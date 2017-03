Budapesten erősít a LogMeIn

Stabilan növekvő pályán az átalakuló LogMeIn - vonhatjuk le a konklúziót a cég friss negyedik negyedéves pénzügyi jelentéséből. A cég bevétele 2015 hasonló időszakához képest 76 millió dollárról 88 millióra emelkedett, az egész éves bevétel pedig ezzel már 336 millió dollárra rúgott az előző évet tekintve. A profitot tekintve már nem ennyire jó a helyzet, a felvásárlás sokmillió dolláros költségvetése beleharapott az eredménybe, így a nettó profit 6,8 millióról 2 millióra esett vissza - az egyszeri tételek nélkül ez 13,2 millióról 16,4 millióra emelkedik.

Az egyes termékvonalakat tekintve a leggyorsabban a kollaborációs eszközök nőnek, éves szinten 33 százalékkal, míg a távoli hozzáférés és identitáskezelés 30 százalékot nőtt 2015 végétől 2016 végéig. A legszerényebb a szolgáltatások részlege, amely csak 9 százalékkal tudott bővülni. Jellemző, hogy míg 2015 elején ez utóbbi adta a legtöbb bevételt, mára a három termékkategória közül ez a legkisebb.

Ahogy említettük, a LogMeIn jelentős átalakuláson esett át, januárban lezárta a Citrix GoTo üzletágának felvásárlását, ezzel nagyságrendileg megháromszorozta bevételét - a 2017-es évre mintegy 1 milliárd dolláros forgalmat prognosztizál a cég. A felvásárlást értelemszerűen alapos átszervezés és integráció követi, az erre vonatkozó terveket egyre pontosabban rajzolja fel a cég vezetése.

Jön a hatékonyság

A versenytárs felvásárlása mellett hagyományosan egy fontos érv szokott szólni: a hatékonyság. A párhuzamos tevékenységek leépítésével ugyanis a kombinált ügyfélkör sokkal alacsonyabb költségszint mellett kiszolgálható, a megtakarítás pedig magasabb profitot jelent. Nincs ez másképp a LogMeIn-GoTo egyesülésnél sem, a vezetés komoly költségcsökkentést tervez a kombinált vállalatnál. Az elemzői konferenciahíváson példák is elhangzottak: sok földrajzi régióban van külön irodája a két cégnek, ezekből értelemszerűen egy marad majd meg. Szintén lesz összevonás és racionalizálás például a marketingkampányok és külsős marketingügynökségek szintjén is.

Amit a vezetés most nem emleget, az a termékkínálat átdolgozása - korábban erről is volt szó, amikor a cég a felvásárlást indokolta. A megszerzett termékek és a saját LogMeIn portfólió ugyanis rengeteg ponton átfedést mutat, így elkerülhetetlen lesz ezek összevonása, racionalizálása is - értelemszerűen a fejlesztői csapatok átalakításával, karcsúsításával. Most ezekről a tervekről burkoltabban beszélt a vezetés, csupán olyan kifejezések hangoztak el, mint a "csapatok egy tető alá hozása", a "programok és csapatok összehangolása", "egyéb szinergiával kapcsolatos tevékenység". Az időintervallum is adott, 2018-nak már karcsúbb, optimalizált, integrált szervezettel akar nekifutni a LogMeIn.

Elemzői kérdésre William Wagner megerősítette, hogy bizonyos fejlesztési tevékenységet a cég a német és a budapesti fejlesztői bázisnak ad át a GoTo eredeti központjaitól - a hazai fejlesztőket tehát a költségoptimalizálás várhatóan pozitívan érinti majd. A termékekkel kapcsolatos stratégia azonban kicsit lassabban alakul, egyelőre nem látszik, hogy az integrált portfólió mely elemei maradnak meg és melyek olvadnak be más meglévő termékekbe - erről egyébként pont Budapesten tanácskoztak a cég termékmenedzserei.

Hogy lesz ebből pénz?

A kombinált cég ragyogó pozíciókkal rendelkezik saját core piacain: a távoli elérésben és távoli támogatási megoldásoknál például piacvezető, a webes konferenciákban pedig második helyen áll. E piacok (és rokonpiacaik) rendre 6, 13 és 2 milliárd dolláros megcélozható lehetőséget jelentenek, ráadásul kombináltan egészséges ütemben, évi 9 százalékkal nőnek, ez jelenti a növekedési potenciált is a cég számára - mondja a vezetés. A cél létrehozni egy egyedi, összefüggő profillal rendelkező SaaS-céget, évi 10 százalékos bevételnövekedéssel és 40 százalékos adózás előtti eredményhányaddal.