológia megszerzése mögött a sértett cég elsősorban Anthony Levandowskit sejti, aki mielőtt alapító tag lett az Otto kötelékében, a Waymónál töltött be menedzseri pozíciót.

A vállalat egyébként a puszta szerencsének - illetve az Otto-Uber számára balszerencsének - köszönheti, hogy rájött a potenciális adatlopásra: egyik beszállítócége, egy az Ottónak szánt, áramköri tervrajzokat tartalmazó emailt véletlenül másolatban a Waymónak is elküldött, a csatolt tervek pedig feltűnően ismerősek voltak a cég számára. A vállalat ezután kiderítette, hogy Levandowski 2015 decemberében, nem sokkal távozása előtt több mint 14 ezer szigorúan titkos, szabadalmaztatott információt tartalmazó fájlt töltött le a cég rendszeréből. A Waymo szerint ugyanakkor nem csak a korábbi menedzser felelős a bizalmas adatok ellopásáért, az esettel több, ugyancsak az Ottóhoz igazolt korábbi alkalmazott is összefüggésbe hozható. Az Uber-cég által megszerzett információk között a műszaki tervek mellett beszállítói listák és további technikai dokumentumok is vannak.

Otto tehát rendkívül komoly vádak elé néz, különösen, hogy a cég (potenciálisan lopott) LIDAR technológiája kulcstényező volt az Uber általi felvásárlásban, az adatok továbbá a periratok szerint több mint másfél milliárd dolláros hasznot hajthattak a cégnek. Az Uber egyelőre hallgat az ügyben - miután az önvezető autókhoz szükséges egyik legfontosabb műszaki megoldásról van szó, a per hatalmas érvágás lehet a cég ilyen irányú fejlesztéseinek.