Elkelt a Denon és a Marantz

Komoly erőegyesítés zajlik a hangrendszerek piacán: a Sound United bejelentette, felvásárolja a globálisan a legnagyobb audio-, illetve videós vevőegység beszállítónak számító D+M Groupot, ezzel pedig a csoport zászlaja alatt működő Denon, HEOS by Denon, Marantz és Boston Acoustics márkákat is bekebelezi. A felvásárló vállalat portfóliójában egyébként a Polk Audio, Polk Boom és a Definitive Technology is szerepel.

A felvásárlással létrejött, számos márkát tömörítő anyavállalat továbbra is Sound United néven fut majd tovább, Kevin Duffy a cég jelenlegi vezérigazgatójának felügyelete alatt. A D+M Group csapata a bejelentés szerint az akvizícióval csatlakozik a Sound Unitedhez, így leépítésekre úgy tűnik nem kell számítani. Az egyes almárkákat a piacon az anyacég továbbra is igyekszik majd jól láthatóan megkülönböztetni egymástól. A D+M Group vezérigazgatója, Jim Caudill tanácsadóként folytatja majd munkáját az új vállalat kötelékében. A Sound United egyébként maga is a Charlesbank Capital Partners LLC. egyik portfóliócége, a DEI Holdings egy divíziója.

Azt egyik fél sem közölte, pontosan mekkora összegű felvásárlásról van szó. A Sound United vezérigazgatója a TechCrunch-nak nyilatkozva elmondta, jelenleg sem az újonnan érkező alkalmazottakat, sem a kibővült termékportfóliót, sem pedig a cégek fizikai irodáit tekintve nem terveznek átstrukturálást - ugyanakkor ha ez változik, időben értesítik majd az ügyfeleket és partnereket. A D+M Group és almárkáinak bekebelezésével a Sound United az egyedi és csúcskategóriás hangrendszerek, valamint a konzumer audio piacon is kiterjeszti jelenlétét.

A vállalatok egyébként nem a felvásárlással találkoznak először, a két cég már 2014 óta folytat aktív együttműködést. A Sound United eddig is Észak-Amerika legnagyobb hangszóró-beszállítója volt, az üzlet lezárultát követően pedig világszinten is jelentősen növelni tudja majd elérését.