HOUG 2017: esettanulmányok az Oracle világából

A hétfői "nulladik napon" van az Oracle University, amely a konferencia programjához képest mélyebb és műszakibb betekintést nyúlt a különböző vállalati megoldások működésébe. A HOUG csapata két hosszabb workshopot is szervezett, Kazi Sándor a Big Data eszközöket fogja demózni, Tóth Balázs pedig a Database in the Cloud megoldást hozza elérhető (és kipróbálható) közelségbe.

Ezen a nulladik napon zajlik az Oracle Java Konferencia is, így fejlesztőknek is érdemes lehet legalább egy napos zarándoklatot beiktatni március végén. A speciális programhoz a szervezők kedvezményes jegyet is kínálnak, erre a napra csak nettó 20 ezer forint a belépő.

Üzlet és szakma



A program a keddi napon a hagyományos plenáris szekcióval indul, a kiemelt téma pedig a digitalizáció lesz. Délután résztvevők olyan esettanulmányokat nézhetnek meg, mint az elektronikus személyi igazolvány integrálása a MÁV jegyvásárlási rendszerébe, az IVSZ informatizált szervezetépítése, vagy az MKB úttörő tapasztalatai a banki folyamatok digitális átalakításával. Két dedikált szekció foglalkozik ezzel párhuzamosan az Oracle Database újdonságaival és felhasználási praktikáival, illetve a Big Data vagy épp az adatvizualizáció tapasztalataival.

A hardveres-infrastruktúrás témák szerdán kerülnek fókuszba - két dedikált előadás szól például a Oracle SPARC processzorok teljesítményével és funkcióival. Az infrastruktúra szekcióban kap helyet az EU-s adatvédelmi szabályozás és a katasztrófatűrő adattárolás összeegyeztetésének témája és az Oracle infrastruktúra-felhőjének újdonságai is.

Emellett persze tovább folytatódnak az esettanulmányok is, az Országgyűlés Hivatala, a MOL vagy a Groupama is beszámol különböző Oracle-technológiák bevezetéséről szóló tapasztalatairól, legyen szó adatbázis-replikációról vagy Exadaták üzemeltetéséről.

Jegyek a konferencia honlapján vásárolhatóak, ahol a részletes program is elérhető.