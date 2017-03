33 milliárd dolláros értékelés a Snap első tőzsdei napján

Kiugróan jól sikerült a Snap első tőzsdei napja, tegnap 24 dolláros részvényárral nyitott a vállalat és 24,48 dollárral zárta a napot, ami 33 milliárd dolláros pillanatnyi értékeltségnek felel meg - sokkal többnek, mint az elemzők által 25 milliárdra becsült vállalatérték. Plusz ez a részvényár 44 százalékkal magasabb értéket jelent az elsődleges nyilvános kibocsátáskor (IPO) megállapított 17 dolláros részvényenkénti árhoz képest. Pedig a hatalmas érdeklődést látva a Snap eleve árat emelt, és a 14-16 dolláros tervekkel ellentétben magasabban adta a részvényeket, amellyel az IPO végül 3,4 milliárd dolláros értéket ért el. Ebből az is következik, hogy a Snap ennél magasabb árat is megállapíthatott volna az első nyilvános kibocsátás alkalmából, 19 dolláros részvényenkénti árral 3,8 milliárd dollárt érhettek volna el vagyis a jelenleginél 400 millió dollárral többet, mint ahogy a TechCrunch is felhívja rá a figyelmet.

Kérdésünkre Cinkotai Norbert, a KBC Securities részvényelemzője elmondta, az IPO-hoz képest 30-35 százalékkal magasabb ár elő szokott fordulni a tőzsdei első napon - a mostani valamivel magasabb ennél, de nem lényegesen. A pillanatnyi ár többek közt az általános részvénypiacon is múlik, és mostanában a részvényárak általában véve is magasan vannak. Ha a piaci hangulat romlik, az eleve nagy változást jelenthet a Snapnek.

Ahogy már korábban is írtuk, a cég tőzsdére lépése több szempontból, például bevételek és felhasználószám szerint is inkább a Twitterhez hasonlít mint a Facebookhoz. A kettő között vélt párhuzamot a KBC részvényelemzője is megerősítette, 2013-ban a mikroblog szolgáltatás kibocsátási árfolyama 26 dollár volt, majd 45 dolláron kezdett a részvény - most éppen 16 dollár körüli a részvényára. Ez tehát azt jelenti, hogy nagyjából három évnek kell eltelnie a valós megítéléshez, de ez persze több tényezőtől is függ.

Veszteséges működés, problémák a felhasználószámmal

A tőzsdefelügyeletnek benyújtott dokumentum szerint a cégnek tavaly 404,48 millió dolláros árbevétele volt, ami jelentős emelkedésnek tűnik az azelőtti 58,66 milliós bevételhez képest, de a hirdetések csak 2015 októberétől működnek a felületen. Összességében pedig a vállalatnak tavaly 516,4 millió dolláros vesztesége volt. Mindez nem feltétlenül jelent problémát a befektetőknek Cinkotai szerint, mivel egy fiatal (2011-ben kitalált) cégről van szó, amely ennek megfelelően magas költségekkel rendelkezik, például az Amazon és a Google szolgáltatásainak igénybevétele miatt. Optimista feltételezések szerint a Snap 2019-2020-ban lehet nyereséges, de sokak szerint ez még öt év múlva sem fog így alakulni.

Egy másik problémát jelent a felhasználói növekedés ütemének csökkenése, de ez a KBC munkatársa szerint vitatható kérdés, ugyanis negyedévente a tízmillió felhasználós növekedés most is tart, csak ez a bázis növekedés miatt százalékosan egyre kevesebbet jelent. Ennél nagyobb gond a részvényesek szempontjából, hogy a felhasználók nagy része 13-24 év közötti amerikai fiatal, akik jellemzően még nem rendelkeznek keresettel, és ez hirdetési szempontból csak korlátozott számú cég számára vonzó.

2016-ban a Variety és a Defy Media végzett kutatást a Snapchat 13-24 éves amerikai felhasználói körében. Azok közül, akik napi szinten többször használják a szolgáltatást, 73 százalék szokta megnézni az ismerőseik "sztorijait" vagy snap üzeneteit, illetve nagyjából a felhasználók fele követi a felületről a hírességekét vagy akikkel soha nem találkoztak, illetve a márkák bejegyzéseit - tehát a cég eléri a célját, mivel a szponzorált tartalmak elérik a célközönséget, és ez jó alap a monetizációhoz, viszont a pénzt inkább csak szüleiktől kérhetik a vásárláshoz.

A kutatásból az is kiderül, hogy a fiatalok 63 százaléka számára a Snapchat az elsődleges forrás a barátaikkal folytatott üzengetéshez, nagyjából 40 százalék innen értesül a hírességekkel kapcsolatos történésekről és a szórakoztató hírekről, de 28 százalék úgy általában a híreket is itt keresi. Legtöbben a saját sztorik készítését szeretik, de népszerű még a videochat, az eltűnő snapek vagy történetek követése, valamint a matricák és a különböző filterek alkalmazása miatt is. A felhasználók 30 százaléka viszont kiemelte a szolgáltatás előnyeként, hogy a szüleik nincsenek jelen. Vigyázni kell tehát a cégnek, hogy a Snapchatet használó fiatalok szüleit távol tartsák a szolgáltatástól, ami például a Facebook használatától elriasztja a fiatalokat - cserébe viszont például az Instagram felé tereli

Másik hatalmas problémát pont a Facebookal folytatott konkurenciaharc jelenti, és hogy Zuckerberg cége következetesen nyúlja le a Snapchat funkcióit. Korábban több adattal is alátámasztottuk, hogy az Instagramnak túl júl sikerült a Snapchat Story-klónja, és a hírességek is inkább elpártolnak arra a felületre, ahol könnyebben és gyorsabban érnek el több rajongót.

A szolgáltatás egyik legfőbb erősségének viszont sokan azt tekintik, hogy az első naptól kezdve a mobilvideóra koncentrál, míg a Facebook a szöveges és képi tartalmakra helyezte a hangsúlyt, és csak most próbál nyitni a videó felé, mivel közben a videó vált a közösségi média legalapvetőbb típusává. A Snapchat tavaly év elején 10 milliárdos napi videonézettségről számolt be, míg a Facebooknál ez az érték 8 milliárd volt, viszont a közösség óriás nyolcszor annyi felhasználóval rendelkezik - írja a TechCrunch. Az eltűnő üzenetekről híres szolgáltatás főleg a mobilhirdetések fejlesztésével tudja növelni bevételét, amelyek közé például az alkalomfüggő geofilterek, a szponzorált történetek és a felhasználók által generált reklámok tartozhatnak - mindez erős videós fókusszal.

Mit jelent ez a jövőre nézve?

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az első napi mozgásból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, és nem szabad összekeverni a pillanatnyi árat a mögöttes vállalatértékeléssel. Bár azt a KBC Securities részvényelemzője is megjegyezte, hogy a Snap 10-15 dollárt ér nagyjából, de 25-t biztos nem, de lehet, hogy 5 év múlva teljesen más lesz a cég piaci pozíciója. Nem lehet kizárni, hogy a Snapchat lesz a következő Facebook, mivel Spiegel egy nagyon karizmatikus vezető és jól meglátja a trendeket, mint ahogy korábban a mobilon bevezetett sztori-formátumnál is kiderült. Lehet arra alapozni, hogy a vezérigazgató később is meg fogja újítani a terméket egy ötlettel, és akkor nem fog a Twitter sorsára jutni a részvényárfolyam.