Ötvenmillió fizetős felhasználónál tart a Spotify

Már 50 millió előfizetőnél jár a Spotify kereskedelmi zenestreaming szolgáltatás - jelentette be a cég egy Twitter-üzenetben. Legutóbb tavaly szeptemberben közölt adatot a svéd vállalat, mikor 40 millió fizetős felhasználóról adott számot, egy évvel ezelőtt pedig 30 millióról, tehát félévente a tízmilliós növekedési ütem állandónak tűnik.

Jelenleg a szolgáltatás 60 piacon elérhető és adatbázisában 30 millió zeneszám található, amelyre itthonról havi 5 eurós áron lehet előfizetni (30 napos ingyenes próbaverziót követően) vagy családi csomagban 8 euróért. Emellett elérhető a felhasználók számára egy ingyenes változat is, de a csomagban csak a véletlenszerű lejátszást kínálja a cég - a zeneszámok között reklámokkal tűzdelve, amellyel a Spotify monetizálni tudja az ingyenes szolgáltatást. Ezzel szemben a fizetős változat reklámmentes, korlátlan mennyiségben átugorhatóak a számok, bármelyik zene meghallgatható az adatbázisból és az offline használat lehetősége is adott. Az összes regisztrált felhasználói szám 100 milliónál járt tavaly júniusban, vagyis amely mindkét csomag felhasználóit tartalmazza, de azóta a cég nem közölt erről frissebb adatot.

Annak ellenére, hogy az előfizetői szám gyarapodása jelenleg megfelelőnek tűnik, még nem következett a cég számára profit a nemzetközi piacra lépésből írja Reuters. A Spotify további növekedést tervez, a New York-i központjában ezer fővel szeretné bővíteni a csapatot, és a TechCrunch értesülései szerint 2018-ban pedig még a tőzsdére lépése is elképzelhető.

A Spotify legnagyobb konkurense az Apple Music, amely kevesebb mint két évvel ezelőtt indult, és a decemberben közölt adatok szerint 20 millió előfizetőnél tart, egy évvel ezelőtt pedig 10 milliónál, vagyis pontosan ugyanabban az ütemben sikerült növekednie. Az Apple szolgáltatása azzal az előnnyel indult, hogy minden almás telefonon előre telepített, és a svéd zene-streamelő már versenykorlátozó magatartással is megvádolta, mivel az App Store kötelező bevételrészesedése miatt kénytelen 30 százalékkal magasabbra tenni előfizetési árait és így az Apple saját díjszabásával képtelen versenyezni.

Nemrégiben a SoundCloud is új előfizetési csomaggal állt elő, miután a Spotify úgy döntött, hogy a korábbi tárgyalások ellenére mégsem vásárolja fel a céget. Így a berlini zenei platform is beszállt az éleződő versenybe, jelenleg 6 és 9 eurós előfizetői csomagjaival, de a felhasználók számáról egyelőre nincs információ. A Spotify már tesztel egy új válaszlépést a konkurenciaharcban, a Hi-Fi szolgáltatással veszteségmentes CD-minőségben lehet majd zeneszámokat hallgatni, és ez 5-10 dolláros plusz költséget fog jelenteni a The Verge információi szerint.

Az EU-n belüli díjszabásokon változtathat még a digitális tartalmak egységes piacra irányuló stratégiai törekvése, melynek keretében egyelőre csak a tartalom-roamingról született döntés. Ez alapján 2018-tól várhatóan mindenhol igénybe kell majd tudni venni az európai polgároknak az online szolgáltatásokra vonatkozó meglévő előfizetéseiket. Arról viszont egyelőre nem volt szó, hogy a zene-streamelőknek egységes árakat kellene nyújtaniuk az EU-n belül, pedig az egységes piac ezt jelentené.